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The scoop on ice cream in Greater Akron: Favorite cool spots for satisfying summer treats

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: July 25, 2017 - 11:01 PM | Updated: July 27, 2017 - 12:33 PM
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Brook'Lynn House, 6, enjoys a cotton candy ice cream cone at Pav's Creamery in New Franklin. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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