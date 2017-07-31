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Things to Do, Aug. 1: Grateful Dead show at cinemas; ‘Little Mermaid’ matinees; free music and swimming; ‘Princess’ author speaks

Published: July 31, 2017 - 07:23 PM
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Sarah Craven plays Ariel and Sam Fujikawa portrays Prince Eric in Weathervane's Emerging Artist Series production of Disney's The Little Mermaid, playing July 27 through Aug. 13. (Photo courtesy Weathervane Playhouse)


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