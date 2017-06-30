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This type of firework disfigures people more than any other, study shows

By Scott Greenstone
The Seattle Times

Published: June 30, 2017 - 06:22 PM

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