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From Cleveland to Akron to Youngstown: The joys of flea markets, antiques and bacon-wrapped hot dogs

Published: June 28, 2017 - 08:20 PM
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From pierogies to tacos to bacon-wrapped hot dogs, there's something for every taste at the Cleveland Flea. (Photo courtesy Danielle Brassard)


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