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Museum showcases relics from Hatfield-McCoy feud

By Bruce Schreiner
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 04:22 PM
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This undated photo provided by Bill Richardson shows a display at the Hatfield McCoy Country Museum in Williamson, W.Va. The museum opened Friday, May 26, 2017 and houses the largest collection of Hatfield and McCoy relics anywhere. (Bill Richardson via AP)


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