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Odd Ohio: Toledo frog museum is hands-on fun

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: January 20, 2017 - 06:26 PM
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Amy Adler, the proprietor of the Frogtown Froggy Museum, holds an anime stuffed frog as she talks about her collection of frogs at her hands museum in Toledo. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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