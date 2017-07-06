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Rick Steves’ summer travel tips: How to handle crowds, heat

By Beth J. Harpaz
Associated Press

Published: July 6, 2017 - 05:57 PM
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In this Nov. 2015, file photo, visitors walk inside the Hall of Mirrors in the Versailles castle in Versailles, west of Paris. Rick Steves' summer travel tips include getting tickets in advance for major attractions so you can skip the line and avoid the crowds, and following local cultural customs to beat the heat, such as taking an afternoon siesta or dining late in the evening when it's cooler. (AP Photo/Amr Nabil, File)


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