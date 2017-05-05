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Sprawling nighttime food markets popping up in the U.S.

By Beth J. Harpaz
Associated Press

Published: May 5, 2017 - 08:09 PM
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A man preparing a large crepe used in a Burmese dish sold at the Queens Night Market in New York City's Corona, Queens, neighborhood. The market showcases about 50 food vendors, many of them immigrants selling examples of cuisine from their home countries, and is modeled on traditional night markets found in Asia. Similar night markets are popping up in other cities around the U.S. (AP Photo/Beth J. Harpaz)


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