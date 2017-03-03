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Spring break ideas: from beaches to Europe to new museums

By Beth J. Harpaz
Associated Press

Published: March 3, 2017 - 04:18 PM
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This November 2012, file photo, shows the view of the bay off Isla Mujeres from the quiet easternmost section of popular North Beach, the perfect spot to lounge lazily while sipping from an ice cold beer or refreshing pina colada. Isla Mujeres, or Island of Women, is a tiny 5-mile-long, half-mile wide island just a half-hour's ferry ride across from Cancun, with far fewer visitors and a much calmer, romantic atmosphere. (AP Photo/Amanda Lee Myers, File)


 

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