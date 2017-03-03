Spring break ideas: from beaches to Europe to new museums

PHA+U3ByaW5nIGJyZWFrIGlzIHJpZ2h0IGFyb3VuZCB0aGUgY29ybmVyLiBGb3Igc29tZSB0cmF2
ZWxlcnMsIHRoYXQgbWVhbnMgc2Vla2luZyBvdXQgYmVhY2hlcyBhbmQgc3Vuc2hpbmUuIE90aGVy
cyBtYXkgYmUgdGVtcHRlZCBieSBFdXJvcGUsIHdoaWNoIGhhcyBiZWNvbWUgbW9yZSBhZmZvcmRh
YmxlIGZvciBBbWVyaWNhbnMsIG9yIGJ5IHNwcmluZyBza2lpbmcuPC9wPjxwPkFpcmZhcmVzIHZh
cnkgY29uc2lkZXJhYmx5IHRoaXMgdGltZSBvZiB5ZWFyLiBUcmF2ZWxlcnMgbm90IHRpZWQgdG8g
YSBob2xpZGF5IHdlZWsgbWF5IGZpbmQgZmxpZ2h0cyBhcmUgY2hlYXBlciBhdCBvdGhlciB0aW1l
cy4gTW9zdCBjb2xsZWdlcyBzY2hlZHVsZSBhIHdlZWsgb2ZmIGluIE1hcmNoLCBidXQgZmFtaWx5
IHZhY2F0aW9ucyBvZnRlbiByZXZvbHZlIGFyb3VuZCBzY2hvb2wgYnJlYWtzIGZvciBFYXN0ZXIg
KEFwcmlsIDE2IHRoaXMgeWVhcikgb3IgUGFzc292ZXIgKGJlZ2lubmluZyBBcHJpbCAxMCkuPC9w
PjxwPkJvb2tpbmcuY29tJiM4MjE3O3MgZGF0YSBzaG93cyB0aGF0IHRyYXZlbCBNYXJjaCAxOC1B
cHJpbCAzMCB3aWxsIGJlIDIgcGVyY2VudCBtb3JlIGV4cGVuc2l2ZSBvdmVyYWxsIHRoYW4gbGFz
dCB5ZWFyLCBidXQgYSBmZXcgZG9tZXN0aWMgZGVzdGluYXRpb25zIGFyZSBjaGVhcGVyLCBpbmNs
dWRpbmcgTmV3IE9ybGVhbnMsIDggcGVyY2VudCBjaGVhcGVyIHRoYW4gbGFzdCBzcHJpbmc7IE1p
YW1pIEJlYWNoLCA0IHBlcmNlbnQgY2hlYXBlcjsgYW5kIFRhbXBhLCBGbGEuLCA5IHBlcmNlbnQg
Y2hlYXBlci48L3A+PHA+QW5kIHRha2UgYSBsb29rIGF0IEV1cm9wZTogQSBzdHJvbmcgVS5TLiBk
b2xsYXIgaGFzIG1hZGUgdmFjYXRpb25zIHRoZXJlIG11Y2ggbW9yZSBhZmZvcmRhYmxlLjwvcD48
cD5FeHBlZGlhJiM4MjE3O3MgdG9wIDEwIGRlc3RpbmF0aW9ucyBmb3IgTWFyY2ggYW5kIEFwcmls
IGFyZSBDYW5jdW4sIE1leGljbywgZm9sbG93ZWQgYnkgT3JsYW5kbzsgTGFzIFZlZ2FzOyBOZXcg
WW9yazsgTWlhbWk7IExvcyBBbmdlbGVzOyBMb25kb247IFB1bnRhIENhbmEsIERvbWluaWNhbiBS
ZXB1YmxpYzsgUGhvZW5peCBhbmQgUGFyaXMuPC9wPjxwPkFtZXJpY2FuIEV4cHJlc3MgVHJhdmVs
JiM4MjE3O3MgdG9wIGZpdmUgaW50ZXJuYXRpb25hbCBkZXN0aW5hdGlvbnMgYXJlIExvbmRvbiwg
Q2FuY3VuLCBSb21lLCBQYXJpcyBhbmQgVGVsIEF2aXYuIDwvcD48cD5BQUEmIzgyMTc7cyBib29r
aW5ncyBoYXZlIHRocmVlIEZsb3JpZGEgZGVzdGluYXRpb25zICYjODIxMjsgT3JsYW5kbywgRm9y
dCBMYXVkZXJkYWxlIGFuZCBNaWFtaSAmIzgyMTI7IGluIHRoZSB0b3AgZml2ZSBkb21lc3RpYyBk
ZXN0aW5hdGlvbnMsIGFsb25nIHdpdGggQW5haGVpbSwgQ2FsaWYuIChob21lIHRvIERpc25leWxh
bmQpLCBhbmQgTGFzIFZlZ2FzLiBJbnRlcm5hdGlvbmFsbHksIEFBQSYjODIxNztzIHRvcCBmaXZl
IGFyZSBQdW50YSBDYW5hLCBSb21lLCBKYW1haWNhLCBMb25kb24gYW5kIHRoZSBCYWhhbWFzLjwv
cD48cD5BdCBTdHVkZW50VW5pdmVyc2UsIHdoaWNoIGNhdGVycyB0byB0cmF2ZWxlcnMgMTgtMjYs
IHRvcCBzcHJpbmcgYnJlYWsgZGVzdGluYXRpb25zIGFyZSBMb25kb247IExvcyBBbmdlbGVzOyBO
ZXcgWW9yazsgTWlhbWk7IFBhcmlzOyBNYWRyaWQ7IE9ybGFuZG87IEJhcmNlbG9uYSwgU3BhaW47
IENhbmN1bjsgU2FuIEp1YW4sIFB1ZXJ0byBSaWNvOyBUb2t5byBhbmQgRHVibGluLjwvcD48cD5E
ZWJiaWUgU2ViYXN0aWFuLCBhIFRyYXZlbCBMZWFkZXJzIGFnZW50IGluIERhbnZpbGxlLCBLeS4s
IHNheXMgc2hlJiM4MjE3O3Mgc2VlaW5nIGxvdHMgb2YgJiM4MjIwO2dyb3VwcyB0cmF2ZWxpbmcg
d2l0aCBQdW50YSBDYW5hIGJlaW5nIHRoZSBtb3N0IHBvcHVsYXIgY2hvaWNlIHRoaXMgeWVhci4g
VGhlIGZsaWdodCB0aW1lcyBhbmQgY2hhcnRlciBvcHRpb25zIG1ha2UgaXQgYSBncmVhdCBvcHRp
b24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5DYW5jdW4mIzgyMTc7cyBhbHdheXMgYmlnIGZvciBzcHJpbmcgYnJl
YWssIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBqdXN0IGEgZGVzdGluYXRpb24gZm9yIHRoZSBwaW5hIGNv
bGFkYS1hbmQtcGFydHkgY3Jvd2QuICYjODIyMDtDYW5jdW4gYWxzbyBzZXJ2ZXMgYXMgdGhlIGdh
dGV3YXkgZm9yIG1vcmUgcXVpZXQgZW52aXJvbnMgbGlrZSBJc2xhIE11amVyZXMsIHdoaWNoIGlz
IGdyb3dpbmcgaW4gcG9wdWxhcml0eSwgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgZW50aXJlIFJpdmllcmEgTWF5
YSBhbmQgYWxsIHBvaW50cyBkaXJlY3RseSBzb3V0aCBvZiBDYW5jdW4sIGluY2x1ZGluZyBQbGF5
YSBkZWwgQ2FybWVuLCYjODIyMTsgc2FpZCBUcmF2ZWwgTGVhZGVycyBzcG9rZXNtYW4gU3RldmVu
IExvdWNrcy4gVGhlIHJlZ2lvbiBoYXMgYWxsLWluY2x1c2l2ZSByZXNvcnRzIGZvciBldmVyeSBr
aW5kIG9mIHRyYXZlbGVyICYjODIxMjsgY291cGxlcywgZmFtaWxpZXMsIG11bHRpZ2VuZXJhdGlv
bmFsIGdyb3Vwcy48L3A+PHA+U29tZSBza2kgcmVzb3J0cyBzY2hlZHVsZSBmdW4gZXZlbnRzIHRv
IG1hcmsgdGhlIGVuZCBvZiB3aW50ZXIsIGZyb20gY29uY2VydHMgdG8gY29zdHVtZSBjb250ZXN0
cyBhbmQgcGFydGllcyB3aXRoIGEgYmVhY2gtYW5kLWJhcmJlY3VlIHRoZW1lLiBUaGUgVmFpbCwg
Q29sby4sIFNwcmluZyBCYWNrIHRvIFZhaWwgZmVzdGl2YWwgaXMgQXByaWwgMTQtMTYgYW5kIGlu
Y2x1ZGVzIHRoZSBXb3JsZCBQb25kIFNraW1taW5nIENoYW1waW9uc2hpcHMsIHdoZXJlIHNraWVy
cyBsYW5kIGluIHRoZSB3YXRlci4gQnJlY2tlbnJpZGdlLCBDb2xvLiwgaGFzIGEgU3ByaW5nIEZl
dmVyIGZlc3RpdmFsLCBBcHJpbCAxLTIzLjwvcD48cD5CYXNlYmFsbCBmYW5zIG9mdGVuIHNjaGVk
dWxlIHRyaXBzIHRvIGNhdGNoIHRoZWlyIGZhdm9yaXRlIE1MQiB0ZWFtcy4gVGhyb3VnaCBBcHJp
bCAxLCB0aGUgQ2FjdHVzIExlYWd1ZSBwbGF5cyBpbiB0aGUgUGhvZW5peCBhcmVhLCB0aGUgR3Jh
cGVmcnVpdCBMZWFndWUgcGxheXMgaW4gRmxvcmlkYS48L3A+PHA+Tm90IGV2ZXJ5Ym9keSBoaXRz
IHRoZSBiZWFjaCBmb3Igc3ByaW5nIGJyZWFrIGFuZCBub3QgZXZlcnkgZmFtaWx5IGhlYWRzIHRv
IHRoZW1lIHBhcmtzLiBXZW5keSBQZXJyaW4sIGZvdW5kZXIgb2YgdGhlIHRyYXZlbCBwbGFubmlu
ZyBzaXRlIFdlbmR5UGVycmluLmNvbSwgc2F5cyBoZXIgYmVzdCBzcHJpbmcgdmFjYXRpb25zIHdp
dGggdHdvIGJveXMgaGF2ZSBiZWVuIHRvIENvbG9uaWFsIFdpbGxpYW1zYnVyZyBpbiBWaXJnaW5p
YTsgUGFyaXM7IGFuZCBhIFBhbmFtYSBDYW5hbCBjcnVpc2UuIFRoaXMgeWVhciwgc2hlJiM4MjE3
O3MgdGFraW5nIHRoZSBmYW1pbHkgdG8gTW9yb2NjbywgJiM4MjIwO3RvIGludHJvZHVjZSB0aGUg
a2lkcyB0byBhIGNvbXBsZXRlbHkgZGlmZmVyZW50IGN1bHR1cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JZiB5
b3UgbGlrZSB2aXNpdGluZyBtdXNldW1zLCBub3RlIHR3byBpbXBvcnRhbnQgb3BlbmluZ3MgdGhp
cyBzcHJpbmc6IHRoZSBBbWVyaWNhbiBXcml0ZXJzIE11c2V1bSBpbiBDaGljYWdvIG9uIE1heSAx
NiBhbmQgdGhlIE11c2V1bSBvZiB0aGUgQW1lcmljYW4gUmV2b2x1dGlvbiBpbiBQaGlsYWRlbHBo
aWEgb24gQXByaWwgMTkuPC9wPjxwPk90aGVyIG5vdGV3b3J0aHkgZXZlbnRzIGluY2x1ZGUgdGhl
IFdoaXRuZXkgTXVzZXVtIG9mIEFtZXJpY2FuIEFydCYjODIxNztzIEJpZW5uaWFsIDIwMTcgaW4g
TmV3IFlvcmssIGEgY29udGVtcG9yYXJ5IGFydCBzdXJ2ZXkgb3BlbmluZyBNYXJjaCAxNzsgaW4g
S2Fuc2FzIENpdHksIE1vLiwgc3BlY2lhbCBleGhpYml0cyBhdCB0aGUgTmF0aW9uYWwgV29ybGQg
V2FyIEkgTXVzZXVtIGFuZCBhbiBBcHJpbCA2IGNvbW1lbW9yYXRpb24gb2YgdGhlIGNlbnRlbm5p
YWwgb2YgQW1lcmljYSYjODIxNztzIDE5MTcgZW50cnkgaW50byB0aGUgd2FyOyBhbmQgYXQgdGhl
IERhbGxhcyBNdXNldW0gb2YgQXJ0LCBvcGVuaW5nIE1hcmNoIDEyLCBhIHN1cnZleSBvZiAyMDAg
d29ya3Mgb2YgTWV4aWNhbiBtb2Rlcm4gYXJ0IGJ5IERpZWdvIFJpdmVyYSwgRnJpZGEgS2FobG8g
YW5kIG90aGVycy4gQSBuZXcgYXR0cmFjdGlvbiBpcyBvcGVuaW5nIGF0IEdyYWNlbGFuZCwgPGVt
PkVsdmlzIFByZXNsZXkmIzgyMTc7cyBNZW1waGlzPC9lbT4sIHdpdGggbXVzZXVtIGV4aGliaXRz
LCBhIHN0YWdlIGFuZCBtb3JlLjwvcD48cD5GaW5hbGx5LCBzcHJpbmcgbWVhbnMgZmxvd2Vycy4g
SW4gV2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLiwgdGhlIE5hdGlvbmFsIENoZXJyeSBCbG9zc29tIEZlc3RpdmFs
IHJ1bnMgTWFyY2ggMjAtQXByaWwgMTYgd2l0aCB2YXJpb3VzIEphcGFuZXNlLXRoZW1lZCBldmVu
dHMsIHRob3VnaCBibG9vbSB0aW1lcyB2YXJ5IGRlcGVuZGluZyBvbiB0aGUgd2VhdGhlci4gQW5k
IGF0IFdhbHQgRGlzbmV5IFdvcmxkIGluIEZsb3JpZGEsIHRoZSBFcGNvdCBJbnRlcm5hdGlvbmFs
IEZsb3dlciAmYW1wOyBHYXJkZW4gRmVzdGl2YWwgcnVucyB0aHJvdWdoIE1heSAyOS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.