All CATEGORIES
☰ Menu

Tourism in Newark? 50 years after riots, city says it’s time

By Beth J. Harpaz
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 07:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Lauren Craig, who calls herself the "glambassador" of Newark, N.J., watching as sangria is poured into a glass at Casa d'Paco, a Spanish restaurant in the Ironbound section of Newark. Craig is the author of the forthcoming travel guidebook, "100 Things to Do in Newark Before You Die," and says the restaurant is one of her favorite places. Riots scarred Newark 50 years ago this summer, but tourism officials are hoping to attract more visitors as the city charts its comeback. (AP Photo/Beth J. Harpaz)


MORE IN LIFESTYLE

hotspot22_zubs_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Hot Spot: New Mr. Zub’s serves up sandwiches and beer in the heart of Highland Square - 3:41 PM

The Highland Square neighborhood is changing. The hip-and-happening host of the annual PorchRokr music festival and the Highland Square Festival has become a bit of a destination spot for folks who like to eat, drink and hang out in one of the many bars in the neighborhood.

Area religious events — July 22, 2017 - 5:22 PM
TEC--Digital_Life-Amazon_Meal_Kits_17808.jpg-bcd44_00
Review: Amazon meal kits offer easy dinners — for a price
thingstodo0721
Things to Do, July 21: Lady Antebellum at Blossom; Festa Italiana in Falls; ‘Little Mermaid,’ ‘Forbidden Broadway,’ comedians on local stages; free outdoor music
alzheim21cut
Hints that lifestyle changes might guard against dementia
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next