Visiting LA? Consider a day or two in nearby Pasadena for art, gardens, history, shopping, tea and more

PHA+UEFTQURFTkEsIENhbGlmLjogTW9zdCB2aXNpdG9ycyB0byBMb3MgQW5nZWxlcyBoZWFkIHRv
IEhvbGx5d29vZCwgVmVuaWNlIEJlYWNoIG9yIFNhbnRhIE1vbmljYS4gQnV0IGlmIHlvdSYjODIx
NztyZSBpbiB0aGUgbW9vZCBmb3Igc3R1bm5pbmcgZ2FyZGVucywgZmlyc3QtY2xhc3MgYXJ0IGFu
ZCBoaXN0b3JpYyBhcmNoaXRlY3R1cmUgd2l0aG91dCB0aGUgY3Jvd2RzIGFuZCB0cmFmZmljLCBj
b25zaWRlciBQYXNhZGVuYS48L3A+PHA+UGFzYWRlbmEgaXMgbG9jYXRlZCAxNSBtaWxlcyBub3J0
aHdlc3Qgb2YgTG9zIEFuZ2VsZXMsIGF0IHRoZSBmb290IG9mIHRoZSBTYW4gR2FicmllbCBNb3Vu
dGFpbnMuIEluY29ycG9yYXRlZCBpbiAxODg2LCB0aGlzIGNpdHkgb2YgMTQwLDAwMCByZXRhaW5z
IG11Y2ggb2YgaXRzIDE5dGggY2VudHVyeSBjaGFybS4gQnV0IGFzIGhvbWUgdG8gdGhlIENhbGlm
b3JuaWEgSW5zdGl0dXRlIG9mIFRlY2hub2xvZ3kgYW5kIE5BU0EmIzgyMTc7cyB1bm1hbm5lZCBz
cGFjZSBlZmZvcnQsIGl0JiM4MjE3O3Mgbm8gc3RyYW5nZXIgdG8gbW9kZXJuaXR5LiA8L3A+PHA+
V2hldGhlciB5b3UgaGF2ZSBhIGRheSBvciBtb3JlIHRvIHNwZW5kLCBoZXJlIGFyZSBmZXcgd29y
bGQtY2xhc3MgZGVzdGluYXRpb25zIHRvIGNvbnNpZGVyIHZpc2l0aW5nIHRoYXQgd2lsbCBnaXZl
IHlvdSBhIHRhc3RlIG9mIHRoZSBwYXN0LCBwcmVzZW50IGFuZCB0aGUgZnV0dXJlIHdpdGhpbiBh
IGNvbXBhY3QgMjMtbWlsZSByYWRpdXMuPC9wPjxwPlRoZSBIdW50aW5ndG9uPC9wPjxwPlRoZSBI
dW50aW5ndG9uIExpYnJhcnksIEFydCBDb2xsZWN0aW9ucyBhbmQgQm90YW5pY2FsIEdhcmRlbnMg
aXMgY29uc2lkZXJlZCBvbmUgb2YgdGhlIHRvcCBjdWx0dXJhbCBhdHRyYWN0aW9ucyBpbiB0aGUg
Z3JlYXRlciBMb3MgQW5nZWxlcyBhcmVhLCBhbmQgaXMgaG9tZSB0byBvbmUgb2YgdGhlIGZpbmVz
dCBjb2xsZWN0aW9ucyBvZiBCcml0aXNoIHBvcnRyYWl0dXJlIGluIHRoZSB3b3JsZC4gSXRzIGNv
bGxlY3Rpb24gaW5jbHVkZXMgVGhvbWFzIEdhaW5zYm9yb3VnaCYjODIxNztzIDxlbT5CbHVlIEJv
eTwvZW0+LCBhIDE0NTUgY29weSBvZiB0aGUgR3V0ZW5iZXJnIEJpYmxlLCBhIHJhcmUgbWFudXNj
cmlwdCBvZiBDaGF1Y2VyJiM4MjE3O3MgPGVtPkNhbnRlcmJ1cnkgVGFsZXMgPC9lbT5hbmQgYSBz
aWduZWQgbGV0dGVyIGZyb20gQWJyYWhhbSBMaW5jb2xuIHRvIFVseXNzZXMgUy4gR3JhbnQuIDwv
cD48cD5UaGUgY29tcGxleCBoYXMgMTIgZ2FyZGVucyBmZWF0dXJpbmcgMTUsMDAwIHBsYW50cyBh
bmQgZmxvd2VycyBkaXNwbGF5ZWQgaW4gZWNvc3lzdGVtcyByYW5naW5nIGZyb20gZGVzZXJ0cyB0
byBqdW5nbGVzLiBUaGVyZSBhbHNvIGlzIGEgY2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBnYXJkZW4gYW5kIG9u
ZSBzaG93Y2FzaW5nIHRoZSB3b3JrIG9mIG1hc3RlciBDaGluZXNlIGNyYWZ0c21lbiBmcm9tIFN1
emhvdS4gT3BlbiBkYWlseSAxMCBhLm0uIHRvIDUgcC5tLiBDbG9zZWQgVHVlc2RheXMuPC9wPjxw
Pk5vcnRvbiBTaW1vbiBNdXNldW08L3A+PHA+VGhpcyBwcml2YXRlIG11c2V1bSB3YXMgZm91bmRl
ZCBpbiAxOTIyIGFzIHRoZSBQYXNhZGVuYSBBcnQgSW5zdGl0dXRlLCBsYXRlciBiZWNvbWluZyB0
aGUgUGFzYWRlbmEgQXJ0IE11c2V1bS4gSW5kdXN0cmlhbGlzdCBOb3J0b24gU2ltb24sIHdobyBj
b2xsZWN0ZWQgRXVyb3BlYW4gbWFzdGVycGllY2VzIGZyb20gdGhlIFJlbmFpc3NhbmNlIHRvIHRo
ZSAyMHRoIGNlbnR1cnksIGFzIHdlbGwgYXMgQXNpYW4gYXJ0IHNwYW5uaW5nIDIsMDAwIHllYXJz
LCB0b29rIGl0IG92ZXIgaW4gMTk3NC4gPC9wPjxwPkl0IGlzIGNvbnNpZGVyZWQgb25lIG9mIHRo
ZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGZpbmVzdCBzbWFsbCBhcnQgbXVzZXVtcywgZ2FpbmluZyBwcmFpc2Ug
Zm9yIGl0cyByZW5vdmF0aW9ucyBieSBmYW1lZCBhcmNoaXRlY3QgRnJhbmsgR2VocnkuIEFtb25n
IHRoZSAxMiwwMDAgcGllY2VzIGluIHRoZSBjb2xsZWN0aW9uIGFyZSB3b3JrcyBieSBSZW1icmFu
ZHQsIFJvZGluLCB2YW4gR29naCwgRGVnYXMsIFBpY2Fzc28gYW5kIE1hdGlzc2UuIE9wZW4gZGFp
bHkgZXhjZXB0IFR1ZXNkYXksIHBsdXMgZXZlbmluZyBob3VycyBGcmlkYXktU3VuZGF5LjwvcD48
cD5KZXQgUHJvcHVsc2lvbiBMYWI8L3A+PHA+WW91JiM4MjE3O2QgZG9uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0
byBiZSBhIGZhbiBvZiA8ZW0+VGhlIEJpZyBCYW5nIFRoZW9yeTwvZW0+IHRvIHRha2UgYSB0b3Vy
IG9mIE5BU0EmIzgyMTc7cyBKZXQgUHJvcHVsc2lvbiBMYWIuIFRoaXMgY2VudGVyLCBvcGVyYXRl
ZCBieSB0aGUgQ2FsaWZvcm5pYSBJbnN0aXR1dGUgb2YgVGVjaG5vbG9neSAod2hlcmUgPGVtPkJp
ZyBCYW5nJiM4MjE3O3MgPC9lbT5TaGVsZG9uIGFuZCBMZW9uYXJkIGFyZSBwaHlzaWNpc3RzKSwg
bWFuYWdlcyAxOSBzcGFjZWNyYWZ0LCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEN1cmlvc2l0eSByb3ZlciBvbiBN
YXJzLiBQdWJsaWMgdG91cnMsIGZlYXR1cmluZyB0aGUgZmxpZ2h0IG1pc3Npb24gY29udHJvbCBy
b29tLCBhcmUgYXZhaWxhYmxlIHR3aWNlIHdlZWtseSBhdCAxIHAubS4gVGhlIHRvdXJzIGZpbGwg
dXAgbW9udGhzIGluIGFkdmFuY2UsIHNvIGJvb2sgb25saW5lIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cuanBsLm5hc2EuZ292IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmpwbC5uYXNhLmdvdjwvYT4gYXMg
c29vbiBhcyB5b3Uga25vdyB5b3VyIHZpc2l0IGRhdGVzLjwvcD48cD5PbGQgUGFzYWRlbmE8L3A+
PHA+T25lIG9mIHRocmVlIG1haW4gc2hvcHBpbmcgYW5kIGVudGVydGFpbm1lbnQgZGlzdHJpY3Rz
IGluIFBhc2FkZW5hLCB0aGlzIDIyLWJsb2NrIGhpc3RvcmljYWwgYXJlYSBzdGlsbCByZXRhaW5z
IG1hbnkgb2YgaXRzIDE5dGggY2VudHVyeSByb290cywgdGhhbmtzIHRvIGhpc3RvcmljIHByZXNl
cnZhdGlvbi4gSXQgd2FzIGRlc2lnbmF0ZWQgYSBOYXRpb25hbCBSZWdpc3RlciBIaXN0b3JpYyBE
aXN0cmljdCBpbiAxOTgzLCBhbmQgcmVtYWlucyBmdWxsIG9mIFZpY3RvcmlhbiwgTWlzc2lvbiBS
ZXZpdmFsIGFuZCBBcnQgRGVjbyBidWlsZGluZ3MgdGhhdCBnaXZlIG9mZiBhIEV1cm9wZWFuIHZp
YmUgd2l0aCBpdHMgcGVkZXN0cmlhbi1mcmllbmRseSBzdHJlZXRzIGFuZCBoaXN0b3JpYyBhbGxl
eXMuIDwvcD48cD5UaGUgMjAwIHNob3BzIGhvdXNlIHJldGFpbCBjaGFpbnMgbGlrZSB0aGUgR2Fw
LCBBbnRocm9wb2xvZ2llIGFuZCBGb3JldmVyIDIxLCBhcnQgZ2FsbGVyaWVzLCBib3V0aXF1ZXMg
YW5kIGFudGlxdWUgc3RvcmVzLiBUaGVyZSBhcmUgMTAwIHJlc3RhdXJhbnRzLCBkaW5lcnMsIGNv
ZmZlZSBzaG9wcyBhbmQgYmFycy4gPC9wPjxwPlRyYXZlbCBqdXN0IDIgbWlsZXMgdG8gU291dGgg
UGFzYWRlbmEgYW5kIGdyYWIgYSBzaGFrZSBvciBtYWx0IGF0IHRoZSBGYWlyIE9ha3MgUGhhcm1h
Y3kgYW5kIFNvZGEgRm91bnRhaW4sIGJ1aWx0IGluIDE5MTUgYWxvbmcgdGhlIHdlc3Rlcm5tb3N0
IHN0b3Agb2YgUm91dGUgNjYuPC9wPjxwPlRoZSBMYW5naGFtIEh1bnRpbmd0b248L3A+PHA+VGhp
cyBoaXN0b3JpYyBob3RlbCBvcmlnaW5hbGx5IG9wZW5lZCBpbiAxOTA3IGFuZCB3YXMgcmVkZXNp
Z25lZCBzZXZlbiB5ZWFycyBsYXRlciBieSBSb3NlIEJvd2wgYXJjaGl0ZWN0IE15cm9uIEh1bnQu
IEl0IGFkZGVkIHRoZSBmaXJzdCBPbHltcGljLXNpemVkIHN3aW1taW5nIHBvb2wgaW4gU291dGhl
cm4gQ2FsaWZvcm5pYSBpbiB0aGUgbWlkLTE5MjBzIGFuZCBpcyBub3cgZmFtb3VzIGZvciBpdHMg
bG92ZWx5IHdvb2RlbiBQaWN0dXJlIEJyaWRnZSwgdXNlZCBhcyBhIGJhY2tkcm9wIGluIG1vdmll
cyBhbmQgVFYgc2hvd3MgaW5jbHVkaW5nIDxlbT45MDIxMDwvZW0+IGFuZCA8ZW0+U2NhbmRhbDwv
ZW0+LiA8L3A+PHA+Tm9uZ3Vlc3RzIGNhbiB0YWtlIHRoZSBkYWlseSBoaXN0b3JpY2FsIHRvdXIg
YXQgMiBwLm0uLCBzdHJvbGwgYW1vbmcgdGhlIDIzIGFjcmVzIG9mIGxhbmRzY2FwaW5nIG9yIHBh
cnRha2UgaW4gYSB0cmFkaXRpb25hbCBCcml0aXNoIHRlYSBzZXJ2ZWQgb24gV2VkZ3dvb2QgY2hp
bmEuIFRlYSBzZXJ2aWNlIHN0YXJ0cyBhdCAkNDIuPC9wPjxwPlRoZSBHYW1ibGUgSG91c2U8L3A+
PHA+VGhlIEdhbWJsZSBIb3VzZSB3YXMgZGVzaWduZWQgYXMgYSB3aW50ZXIgcmVzaWRlbmNlIGlu
IDE5MDggYnkgYXJjaGl0ZWN0cyBHcmVlbmUgJmFtcDsgR3JlZW5lIGZvciBEYXZpZCBCZXJyeSBH
YW1ibGUsIGEgc2Vjb25kLWdlbmVyYXRpb24gbWVtYmVyIG9mIHRoZSBDaW5jaW5uYXRpLWJhc2Vk
IFByb2N0ZXIgJmFtcDsgR2FtYmxlIENvLiBmYW1pbHksIGFuZCBoaXMgd2lmZSBNYXJ5LiA8L3A+
PHA+SXQgaXMgcmVub3duZWQgYXMgYW4gb3V0c3RhbmRpbmcgZXhhbXBsZSBvZiBBbWVyaWNhbiBB
cnRzIGFuZCBDcmFmdHMgc3R5bGUgYXJjaGl0ZWN0dXJlLiBUaGUgaG91c2Ugd2FzIGRlc2lnbmF0
ZWQgYSBOYXRpb25hbCBIaXN0b3JpYyBMYW5kbWFyayBpbiAxOTc4LCBhbmQgaXMgbm93IG93bmVk
IGJ5IHRoZSBDaXR5IG9mIFBhc2FkZW5hIGFuZCBvcGVyYXRlZCBieSB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBv
ZiBTb3V0aGVybiBDYWxpZm9ybmlhLiBPbmUtaG91ciBkb2NlbnQtbGVkIHRvdXJzIGhlbGQgVGh1
cnNkYXktU3VuZGF5LjwvcD48cD5UaGUgUm9zZSBCb3dsPC9wPjxwPlRoaXMgbGFuZG1hcmsgaXMg
aG9tZSB0byB0aGUgVUNMQSBCcnVpbnMgZm9vdGJhbGwgdGVhbSBhbmQgdGhlIGFubnVhbCBSb3Nl
IEJvd2wgR2FtZSBhbmQgUGFyYWRlLCB3aGljaCBkcmF3cyA3MDAsMDAwIHNwZWN0YXRvcnMgYWxv
bmcgaXRzIDUuNS1taWxlIHJvdXRlIGV2ZXJ5IEphbnVhcnkuIEZyZWUgcHVibGljIHRvdXJzIG9m
IHRoZSBSb3NlIEJvd2wgYXJlIGF2YWlsYWJsZSBvbiBUaHVyc2RheXMsIEZlYnJ1YXJ5LUF1Z3Vz
dC4gPC9wPjxwPkl0IGFsc28gaG9zdHMgdGhlIFJvc2UgQm93bCBGbGVhIE1hcmtldCwgbm93IGlu
IGl0cyA0NXRoIHllYXIuIEl0IGZlYXR1cmVzIDIsNTAwIHZlbmRvcnMgYW5kIGRyYXdzIDIwLDAw
MCB2aXNpdG9ycywgaW5jbHVkaW5nIGNlbGVicml0aWVzLiBUaGUgZmxlYSBtYXJrZXQgaXMgaGVs
ZCB0aGUgc2Vjb25kIFN1bmRheSBvZiBldmVyeSBtb250aC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.