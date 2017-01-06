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Where to go in 2017: Best destinations around the world

By Beth J. Harpaz
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 06:32 PM
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Worshipper throw flower petals at the statue of the Our Lady of Fatima as it is carried at the Our Lady of Fatima shrine, in Fatima, central Portugal. The centennial of the miracle will be observed in 2017 with a visit by the pope, and it's one reason that Portugal has turned up on several lists for where to go in the new year. (AP Photo/Francisco Seco)


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