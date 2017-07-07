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Visit Big Darby Headwaters Nature Preserve to see results of stream restoration project

By Bob Downing
Special to the Beacon Journal

Published: July 7, 2017 - 04:17 PM
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: The biggest attraction at the Big Darby Headwaters Nature Preserve is the rebuilt headwaters of one of Ohios most special stream. The preserve is in Logan County northwest of Columbus. (Bob Downing/Special to the Akron Beacon Journal)


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