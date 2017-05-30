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U.S. home prices rising 2 times faster than wages

By Josh Boak
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 09:25 AM | Updated: May 30, 2017 - 09:56 AM

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