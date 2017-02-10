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Unconventional bridal fashions are focus of Canton designer’s Not a Wedding Dress line

By Mary BethBreckenridge
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 05:22 PM | Updated: February 10, 2017 - 05:28 PM
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Mary Beth Wilkins with a couple of her unconventional wedding fashion designs for brides. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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