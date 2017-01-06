All CATEGORIES
☰ Menu

Versatility’s the key in the modern rec room

By Melissa  Kossler Dutton
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 01:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This undated photo provided by the Central Oklahoma Home Builders Association and Authentic Custom Homes shows part of a recreation room in a luxury home in Oklahoma. (Authentic Custom Homes via AP)


MORE IN LIFESTYLE

booktalk08cut_2
Local books and authors: Mystery about musicians’ early deaths; YA novel continues Hibbard Pond series; events, signings

‘Bright Midnight’ explores death of young musicians

travforecast08_06
Where to go in 2017: Best destinations around the world
What’s for dinner? Asparagus bisque with bay scallops
weight08cut_01
Diet resolutions: Tips from the pros on how to lose weight
Life in Brief: Airline food; home remedies for colds; Hint from Heloise on unpacking boxes
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next