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Vintage Portage Lakes photos to be displayed at open house

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: October 7, 2016 - 02:36 PM | Updated: October 8, 2016 - 12:28 AM
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Carol Eubank, president of the Portage Lakes Historical Society holds an album of family photographs from the late 1920's taken in the Portage Lakes as she sits in her home overlooking one of the lakes Friday, Sept. 30, 2016 in Coventry Township, Ohio.he is encouraging Portage Lakes residents who may have historical images depicting the Portage Lakes area in their family photo albums to have the images scanned in support of an effort to preserve the last century of Portage Lakes history in images. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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