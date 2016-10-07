Vintage Portage Lakes photos to be displayed at open house

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPkluZm9ybWF0aW9uICYjODIzMDs8L3A+PCEtLVBTVFlM
RT1QRFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5XaGF0OiBQb3J0YWdlIExha2VzIEhpc3RvcmljYWwgU29jaWV0
eSBvcGVuIGhvdXNlLCBmZWF0dXJpbmcgYSBjb250aW51b3VzIHNsaWRlIHNob3cgb2YgUG9ydGFn
ZSBMYWtlcyBwaG90b3MsIGhpc3RvcmljYWwgZGlzcGxheXMgYW5kIGxpZ2h0IHJlZnJlc2htZW50
czwvcD48cD5XaGVuOiA3LTg6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5PC9wPjxwPldoZXJlOiBBa3JvbiBSb3Rh
cnkgQ2FtcCwgNDQ2MCBSZXggTGFrZSBEcml2ZSwgTmV3IEZyYW5rbGluPC9wPjxwPkFkbWlzc2lv
bjogRnJlZTwvcD48cD5UbyBzZWUgbW9yZSBwaWN0dXJlczogVmlzaXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5zdW1taXRtZW1vcnkub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnN1bW1pdG1lbW9yeS5v
cmc8L2E+IGFuZCBjbGljayBvbiAmIzgyMjA7Q29sbGVjdGlvbnMmIzgyMjE7IGFuZCB0aGVuICYj
ODIyMDtQb3J0YWdlIExha2VzIENvbW11bml0eSBQaG90b2dyYXBocyBQcm9qZWN0JiM4MjIxOzwv
cD4=
PHA+WW91IGNhbiYjODIxNzt0IHBsYXkgYW4gaWxsaWNpdCBoYW5kIG9mIGJsYWNramFjayBhdCBS
aWxleSYjODIxNztzIFRhdmVybiBhbnltb3JlLiBZb3UgY2FuJiM4MjE3O3Qgc25hY2sgb24gcG9w
Y29ybiBmcm9tIHRoZSBzdGFuZCBuZXh0IHRvIHRoZSBCbHVlIFN3YW4gb3Igaml0dGVyYnVnIGlu
IHRoZSBkYW5jZSBoYWxsIGF0IFNocmFrZSYjODIxNztzIExhbmRpbmcuPC9wPjxwPkJ1dCB5b3Ug
Y2FuIHJlbGl2ZSB0aG9zZSBQb3J0YWdlIExha2VzIG1lbW9yaWVzIGluIHBob3RvZ3JhcGhzLjwv
cD48cD5Gb3IgdHdvIHllYXJzLCBsb2NhbHMgaGF2ZSBiZWVuIGxlYWZpbmcgdGhyb3VnaCBwaG90
byBhbGJ1bXMgYW5kIHJ1bW1hZ2luZyB0aHJvdWdoIHNob2Vib3hlcyBmdWxsIG9mIHNuYXBzaG90
cyBpbiBzdXBwb3J0IG9mIGFuIGVmZm9ydCB0byBwcmVzZXJ2ZSB0aGUgbGFzdCBjZW50dXJ5IG9y
IHNvIG9mIFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgaGlzdG9yeSBpbiBpbWFnZXMuIFR1ZXNkYXksIGEgc2VsZWN0
aW9uIG9mIHRob3NlIHBpY3R1cmVzIHdpbGwgYmUgYW1vbmcgdGhlIGhpc3RvcmljYWwgcGhvdG9n
cmFwaHMgZGlzcGxheWVkIGF0IGFuIG9wZW4gaG91c2UgYXQgQWtyb24gUm90YXJ5IENhbXAsIG9y
Z2FuaXplZCBieSB0aGUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBIaXN0b3JpY2FsIFNvY2lldHkuPC9wPjxwPlRo
ZSBwaG90b3Mgd2VyZSBnYXRoZXJlZCBkdXJpbmcgZGVzaWduYXRlZCBDb21tdW5pdHkgUGhvdG8g
RGF5cyBhdCB0aGUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBicmFuY2ggb2YgdGhlIEFrcm9uLVN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgUHVibGljIExpYnJhcnksIHdoZXJlIHRoZSBwaWN0dXJlcyB3ZXJlIGNvcGllZCB1c2luZyBz
Y2FubmVycyBkb25hdGVkIGJ5IHRoZSBoaXN0b3JpY2FsIHNvY2lldHkgYW5kIHRoZSBGcmllbmRz
IG9mIHRoZSBQb3J0YWdlIExha2VzIExpYnJhcnkuIFRoZSBwaG90b3MmIzgyMTc7IG93bmVycyBn
b3QgdG8ga2VlcCB0aGVpciBvcmlnaW5hbHMsIGFuZCB0aGUgZGlnaXRhbCBjb3BpZXMgd2VyZSBh
cmNoaXZlZCBhbmQgc2hhcmVkIG9ubGluZSBvbiB0aGUgbGlicmFyeSYjODIxNztzIFN1bW1pdCBN
ZW1vcnkgc2l0ZSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5zdW1taXRtZW1vcnkub3JnIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LnN1bW1pdG1lbW9yeS5vcmc8L2E+LjwvcD48cD5UaGUgcHJvamVjdCB3YXMg
c3BlYXJoZWFkZWQgYnkgdGhlIGhpc3RvcmljYWwgc29jaWV0eSYjODIxNztzIHByZXNpZGVudCwg
QmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmV0aXJlZSBDYXJvbCBFdWJhbmssIHdobyByZWFkIGFib3V0IGEgc2lt
aWxhciBlZmZvcnQgY2FsbGVkIHRoZSBJbmRpYW5hIEFsYnVtLiBTaGUgY29udGFjdGVkIHRoZSBm
b3VuZGVyIG9mIHRoZSBJbmRpYW5hIHByb2plY3QsIEpvYW4gSG9zdGV0bGVyLCB3aG8gc2hhcmVk
IGluZm9ybWF0aW9uIHRoYXQgaGVscGVkIEV1YmFuayBvcmdhbml6ZSB0aGUgUG9ydGFnZSBMYWtl
cyBlZmZvcnQuPC9wPjxwPlRoZSBwaWN0dXJlcyBkb2N1bWVudCB0aGUgdHJhbnNpdGlvbiBvZiB0
aGUgbGFrZXMgYXJlYSwgd2hpY2ggaW5jb3Jwb3JhdGVzIHBhcnRzIG9mIENvdmVudHJ5IFRvd25z
aGlwLCBHcmVlbiBhbmQgTmV3IEZyYW5rbGluLCBmcm9tIGEgZmFybWluZyBhbmQgY29hbC1taW5p
bmcgcmVnaW9uIHRvIEFrcm9uJiM4MjE3O3Mgc3VtbWVyIHBsYXlncm91bmQuIE1vc3Qgb2YgdGhl
IHBob3RvcyB3ZXJlIHRha2VuIHdoZW4gcmVzdGF1cmFudHMsIGhvdGVscyBhbmQgc2ltcGxlIGNv
dHRhZ2VzIGRvdHRlZCB0aGUgc2hvcmVzLCBiZWZvcmUgUG9ydGFnZSBMYWtlcyBiZWNhbWUgcHJp
bWFyaWx5IGEgeWVhci1yb3VuZCByZXNpZGVudGlhbCBjb21tdW5pdHkgdGhhdCBzdGlsbCBtYWlu
dGFpbnMgYSBsYWlkLWJhY2ssIGxha2VzaWRlIHZpYmUuPC9wPjxwPlNvbWUgb2YgdGhlIHBpY3R1
cmVzIGNhbWUgZnJvbSBFdWJhbmssIGEgQ292ZW50cnkgVG93bnNoaXAgcmVzaWRlbnQgd2hvIGNv
bnRyaWJ1dGVkIHNuYXBzaG90cyBmcm9tIGFuIGFsYnVtIHRoYXQgYmVsb25nZWQgdG8gaGVyIGZv
cm1lciBtb3RoZXItaW4tbGF3LCBNYXJnYXJldCBFdWJhbmsuIDwvcD48cD5Gb3IgdGhlIG1vc3Qg
cGFydCwgdGhlIHBob3RvcyBpbiB0aGUgY29sbGVjdGlvbiBhcmUgcGxheWZ1bCBpbWFnZXMgJiM4
MjEyOyBib2F0ZXJzIHBhZGRsaW5nIG9yIG1vdG9yaW5nIGFyb3VuZCB0aGUgbmF0dXJhbCBsYWtl
cyBhbmQgaHVtYW4tbWFkZSByZXNlcnZvaXJzLCBwaWNuaWNrZXJzIHN0cmV0Y2hlZCBvdXQgb24g
dGhlIGdyYXNzLCBraWRzIHNwbGFzaGluZyBpbiBzdW1tZXIgYW5kIHNrYXRpbmcgaW4gd2ludGVy
LjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgbmV3bHl3ZWRzIHBvc2VkIGluIG5lYXJseSBpZGVudGljYWwgdGFu
ay10b3Agc3VpdHMgYXQgTG9uZyBMYWtlIGluIDE5MjYuIFRoZXJlIGFyZSBjaGlsZHJlbiBjbHV0
Y2hpbmcgZ2lmdHMgZGVsaXZlcmVkIGJ5IGEgS2l3YW5pcyBTYW50YSBvbiBhIHNub3d5IERlY2Vt
YmVyIG5pZ2h0IGluIDE5NjMuIFRoZXJlIGFyZSBib2F0ZXJzIGRyZXNzZWQgaW4gY29taWNhbCBn
ZXR1cHMgZm9yIHRoZSBhbm51YWwgYm9hdCBwYXJhZGUgYW5kIGFuIGludHJlcGlkIGJpY3ljbGlz
dCBza2ltbWluZyB0aGUgd2F0ZXImIzgyMTc7cyBzdXJmYWNlIGFmdGVyIGxhdW5jaGluZyBoaW1z
ZWxmIG9mZiBhIGJvYXQgcmFtcCBpbiAxOTcyLjwvcD48cD5UaGUgcGhvdG9zIGFsc28gY2FwdHVy
ZSBzaWduaWZpY2FudCBldmVudHMgaW4gUG9ydGFnZSBMYWtlcyYjODIxNzsgaGlzdG9yeSwgbm90
YWJseSB0aGUgY29uc3RydWN0aW9uIG9mIE5vcnRoIFJlc2Vydm9pciBpbiAxOTA3IGFuZCB0aGUg
YWZ0ZXJtYXRoIG9mIHRoZSBXb25kZXIgTGFrZSBkYW0gYnJlYWsgaW4gMTkyOC48L3A+PHA+QW5k
IHRoZW4gdGhlcmUgYXJlIHRoZSBsYW5kbWFya3MsIHBsYWNlcyBzdWNoIGFzIHRoZSBXaGl0ZSBI
b3VzZSBUYXZlcm4sIERpZXR6JiM4MjE3O3MgZG9jayBhbmQgSG9obWFuJiM4MjE3O3MgTGFuZGlu
Zy4gU29tZSwgbGlrZSB0aGUgb2xkIEJsdWUgU3dhbiByZXN0YXVyYW50IGFuZCB0aGUgZGFuY2Ug
aGFsbCBvbiBUdXJrZXlmb290IExha2UsIGFyZSBnb25lLiBPdGhlcnMsIGxpa2UgVHVya2V5Zm9v
dCBMYWtlIEdvbGYgQ291cnNlLCBoYXZlIGNoYW5nZWQgb3ZlciB0aW1lLiA8L3A+PHA+U2V2ZXJh
bCBwaG90b3Mgc2hvdyB0aGUgYnVpbGRpbmcgdGhhdCBzdGFydGVkIGxpZmUgaW4gMTkwNCBhcyB0
aGUgZ2VudGVlbCBDcm9va3MmIzgyMTc7IEhvdGVsLCBhIGx1eHVyeSByZXNvcnQgdGhhdCBjYXRl
cmVkIHRvIGxvZGdlcnMgd2hvIGFycml2ZWQgYnkgd2F0ZXIgbGF1bmNoIG9yIGhvcnNlLWRyYXdu
IGJ1Z2d5LiBUaGUgaG90ZWwgY2xvc2VkIGluIDE5MjAsIGFuZCB0aGUgYnVpbGRpbmcgbGF0ZXIg
b3BlcmF0ZWQgYXMgYSBuaWdodGNsdWIgYW5kIGNsYW5kZXN0aW5lIGNhc2lubyBmcm9tIHRoZSAx
OTMwcyB0byB0aGUgMTk1MHMgdW5kZXIgbmFtZXMgdGhhdCBpbmNsdWRlZCBSaWxleSYjODIxNztz
LCBEdWZmeSYjODIxNztzIGFuZCBMaW5keSYjODIxNztzLjwvcD48cD5BbHRvZ2V0aGVyLCB0aGUg
Y29tbXVuaXR5IHBob3RvIHByb2plY3QgaGFzIGdhdGhlcmVkIG1vcmUgdGhhbiAyMDAgcGljdHVy
ZXMgJiM4MjIwO3RoYXQgcG9zc2libHkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBiZWVuIHNhdmVkJiM4
MjIxOyBvdGhlcndpc2UsIEV1YmFuayBzYWlkLiA8L3A+PHA+QW5kIHNoZSBob3BlcyB0byBnYXRo
ZXIgbW9yZS4gU2hlIHNhaWQgYWRkaXRpb25hbCBDb21tdW5pdHkgUGhvdG8gRGF5cyBhcmUgcGxh
bm5lZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IEZyaWRheSBvZiBlYWNoIG1vbnRoIGZyb20gRmVicnVhcnkgdG8g
T2N0b2JlciAyMDE3IGF0IHRoZSBQb3J0YWdlIExha2VzIEJyYW5jaCBMaWJyYXJ5LCA0MjYxIE1h
bmNoZXN0ZXIgUm9hZCwgTmV3IEZyYW5rbGluLjwvcD48cD5QZW9wbGUgYXJlIGFza2VkIHRvIG1h
a2UgYW4gYXBwb2ludG1lbnQgdG8gaGF2ZSB0aGVpciBwaG90b3Mgc2Nhbm5lZCwgYW5kIHRoZXkg
bWF5IGJyaW5nIHVwIHRvIDEwIGF0IGEgdGltZS4gJiM4MjIwO1NvbWUgb25seSBicmluZyB0d28g
b3IgdGhyZWUuIFNvbWUgYnJpbmcgNDAmIzgyMjE7IGFuZCBuZWVkIHRvIHJldHVybiBtdWx0aXBs
ZSB0aW1lcywgRXViYW5rIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gbmVlZCB0byByZW1v
dmUgcGhvdG9zIGZyb20gYWxidW1zIGZpcnN0LCBzaGUgc2FpZC4gQ29udHJpYnV0b3JzIGFyZSBh
c2tlZCB0byBjb21wbGV0ZSBhIGZvcm0gd2l0aCBzb21lIGJhc2ljIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0
IGVhY2ggcGhvdG8sIHdoaWNoIHdpbGwgYWNjb21wYW55IHRoZSBwaG90byBvbiB0aGUgU3VtbWl0
IE1lbW9yeSB3ZWJzaXRlLjwvcD48cD5UaGF0IHdheSwgdGhlIG1lbW9yaWVzIHdpbGwgbGl2ZSBv
bi48L3A+PHA+TWFyeSBCZXRoIEJyZWNrZW5yaWRnZSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2
LTM3NTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1icmVja2VuQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5t
YnJlY2tlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFlvdSBjYW4gYWxzbyBiZWNvbWUgYSBm
YW4gb24gRmFjZWJvb2sgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTUJCcmVj
a0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vTUJCcmVja0FCSjwvYT4sIGZv
bGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBATUJCcmVja0FCSiBhbmQgcmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jsb2dzL21hcnktYmV0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5vaGlvLmNvbS9ibG9ncy9tYXJ5LWJldGg8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.