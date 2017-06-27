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Leader of World Relief Akron shares journey from banker to humanitarian worker in TED talk

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 12:14 PM | Updated: June 27, 2017 - 02:03 PM

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