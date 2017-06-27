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Leader of World Relief Akron shares journey from banker to humanitarian worker in TED talk

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: June 27, 2017 - 12:14 PM | Updated: June 27, 2017 - 05:38 PM
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Kara Ulmer, the the director of World Relief Akron in the World Relief Akron in this February file photo. The photograph on the left is of a group of Syrian refugee children at a camp in Jordan from the World Relief website. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file photo)


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