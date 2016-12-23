All CATEGORIES
☰ Menu

Want a hippo for Christmas? The story of a girl who got one

By John Rogers
Associated Press

Published: December 23, 2016 - 04:29 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Gayla Peevey, singer of that enduring Christmas classic, "I Want a Hippopotamus For Christmas," stands next to an image she drew of a hippopotamus in her home on Dec. 14, 2016, in La Mesa, Calif. It was 1953, and one of the hottest songs on the radio was "I Want a Hippopotamus For Christmas." Now it's Christmas 2016, and Peevey is still singing. She leaves that to schoolchildren, ringtones, iTunes downloads and TV commercials that, to the 73-year-old singer's amazement, keep the song in everyone's head every Christmas season, whether they want it there or not .(AP Photo/Gregory Bull)


MORE IN LIFESTYLE

cards24_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Western Reserve Historical Society’s Christmas card collection reflects changing face of holiday greetings

CLEVELAND: These are the greetings of Christmas past.

tree24
Cheer in the long term: growing a Christmas tree from seed
People Helping People — Dec. 24
Area religion notes — Compiled Dec. 24, 2016
alman24cut_01
Plant Lovers’ Almanac: Some thoughts on Christmas and trees and plants, too
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next