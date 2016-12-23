By Mary Beth
Breckenridge
Beacon Journal staff writer
Western Reserve Historical Society’s Christmas card collection reflects changing face of holiday greetings December 23,2016 07:15 PM GMT Mary Beth Breckenridge Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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