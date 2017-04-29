What’s Up in the Sky: Meteor shower peaks Friday; check out the Beehive

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGZpcnN0IG9mIE1heSBzaG93cyBKdXBpdGVyIChpbiBWaXJnbykgYW5kIE1hcnMgKGlu
IFRhdXJ1cykgb3Bwb3NpdGUgb25lIGFub3RoZXIgaW4gdGhlIGVhcmx5IGV2ZW5pbmcgc2t5LiBT
YXR1cm4gcmlzZXMgaW4gU2FnaXR0YXJpdXMgcmlnaHQgYWZ0ZXIgbWlkbmlnaHQsIGFuZCBWZW51
cyAmIzgyMTI7IG5vdyB0aGUgJiM4MjIwO21vcm5pbmcgc3RhciYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBmb2xs
b3dzIGF0IDUgYS5tLiBUdWVzZGF5IGluIFBpc2Nlcy48L3A+PHA+VGhhdCBuaWdodCwgdGhlIGZp
cnN0LXF1YXJ0ZXIgbW9vbiBsaWVzIGluIHRoZSBCZWVoaXZlLCBvciBQcmFlc2VwZSwgaW4gQ2Fu
Y2VyIHRoZSBDcmFiLCBib3RoIHdpdGhpbiB0aGUgZmllbGQgb2YgYSBwYWlyIG9mIDcmIzgyMDE7
eCYjODIwMTs1MCBiaW5vY3VsYXJzOyBvbiBNYXkgMjksIHRoZSB3YXhpbmcgY3Jlc2NlbnQgbW9v
biBpcyBhZ2FpbiBpbiB0aGUgQmVlaGl2ZS4gVGhpcyBpcyBvbmUgb2YgdGhlIG5lYXJlc3Qgb3Bl
biBjbHVzdGVycywgY2F0YWxvZ3VlZCBhcyBNNDQgYnkgdGhlIGNvbWV0IGh1bnRlciBDaGFybGVz
IE1lc3NpZXIgaW4gdGhlIDE3MDBzLjwvcD48cD5WaXNpYmxlIHRvIHRoZSB1bmFpZGVkIGV5ZSB1
bmRlciBkYXJrIHNraWVzLCB0aGUgY2x1c3RlciBhcHBlYXJzIGxpa2UgYSBsYXJnZSBtaXN0eSBj
bG91ZCBjb3ZlcmluZyBtb3JlIHRoYW4gMS41IGRlZ3JlZXMgb2Ygc2t5LCB0aHJlZSB0aW1lcyB0
aGUgZGlhbWV0ZXIgb2YgdGhlIGZ1bGwgbW9vbi4gR2FsaWxlbyB3YXMgdGhlIGZpcnN0IHRvIG9i
c2VydmUgTTQ0IHRocm91Z2ggYSB0ZWxlc2NvcGUsIHJlc29sdmluZyA0MCBvZiB0aGUgYXQgbGVh
c3QgMzUwIHN0YXJzIGluIFByYWVzZXBlLjwvcD48cD5PbiBNYXkgNywgdGhlIHdheGluZyBnaWJi
b3VzIG1vb24gaXMgb25seSAzIGRlZ3JlZXMgZnJvbSBKdXBpdGVyLjwvcD48cD5JbiB0aGUgZWFy
bHkgbW9ybmluZyBGcmlkYXksIHRoZSBFdGEgQXF1YXJpZCBtZXRlb3Igc2hvd2VyIHBlYWtzLiBU
aGUgbWV0ZW9ycyBhcHBlYXIgdG8gcmFkaWF0ZSBmcm9tIHRoZSBjb25zdGVsbGF0aW9uIEFxdWFy
aXVzLCB3aGljaCBpcyB2ZXJ5IGxvdyBvbiB0aGUgZWFzdGVybiBob3Jpem9uLjwvcD48cD5UaGlz
IHNob3dlciBpcyBvbmUgb2YgdHdvIHByb2R1Y2VkIGJ5IGRlYnJpcyBmcm9tIEhhbGxleSYjODIx
NztzIENvbWV0LCB0aGUgb3RoZXIgYmVpbmcgdGhlIE9yaW9uaWRzIGluIE9jdG9iZXIuIFVuZm9y
dHVuYXRlbHksIGEgd2F4aW5nIGdpYmJvdXMgbW9vbiB3aWxsIGludGVyZmVyZSB3aXRoIHRoZSB1
cCB0byAzMCBtZXRlb3JzIGFuIGhvdXIgdXN1YWxseSBzZWVuIGluIHRoaXMgZXZlbnQuPC9wPjxw
PlEmYW1wO0E8L3A+PHA+UTogV2hlbiBjYW4gSSBzZWUgYSBjb21ldD8gJiM4MjEyOyBXLlIuLCBB
a3JvbjwvcD48cD5BOiBDb21ldCA0MVAvVHV0dGxlLUdpYWNvYmluaS1LcmVzYWsgKDIwMTcpLCBv
ciBDb21ldCBUR0ssIHdhcyBhdCBpdHMgY2xvc2VzdCB0byBFYXJ0aCBvbiBBcHJpbCA1LCBidXQg
bWF5IHN0aWxsIGJlIHN1ZmZpY2llbnRseSBicmlnaHQgYWJvdXQgbWFnbml0dWRlIDcgdG8gc3Bv
dCBpbiB0aGUgY29uc3RlbGxhdGlvbiBMeXJhLiA8L3A+PHA+RGlzY292ZXJlZCBpbiAxODU4LCBD
b21ldCBUR0sgb3JiaXRzIHRoZSBTdW4gb25jZSBldmVyeSA1LjQgeWVhcnMsIGFuZCB0aGlzIHll
YXIgbWFya3MgVEdLJiM4MjE3O3MgY2xvc2VzdCBhcHByb2FjaCBpbiB0aGUgdHdvLWNlbnR1cnkg
c3BhbiBmcm9tIDE5MDAgdG8gMjEwMC4gSXQgbWF5IGJlIG5lYXIgbmFrZWQtZXllIGJyaWdodG5l
c3MsIGJ1dCB3aXRoIGEgcGFpciBvZiBiaW5vY3VsYXJzIHlvdSBzaG91bGQgc3BvdCB0aGlzIGxp
dHRsZSAmIzgyMjA7ZnV6enkuJiM4MjIxOyBHbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmhlYXZl
bnMtYWJvdmUuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmhlYXZlbnMtYWJvdmUuY29tPC9hPiBm
b3IgYW4gZXhjZWxsZW50IGZpbmRlciBjaGFydC48L3A+PHA+UHJvZ3JhbXM8L3A+PHA+PGVtPlRo
ZSBVbml2ZXJzZSBhdCBMYXJnZTwvZW0+IGlzIHByZXNlbnRlZCBhdCAxIHAubS4gU2F0dXJkYXlz
LCBhbmQgPGVtPlRoZSBEYXJrPC9lbT4gYXQgMiBwLm0uIFN1bmRheXMuIFRoZSBIb292ZXItUHJp
Y2UgcGxhbmV0YXJpdW0gaXMgaW5jbHVkZWQgd2l0aCBhZG1pc3Npb24gdG8gTWNLaW5sZXkgUHJl
c2lkZW50aWFsIExpYnJhcnkgYW5kIE11c2V1bSBhdCA4MDAgTWNLaW5sZXkgTW9udW1lbnQgRHJp
dmUgTlcsIENhbnRvbi4gQ2hpbGRyZW4gbXVzdCBiZSA1IHllYXJzIG9yIG9sZGVyIHRvIGF0dGVu
ZC48L3A+PHA+VGhlIHBsYW5ldGFyaXVtIGFsc28gb2ZmZXJzIGFuIGFzdHJvbm9teSBwcm9ncmFt
IGZvciBhZHVsdHMgb25seSBvbiB0aGUgZmlyc3QgTW9uZGF5IG9mIGV2ZXJ5IG1vbnRoIGF0IDIg
cC5tLiBUaGUgPGVtPk5pZ2h0IFNreTwvZW0+IHNob3cgaXMgcHJlc2VudGVkLCBmb2xsb3dlZCBi
eSBhIDMwLSB0byA0NS1taW51dGUgb3BlbiBsZWN0dXJlL2Rpc2N1c3Npb24sIGRyaXZlbiBieSB0
aGUgaW50ZXJlc3RzIGFuZCBxdWVzdGlvbnMgb2YgdGhlIGF1ZGllbmNlLjwvcD48cD5Gb3IgbW9y
ZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgdmlzaXQgdGhlIHBsYW5ldGFyaXVtJiM4MjE3O3MgYmxvZyBhdCA8YSBo
cmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm1ja2lubGV5bXVzZXVtLm9yZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5t
Y2tpbmxleW11c2V1bS5vcmc8L2E+IG9yIGNhbGwgMzMwLTQ1NS03MDQzLjwvcD48cD5EYXZpZCBM
LiBSaWNoYXJkcyBpcyBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgSG9vdmVyLVByaWNlIFBsYW5ldGFyaXVtLiBD
b250YWN0IGhpbSBhdCAzMzAtNDU1LTcwNDMgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmhvb3ZlcnByaWNl
cGxhbmV0YXJpdW1AaG90bWFpbC5jb20iPmhvb3ZlcnByaWNlcGxhbmV0YXJpdW1AaG90bWFpbC5j
b208L2E+IG9yIHJlYWQgaGlzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vaG9vdmVy
cHJpY2VwbGFuZXRhcml1bS53b3JkcHJlc3MuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPmh0dHBzOi8v
aG9vdmVycHJpY2VwbGFuZXRhcml1bS53b3JkcHJlc3MuY29tLzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.