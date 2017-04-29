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What’s Up in the Sky: Meteor shower peaks Friday; check out the Beehive

By David L. Richards
Special to the Beacon Journal

Published: April 29, 2017 - 09:10 PM

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