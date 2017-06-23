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Why should dogs have all the fun? Try adventure catting

By Leanne Italie
Associated Press

Published: June 23, 2017 - 05:35 PM
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This undated photo provided by Workman Publishing shows the cover of the book "Adventure Cats," which is full of tips and stories about outdoors enthusiasts who bring their felines along for paddleboarding, bicycling and hiking. The book's author, Laura J. Moss, suggests introducing a harness and a leash as quickly as possible once you bring your cat home and starting with small excursions. (Workman Publishing via AP)


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