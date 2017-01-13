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With this ring, I thee upgrade: More couples are trading up their wedding bands

By Aimee Blanchette
Star Tribune (Minneapolis)

Published: January 13, 2017 - 06:21 PM
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Susan Carrigan upgraded her wedding ring on her 25 year wedding anniversary and passed on her original ring to be used in the design of her daughter Molly's wedding ring. (Tom Wallace/Minneapolis Star Tribune/TNS)


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