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Women’s Board of Akron Children’s Hospital hosts 114th Charity Ball

By Betty O’Neill-Roderick
Special to the Beacon Journal

Published: January 1, 2017 - 07:01 PM
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Thirty-five debutantes were presented at the 114th Charity Ball and 66th presentation of the debutantes, presented by the Women's Board of Akron Children's Hospital, Dec. 28 at E.J. Thomas Hall. The proceeds benefit Akron Children's Hospital. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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