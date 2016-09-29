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FOCUS ON... winners and new contest

Published: September 29, 2016 - 09:15 PM
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Ellet High football players take the field before the start of the game against Garfield High in the City Series high school football game. Take the Focus On photo challenge and submit you best images from a football game and post on Instagram using #abj_football. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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