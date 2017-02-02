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Akron-Canton food bank staff revives fallen volunteer

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 2, 2017 - 08:57 PM | Updated: February 3, 2017 - 08:39 AM
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Horace Lewis smiles with his 86th birthday cake last year. Lewis, 87, collapsed volunteering at Akron-Canton Regional Foodbank yesterday and employees helped to save him. ( Akron-Canton Regional Foodbank)


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