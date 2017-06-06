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Akron Dish: Wally Waffle moving to new Tallmadge development; Vaccaro’s Trattoria mixes it up with Negroni week; wine events

By Katie Byard Beacon Journal staff writer

Published: June 6, 2017 - 05:21 PM | Updated: June 6, 2017 - 10:15 PM
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Work is progressing at the Wally Waffle in Tallmadge at 100 North Ave. in the under-construction New Village at Town Center near Tallmadge Circle. The new location, which the owner hopes will open June 30, replaces the one at 750 Darrow Road, in a the Eastwood Square shopping plaza in Akron, near the Tallmadge line. (Katie Byard/Akron Beacon Journal)


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