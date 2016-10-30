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Akron law firm aims to educate kids on how to avoid dog bites with video, book

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 30, 2016 - 12:36 AM | Updated: October 30, 2016 - 12:44 AM
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Jim Slater, a personal injury attorney with Slater & Zurz has created a book and video aimed at educating children on how to avoid being bitten by a dog. The name of the book and video is, Johnny's Day for the Dogs. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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