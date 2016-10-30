All CATEGORIES
☰ Menu

Akron law firm aims to educate kids on how to avoid dog bites with video, book

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 30, 2016 - 12:36 AM | Updated: October 30, 2016 - 12:44 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jim Slater, a personal injury attorney with Slater & Zurz has created a book and video aimed at educating children on how to avoid being bitten by a dog. The name of the book and video is, Johnny's Day for the Dogs. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

dogbite_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Akron law firm aims to educate kids on how to avoid dog bites with video, book

The 12-year-old boy and his friend were sitting on skateboards in his friend’s driveway on a warm spring night.

Dawson Hooker stood up and his friend’s dog, Leroy, lunged at him, latching onto his neck.

clinton30_03
Former President Bill Clinton returns to Cleveland on campaign trail
Shiite militias join the battle as Iraqis push toward Mosul
field30_01
Danstravaganza fundraisers paid off, Van Auken Field revealed
launch30
Flight conference in Akron aims to give startups a boost; organizers want gathering to become premier annual launch site
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next