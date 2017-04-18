Alexa test April 18

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QnJvdWdodCB0byB5b3UgYnkgQ29vbCBTcG9uc29yIEdvZXMgSGVyZS4gIFNub3dmYWxsIGFt
b3VudHMgY29udGludWUgdG8gZmFsbCBpbiBBa3JvbiAmIzgyMTI7IG51bWJlciBvZiB3aW50ZXIg
Zmxha2VzIGJlbG93IGF2ZXJhZ2UgYWdhaW4uIFJlcG9ydGVkIGJ5IENyYWlnIFdlYmIuIFNub3cg
c2tpZXJzIG1heSB3YW50IHRvIHRocm93IGRvd24gdGhlaXIgd2ludGVyIGNhcHMgaW4gZGlzZ3Vz
dCwgYnV0IEFrcm9uIGhhcyBvbmNlIGFnYWluIGV4cGVyaWVuY2VkIGEgd2ludGVyIHdoZXJlIHRo
ZSBtZWFzdXJhYmxlIHNub3dmYWxsIHdhcyB3ZWxsIGJlbG93IG5vcm1hbC4gVGhlIE5hdGlvbmFs
IFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBzYXlzIDM3LjIgaW5jaGVzIG9mIHNub3cgZmVsbCB0aGlzIHdpbnRl
ciBhdCB0aGUgQWtyb24tQ2FudG9uIEFpcnBvcnQgJiM4MjEyOyB3ZWxsIG9mZiB0aGUgYXZlcmFn
ZSBvZiA0Ni45IGluY2hlcy4gVGhpcyBpcyB0aGUgc2Vjb25kIHllYXIgaW4gYSByb3cgQWtyb24g
aGFzIGhhZCBhIHJlbGF0aXZlbHkgc25vdy1mcmVlIHdpbnRlci4gSnVzdCAzMC4yIGluY2hlcyBv
ZiBzbm93IGZlbGwgbGFzdCB3aW50ZXIuIFRoZSB3ZWF0aGVyIHNlcnZpY2UgcG9pbnRzIG91dCB0
aGlzIHdhcyBhIHdhcm0gd2ludGVyIHRvbyAmIzgyMTI7IHRoZSB0aGlyZCBtb3N0IGJhbG15IGlu
IEFrcm9uIHNpbmNlIHJlY29yZHMgd2VyZSBmaXJzdCBlc3RhYmxpc2hlZCBiYWNrIGluIDE4ODcu
IEEgcmVsYXRpdmVseSB3YXJtIHdlZWsgaXMgYWhlYWQgd2l0aCB0ZW1wZXJhdHVyZXMgaW4gdGhl
IGxvdyA3MHMgZWFjaCBkYXkgd2l0aCBzb21lIHJhaW4gc2hvd2VycyBwb3NzaWJsZSBXZWRuZXNk
YXkgaW50byBUaHVyc2RheS4gVGhpbmdzIGNoaWxsIG9mZiBGcmlkYXkgd2l0aCB0aGUgaGlnaCBl
eHBlY3RlZCB0byBzdHJ1Z2dsZSB0byBtYWtlIGl0IGludG8gdGhlIDUwcyBhbmQgbG93cyBpbiB0
aGUgNDBzLiBSZWFkIG1vcmUgb24gdGhpcyByZXBvcnQgYW5kIG90aGVycyBhdCBPaGlvLmNvbSBv
ciBpbiB0aGUgQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.