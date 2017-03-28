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America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 03:01 PM | Updated: March 29, 2017 - 04:54 PM
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Tom Scheiman, owner of the b. a. Sweetie Candy Company Inc., selects a sweet confection from the well-stocked shelves at the store in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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