All CATEGORIES
☰ Menu

America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 03:01 PM | Updated: March 29, 2017 - 04:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Tom Scheiman, owner of the b. a. Sweetie Candy Company Inc., selects a sweet confection from the well-stocked shelves at the store in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

love02cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Big Love Akron: Festival aims to inspire residents to make Rubber City postindustrial community of their dreams - 9:04 PM

Barb Myers started changing her slice of Akron by proposing a win-win deal with the owners of two vacant lots on her street who she said owe about $20,000 each in back taxes.

speed01_web
Speed limit dropping in Cuyahoga Valley National Park - 9:03 PM
uaadults02cut_1
Nontraditional students at UA talk about challenges - 9:03 PM
Cuyahoga Valley National Park working on new East Rim trail section - 9:03 PM
Trump’s stance on Iran emboldens hard-liners in Iran - 9:55 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next