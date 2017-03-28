All CATEGORIES
☰ Menu

America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 28, 2017 - 03:01 PM | Updated: March 29, 2017 - 04:54 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Tom Scheiman, owner of the b. a. Sweetie Candy Company Inc., selects a sweet confection from the well-stocked shelves at the store in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

whole30cut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Get ready to meet other new neighbors alongside 365 by Whole Foods at former West Point Market site - 8:29 PM

Hairstyles and healthy attitudes — along with pet care and Italian cuisine — will fill up the new retail space accompanying 365 by Whole Foods when the complex opens this year in West Akron.

sweet29cut_04
America’s largest candy store in Cleveland braces for Easter customers
water29_3
Akron ‘sponsors’ dam removal near Cincinnati to save millions back home
edwin29_1
Former Edwin Shaw buildings coming down in Lakemore
Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt? - 7:17 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next