By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer
Amish boy gets unexpected help from twin after suffering severe burns December 25,2016 12:10 PM GMT Theresa Cottom Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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