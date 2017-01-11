Area deaths — Jan. 12

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BPC9wPjxwPktyZWluZXIsIERhdmlkIEEuLCA2NSwgb2YgU2V2aWxsZS4gRGllZCBX
ZWRuZXNkYXkuIFdhaXRlICZhbXA7IFNvbiwgTWVkaW5hLjwvcD48cD5OZW1ldHosIEFubmUsIDgz
LCBvZiBNZWRpbmEuIERpZWQgVHVlc2RheS4gV2FpdGUgJmFtcDsgU29uLjwvcD48cD5VaGxlciwg
UGF0cmljaWEgRS4sIDYxLCBvZiBMYWZheWV0dGUgVG93bnNoaXAuIERpZWQgVHVlc2RheS4gV2Fp
dGUgJmFtcDsgU29uLCBNZWRpbmEuPC9wPjxwPlNUQVJLPC9wPjxwPkhlbnJ5LCBQYXRyaWNpYSBB
LiwgNjksIG9mIFBlcnJ5IFRvd25zaGlwLiBEaWVkIFR1ZXNkYXkuIEhlaXRnZXIsIE1hc3NpbGxv
bi48L3A+PHA+UG9wYSwgR2VvcmdlIFAuLCA3Mywgb2YgQ2FudG9uLiBEaWVkIFR1ZXNkYXkuIFBh
cXVlbGV0ICZhbXA7IEx5bmNoLCBNYXNzaWxsb24uPC9wPjxwPldBWU5FPC9wPjxwPkhhYmVyYnVz
Y2gsIEpvaG4sIDc3LCBvZiBCdXJiYW5rLiBEaWVkIFR1ZXNkYXkuIFBhcmtlciwgTG9kaS48L3A+
PHA+T1RIRVI8L3A+PHA+Q2F0aGV5LCBTdGV2ZW4gTGVlLCA1Miwgb2YgQWtyb24sIGZvcm1lcmx5
IG9mIEFsbGlhbmNlLiBEaWVkIFN1bmRheS4gQ2Fzc2FkYXktVHVya2xlLUNocmlzdGlhbi4gPC9w
PjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.