Area deaths — Jan. 6

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUVESU5BPC9wPjxwPkNoaWRzZXksIEx5bWFuIEwuLCA3Nywgb2YgTWVkaW5hLiBEaWVkIFRo
dXJzZGF5LiBXYWl0ZSAmYW1wOyBTb24uPC9wPjxwPlBPUlRBR0U8L3A+PHA+RGVyYnksIEhlbGVu
LCA4Mywgb2YgS2VudC4gRGllZCBXZWRuZXNkYXkuIEJpc3NsZXIgJmFtcDsgU29ucy48L3A+PHA+
TWVuZGlvbGEsIEpvc2VwaCBWLiwgOTAsIG9mIFJhdmVubmEuIERpZWQgVHVlc2RheS4gV29vZC1L
b3J0cmlnaHQtQm9ya29za2kuPC9wPjxwPlNob2NrLCBMYXJuY2ggRy4gJiM4MjIwO0RvYywmIzgy
MjE7IDcyLCBvZiBSb290c3Rvd24gVG93bnNoaXAuIERpZWQgVHVlc2RheS4gV29vZC1Lb3J0cmln
aHQtQm9ya29za2ksIFJhdmVubmEuPC9wPjxwPlNUQVJLPC9wPjxwPktlc3RlciwgS2VubmV0aCBL
LiwgNzYsIG9mIE1hc3NpbGxvbi4gRGllZCBUdWVzZGF5LiBBdGtpbnNvbiBGZXVjaHQgSGFyZS48
L3A+PHA+TG9uZywgR2xvcmlhIEouLCA2MCwgb2YgQWxsaWFuY2UuIERpZWQgU2F0dXJkYXkuIENh
c3NhZGF5LVR1cmtsZS1DaHJpc3RpYW4uPC9wPjxwPlJpZWRlbCwgTWFyaWEgSC4sIDkyLCBvZiBB
bGxpYW5jZS4gRGllZCBGcmlkYXkuIFdhbHRvbi1TY2hyYWRlci48L3A+PHA+UmlnZ2xlLCBSaWNo
YXJkIFIuICYjODIyMDtEaWNrLCYjODIyMTsgODAsIG9mIE1hc3NpbGxvbi4gRGllZCBTdW5kYXku
IEF0a2luc29uIEZldWNodCBIYXJlLjwvcD48cD5PVEhFUjwvcD48cD5Fc2NoLCBWYXVnaG4gUm9i
ZXJ0LCA4Miwgb2YgU3Ryb25nc3ZpbGxlLiBEaWVkIE1vbmRheS4gV29vZC1Lb3J0cmlnaHQtQm9y
a29za2ksIFJhdmVubmEuPC9wPjxwPktpbmcsIENocmlzdG9waGVyLCA4Miwgb2YgU2VicmluZy4g
RGllZCBXZWRuZXNkYXkuIENhc3NhZGF5LVR1cmtsZS1DaHJpc3RpYW4sIEFsbGlhbmNlLjwvcD48
cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.