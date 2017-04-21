Area meetings — April 24-28

PHA+PC9wPjxwPk1PTkRBWTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5PC9wPjxwPkFrcm9uIEJvYXJkIG9m
IEVkdWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcgKFJv
b20gMjAwKSwgNzAgTi4gQnJvYWR3YXksIDMzMC03NjEtMjg1MS48L3A+PHA+QWtyb24gQ2l0eSBD
b3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBNdW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcgKENvdW5jaWwgQ2hhbWJl
cnMpLCAxNjYgUy4gSGlnaCBTdC4sIDMzMC0zNzUtMjI1Ni48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIENpdHkg
Q291bmNpbCAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiAoY29tbWl0dGVlcyBzdGFydCBhdCA2IHAubS4pLCBN
dW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcsIDU3NiBXLiBQYXJrIEF2ZS4sIDMzMC04NDgtNjcxOS48L3A+PHA+
Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgIDY6MzAgcC5tLiwgTmF0YXRvcml1
bSBjb21tdW5pdHkgcm9vbSwgMjM0NSBGb3VydGggU3QuLCAzMzAtOTcxLTgwMDAuPC9wPjxwPkdy
ZWVuIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgQ2VudHJhbCBBZG1pbmlz
dHJhdGlvbiBCdWlsZGluZyAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDE3NTUgVG93biBQYXJrIEJsdmQu
LCAzMzAtODk2LTc1MDAuPC9wPjxwPkh1ZHNvbiBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA3
IHAubS4sIEh1ZHNvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBtZWRpYSBjZW50ZXIsIDI1MDAgSHVkc29uLUF1cm9y
YSBSb2FkLCAzMzAtNjUwLTQwNDAuPC9wPjxwPk5vcmRvbmlhIEhpbGxzIEJvYXJkIG9mIEVkdWNh
dGlvbiAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgTm9ydGhmaWVsZCBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCwgOTM3MCBP
bGRlIEVpZ2h0IFJvYWQsIE5vcnRoZmllbGQgQ2VudGVyIFRvd25zaGlwLCAzMzAtNDY3LTA1ODAu
PC9wPjxwPk5vcnRvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFNhZmV0eSAmYW1wOyBB
ZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgNDA2MCBDb2x1bWJpYSBXb29kcyBEcml2ZSwgMzMwLTgy
NS03ODE1LjwvcD48cD5QZW5pbnN1bGEgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDcgcC5t
LiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCAxNTgyIE1haW4gU3QuLCAzMzAtNjU3LTIxNTEuPC9wPjxwPlNpbHZl
ciBMYWtlIFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwg
Mjk2MSBLZW50IFJvYWQsIDMzMC05MjMtNTIzMy48L3A+PHA+U3Rvdy1NdW5yb2UgRmFsbHMgQm9h
cmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBMYWtldmlldyBJbnRlcm1lZGlhdGUgU2No
b29sLCAxODE5IEdyYWhhbSBSb2FkLCBTdG93LCAzMzAtNjg4LTgyNjYuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBD
b3VudHkgQ291bmNpbCBjb21taXR0ZWVzICYjODIxMjsgNDozMCBwLm0uLCBPaGlvIEJ1aWxkaW5n
IChDb3VuY2lsIENoYW1iZXJzKSwgMTc1IFMuIE1haW4gU3QuLCBBa3JvbiwgMzMwLTY0My0yNzI1
LjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IERldmVsb3BtZW50IEZpbmFuY2UgQXV0aG9yaXR5IEJvYXJk
ICYjODIxMjsgODozMCBhLm0uLCBBdXN0ZW4gQmlvSW5ub3ZhdGlvbiBpbiBBa3JvbiBJbnN0aXR1
dGUgQ29uZmVyZW5jZSBSb29tIDQwOCwgNDcgTi4gTWFpbiBTdC4sIEFrcm9uLCAzMzAtNzYyLTQ3
NzYuPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3VudHk8L3A+PHA+Q2xvdmVybGVhZiBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRp
b24gJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIENsb3ZlcmxlYWYgSGlnaCBTY2hvb2wgbWVkaWEgY2VudGVyLCA4
NTI1IEZyaWVuZHN2aWxsZSBSb2FkLCBXZXN0ZmllbGQgVG93bnNoaXAsIDMzMC05NDgtMjUwMC48
L3A+PHA+R3JhbmdlciBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDQgcC5tLiwgQWRtaW5pc3Ry
YXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDM3MTcgUmlkZ2UgUm9hZCwgMzMwLTIzOS0zNjExLjwvcD48cD5Mb2Rp
IFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCAxMTAgQWluc3dv
cnRoIFN0LiwgMzMwLTk0OC0yMDQwLjwvcD48cD5NZWRpbmEgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsg
NzozMCBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDEzMiBFbG13b29kIEF2ZS4sIDMzMC03MjUtODg2MS48L3A+
PHA+V2Fkc3dvcnRoIFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIENpdHkgSGFs
bCwgMTIwIE1hcGxlIFN0LiwgMzMwLTMzNS0xNTIxLjwvcD48cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eTwvcD48
cD5TdHJlZXRzYm9ybyBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWls
ZGluZywgOTE4NCBTdGF0ZSBSb3V0ZSA0MywgMzMwLTYyNi00OTQyLjwvcD48cD5TdGFyayBDb3Vu
dHk8L3A+PHA+Q2FudG9uIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxs
IChDb3VuY2lsIENoYW1iZXJzKSwgMjE4IENsZXZlbGFuZCBBdmUuIFNXLCAzMzAtNDg5LTMyMjMu
PC9wPjxwPkxha2UgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIFRvd25zaGlw
IE9mZmljZSwgMTIzNjAgTWFya2V0IEF2ZS4gTi4sIDMzMC04NzctMjIzOS4gPC9wPjxwPkxhd3Jl
bmNlIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNDozMCBwLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBC
dWlsZGluZywgNTgyOCBNYW5jaGVzdGVyIEF2ZS4gTkUsIDMzMC04NTQtMzgzMC48L3A+PHA+Tm9y
dGggQ2FudG9uIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAxNDUgTi4g
TWFpbiBTdC4sIDMzMC00OTktMzk4Ni48L3A+PHA+Tm9ydGh3ZXN0IEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlv
biAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgTm9ydGh3ZXN0IEhpZ2ggU2Nob29sIChSb29tIDMwMiksIDg1
ODAgRXJpZSBBdmUuIE4uLCBMYXdyZW5jZSBUb3duc2hpcCwgMzMwLTg1NC0yMjkxLjwvcD48cD5X
YXluZSBDb3VudHk8L3A+PHA+Q2hpcHBld2EgQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNyBw
Lm0uLCBDaGlwcGV3YSBNaWRkbGUgU2Nob29sLCAyNTcgSGlnaCBTdC4sIERveWxlc3Rvd24sIDMz
MC02NTgtNjM2OC4gPC9wPjxwPkRveWxlc3Rvd24gVmlsbGFnZSBCb2FyZCBvZiBQdWJsaWMgQWZm
YWlycyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCAyNCBTLiBQb3J0YWdlIFN0LiwgMzMw
LTY1OC0yMTgxLjwvcD48cD5SaXR0bWFuIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0
eSBIYWxsLCAzMCBOLiBNYWluIFN0LiwgMzMwLTkyNS0yMDQ1LjwvcD48cD48L3A+PHA+VFVFU0RB
WTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5PC9wPjxwPkdyZWVuIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcg
cC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAxNzU1IFRvd24gUGFyayBCbHZkLiwgMzMwLTg5Ni02NjA0LjwvcD48
cD5SZW1pbmRlcnZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgTXVuaWNpcGFs
IENlbnRlciwgMzM4MiBHbGVud29vZCBCbHZkLiwgMzMwLTU2Mi0xMjM0LjwvcD48cD5SaWNoZmll
bGQgUGxhbm5pbmcgJmFtcDsgWm9uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd24g
SGFsbCwgNDQxMCBXLiBTdHJlZXRzYm9ybyBSb2FkLCAzMzAtNjU5LTkyMDEuPC9wPjxwPlN0b3cg
UGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAzNzYwIERhcnJv
dyBSb2FkLCAzMzAtNjg5LTI4NTEuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgQ2hpbGRyZW4gU2Vydmlj
ZXMgQm9hcmQgJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIDI2NCBTLiBBcmxpbmd0b24gU3QuLCBBa3Jvbiwg
MzMwLTM3OS05MDk0LjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IE1ldHJvIFJlZ2lvbmFsIFRyYW5zaXQg
QXV0aG9yaXR5IHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgOSBhLm0uLCA0MTYgS2VubW9yZSBCbHZkLiwgQWty
b24uIDMzMC03NjItMDM0MS48L3A+PHA+VHdpbnNidXJnIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDc6
MzAgcC5tLiwgR292ZXJubWVudCBDZW50ZXIsIDEwMDc1IFJhdmVubmEgUm9hZCwgMzMwLTQyNS03
MTYxLiA8L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50eTwvcD48cD5DaGF0aGFtIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVz
ICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCA2MzA2IEF2b24gTGFrZSBSb2FkLCAz
MzAtNjY3LTIzNzIuPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDk6
MzAgYS5tLiwgQ291bnR5IEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCAxNDQgTi4gQnJvYWR3YXkg
U3QuLCBNZWRpbmEsIDMzMC03MjItOTIwOC48L3A+PHA+TW9udHZpbGxlIFRvd25zaGlwIHRydXN0
ZWVzICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDY2NjUgV2Fkc3dvcnRoIFJvYWQsIDMzMC03
MjUtODMxMy48L3A+PHA+U2hhcm9uIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBB
ZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgMTMyMiBTaGFyb24tQ29wbGV5IFJvYWQsIDMzMC0yMzkt
NDQwNi48L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHk8L3A+PHA+RnJhbmtsaW4gVG93bnNoaXAgdHJ1c3Rl
ZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd25zaGlwIEhhbGwsIDIxOSBHb3VnbGVyIEF2ZS4sIDMzMC02
NzMtMjE5NC48L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDkgYS5t
LiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQ0OSBTLiBNZXJpZGlhbiBTdC4gKHNldmVudGgg
Zmxvb3IpLCBSYXZlbm5hLCAzMzAtMjk3LTM2MDAuPC9wPjxwPlN1ZmZpZWxkIFRvd25zaGlwIHRy
dXN0ZWVzICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBPZmZpY2VzLCAxMjczIFN0YXRl
IFJvdXRlIDQzLCAzMzAtNjI4LTc0MjAuIDwvcD48cD5TdGFyayBDb3VudHk8L3A+PHA+SmFja3Nv
biBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDUgcC5tLiwgVG93bnNoaXAgSGFsbCwgNTczNSBX
YWxlcyBBdmUuIE5XLCAzMzAtODMyLTc0MTYuPC9wPjxwPlBsYWluIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVz
ICYjODIxMjsgNiBwLm0uLCBUb3duc2hpcCBIYWxsLCAyNjAwIEVhc3RvbiBTdC4gTkUsIDMzMC00
OTItNDY4OS48L3A+PHA+PC9wPjxwPldFRE5FU0RBWTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5PC9wPjxw
PkFrcm9uIEJvYXJkIG9mIFpvbmluZyBBcHBlYWxzICYjODIxMjsgIDkgYS5tLiwgTXVuaWNpcGFs
IEJ1aWxkaW5nIChDb3VuY2lsIENoYW1iZXJzKSwgMTY2IFMuIEhpZ2ggU3QuLCAzMzAtMzc1LTI3
NzAuPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4s
IEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA0NzkgTm9ydG9uIEF2ZS4sIDMzMC03NTMtMTAyNS4g
PC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBIZWFsdGggRGlzdHJpY3QgJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIE11bmlj
aXBhbCBCdWlsZGluZyAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDU3NiBXLiBQYXJrIEF2ZS4sIDMzMC04
NDgtNjcxOS48L3A+PHA+Qm9zdG9uIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0u
LCBUb3duc2hpcCBIYWxsLCAxNzc1IE1haW4gU3QuIChSb3V0ZSAzMDMgYW5kIFJpdmVydmlldyBS
b2FkKSwgMzMwLTY1Ny0yNjAwLiA8L3A+PHA+TXVucm9lIEZhbGxzIFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Np
b24gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgNDMgTXVucm9lIEZhbGxzIEF2ZS4sIDMzMC02
ODgtNzQ5MS48L3A+PHA+Tm9ydGhmaWVsZCBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAu
bS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwgMTA0NTUgTm9ydGhmaWVsZCBSb2FkLCAzMzAtNDY3LTcxMzkuPC9w
PjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgVmV0ZXJhbnMgU2VydmljZSBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgMSBw
Lm0uLCAxMDYwIEUuIFdhdGVybG9vIFJvYWQsIEFrcm9uLCAzMzAtNjQzLTI4MzAuPC9wPjxwPlBv
cnRhZ2UgQ291bnR5PC9wPjxwPkJyaW1maWVsZCBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDMg
cC5tLiwgVG93biBIYWxsLCAxMzMzIFRhbGxtYWRnZSBSb2FkLCAzMzAtNjc4LTA3MzkuPC9wPjxw
PldheW5lIENvdW50eTwvcD48cD5XYXluZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDkg
YS5tLiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQyOCBXLiBMaWJlcnR5IFN0LiAoc2Vjb25k
IGZsb29yKSwgV29vc3RlciwgMzMwLTI4Ny01NDAwLjwvcD48cD5Xb29zdGVyIFBsYW5uaW5nIENv
bW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZywgNTM4IE4uIE1h
cmtldCBTdC4sIDMzMC0yNjMtNTI0Ni48L3A+PHA+PC9wPjxwPlRIVVJTREFZPC9wPjxwPlN1bW1p
dCBDb3VudHk8L3A+PHA+QWtyb24gTWV0cm9wb2xpdGFuIEhvdXNpbmcgQXV0aG9yaXR5IHRydXN0
ZWVzICYjODIxMjsgOCBhLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZyBCb2FyZCBSb29tLCAx
MDAgVy4gQ2VkYXIgU3QuLCAzMzAtMzc2LTk1MDcuPC9wPjxwPk1hY2Vkb25pYSBDaXR5IENvdW5j
aWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgOTY5MSBWYWxsZXkgVmlldyBSb2FkLCAz
MzAtNDY4LTEzMDAuPC9wPjxwPlNwcmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsg
NiBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDI0NTkgQ2FuZmllbGQgUm9hZCwgMzMwLTc5NC0xNzM5LiA8L3A+
PHA+U3RvdyBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMzc2MCBEYXJy
b3cgUm9hZCwgMzMwLTY4OS0yODUxLjwvcD48cD5UYWxsbWFkZ2UgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIx
MjsgNyBwLm0uIChjb21taXR0ZWUgb2YgdGhlIHdob2xlIGF0IDcgcC5tLiksIENpdHkgSGFsbCwg
NDYgTm9ydGggQXZlLiwgMzMwLTYzMy0wODU2LjwvcD48cD5TdGFyayBDb3VudHk8L3A+PHA+U3Rh
cmsgQ291bnR5IE1lbnRhbCBIZWFsdGggJmFtcDsgUmVjb3ZlcnkgU2VydmljZXMgQm9hcmQgJiM4
MjEyOyA0IHAubS4sIDEyMSBDbGV2ZWxhbmQgQXZlLiBTVywgQ2FudG9uLCAzMzAtNDMwLTM5MzIu
IDwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.