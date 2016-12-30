Area meetings — Jan. 2-6

PHA+PC9wPjxwPk1PTkRBWTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IDwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gQ2l0
eSBDb3VuY2lsIENvbW1pdHRlZSBvZiB0aGUgV2hvbGUsIGluY2x1ZGVzIHR3byBwdWJsaWMgaGVh
cmluZ3MgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4gKGNvbW1pdHRlZXMgc3RhcnQgYXQgNiBwLm0uKSwgTXVu
aWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nLCA1NzYgVy4gUGFyayBBdmUuLCAzMzAtODQ4LTY3MTkuPC9wPjxwPjwv
cD48cD5UVUVTREFZPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgPC9wPjxwPkJhdGggVG93bnNoaXAgdHJ1
c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aXZlIE9mZmljZXMsIDM4NjQgVy4gQmF0
aCBSb2FkLCAzMzAtNjY2LTU2OTguIDwvcD48cD5DbGludG9uIFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgy
MTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCA3ODcxIE1haW4gU3QuLCAzMzAtODgyLTQ3ODIuIDwv
cD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBDaXR5IENvdW5jaWwgYW5kIGNvbW1pdHRlZXMgJiM4MjEyOyA2
OjMwIHAubS4sIE5hdGF0b3JpdW0gQ29tbXVuaXR5IFJvb20sIDIzNDUgRm91cnRoIFN0LiwgMzMw
LTk3MS04MDAwLjwvcD48cD5IdWRzb24gQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBU
b3duIEhhbGwsIDI3IEUuIE1haW4gU3QuLCAzMzAtNjUwLTE3OTkuIDwvcD48cD5MYWtlbW9yZSBW
aWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZywgMTQwMCBN
YWluIFN0LiwgMzMwLTczMy02MTI1LjwvcD48cD5NdW5yb2UgRmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYj
ODIxMjsgNyBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDQzIE11bnJvZSBGYWxscyBBdmUuLCAzMzAtNjg4LTc0
OTEuIDwvcD48cD5TaWx2ZXIgTGFrZSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFZp
bGxhZ2UgSGFsbCwgMjk2MSBLZW50IFJvYWQsIDMzMC05MjMtNTIzMy48L3A+PHA+V29vZHJpZGdl
IEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiwgb3JnYW5pemF0aW9uYWwgbWVldGluZyAmIzgyMTI7IDYgcC5t
LiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQ0MTEgUXVpY2sgUm9hZCwgQ3V5YWhvZ2EgRmFs
bHMsIDMzMC05MjgtOTA3NC48L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50eTwvcD48cD5HdWlsZm9yZCBUb3du
c2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgR3JhbmdlIEhhbGwsIDM4MDAgR3JlZW53aWNo
IFJvYWQsIDMzMC03NjktMTkyOS4gPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAm
IzgyMTI7IDk6MzAgYS5tLiwgQ291bnR5IEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCAxNDQgTi4g
QnJvYWR3YXkgU3QuLCBNZWRpbmEsIDMzMC03MjItOTIwOC4gPC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCBDaXR5
IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4gKGNvbW1pdHRlZSBvZiB0aGUgd2hvbGUgYXQgNjo0
NSBwLm0uKSwgQ2l0eSBIYWxsLCAxMjAgTWFwbGUgU3QuLCAzMzAtMzM1LTE1MjEuPC9wPjxwPldh
ZHN3b3J0aCBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVG93bnNoaXAgR2FyYWdl
LCAzMjAgQ2hlc3RudXQgU3QuLCAzMzAtMzM2LTYxNjEuPC9wPjxwPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5IDwv
cD48cD5SYXZlbm5hIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAyMTAg
UGFya3dheSBEcml2ZSwgMzMwLTI5Ni0zODY0LjwvcD48cD5TdGFyayBDb3VudHkgPC9wPjxwPkNh
bmFsIEZ1bHRvbiBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMTU1IE1h
cmtldCBTdC4gTkUsIDMzMC04NTQtMjIyNS48L3A+PHA+SGFydHZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQm9hcmQg
b2YgUHVibGljIEFmZmFpcnMgJiM4MjEyOyA1OjQ1IHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwgMjAyIFcu
IE1hcGxlIFN0LiwgMzMwLTg3Ny05MjIyLiA8L3A+PHA+SGFydHZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQ291bmNp
bCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCAyMDIgVy4gTWFwbGUgU3QuLCAzMzAtODc3
LTkyMjIuIDwvcD48cD5TdGFyayBDb3VudHkgUmVnaW9uYWwgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAm
IzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgMjAxIFRoaXJkIFN0LiBORSAoU3VpdGUgMjAxKSwgQ2FudG9uLCAz
MzAtNDUxLTczODkuIDwvcD48cD5XYXluZSBDb3VudHkgPC9wPjxwPldvb3N0ZXIgQ2l0eSBDb3Vu
Y2lsICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBNdW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcsIDUzOCBOLiBNYXJrZXQg
U3QuLCAzMzAtMjYzLTUyNDYuPC9wPjxwPjwvcD48cD5XRURORVNEQVkgPC9wPjxwPlN1bW1pdCBD
b3VudHkgPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24sIG9yZ2FuaXphdGlvbmFs
IG1lZXRpbmcgJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA0Nzkg
Tm9ydG9uIEF2ZS4sIDMzMC03NTMtMTAyNS48L3A+PHA+Q29wbGV5IFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVz
ICYjODIxMjsgNDozMCBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDE1NDAgUy4gQ2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxv
biBSb2FkLCAzMzAtNjY2LTE4NTMuPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIEJvYXJkIG9mIEVkdWNh
dGlvbiwgb3JnYW5pemF0aW9uYWwgYW5kIHJlZ3VsYXIgbWVldGluZ3MgJiM4MjEyOyA2IHAubS4s
IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIEhpZ2ggU2Nob29sIExpdHRsZSBUaGVhdHJlLCAyMzAwIEZvdXJ0aCBT
dC4sIEN1eWFob2dhIEZhbGxzLCAzMzAtOTI2LTM4MDAuPC9wPjxwPk5ldyBGcmFua2xpbiBDaXR5
IENvdW5jaWwgYW5kIGNvbW1pdHRlZXMgJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1
aWxkaW5nLCA1NjExIE1hbmNoZXN0ZXIgUm9hZCwgMzMwLTg4Mi00MzI0LjwvcD48cD5Ud2luc2J1
cmcgQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBHb3Zlcm5tZW50IENlbnRlciAo
Q291bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDEwMDc1IFJhdmVubmEgUm9hZCwgMzMwLTQ4Ni0yMDAwLiA8L3A+
PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHkgPC9wPjxwPktlbnQgQ2l0eSBDb3VuY2lsIGNvbW1pdHRlZXMgJiM4
MjEyOyA3IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMzI1IFMuIERlcGV5c3RlciBTdC4sIDMzMC02NzgtODAw
Ny4gPC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eSA8L3A+PHA+U3RhcmsgQ291bnR5IGNvbW1pc3Npb25lcnMg
JiM4MjEyOyAxOjMwIHAubS4sIENvdW50eSBPZmZpY2UgQnVpbGRpbmcgKHNlY29uZCBmbG9vciks
IDExMCBDZW50cmFsIFBsYXphIFNvdXRoLCBDYW50b24sIDMzMC00NTEtNzM3MS48L3A+PHA+V2F5
bmUgQ291bnR5IDwvcD48cD5XYXluZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDkgYS5t
LiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQyOCBXLiBMaWJlcnR5IFN0LiAoc2Vjb25kIGZs
b29yKSwgV29vc3RlciwgMzMwLTI4Ny01NDAwLjwvcD48cD48L3A+PHA+VEhVUlNEQVkgPC9wPjxw
PlN1bW1pdCBDb3VudHk8L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIFBhcmtzICZhbXA7IFJlY3JlYXRpb24gQ29t
bWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDQgcC5tLiwgQWN0aXZlIEFkdWx0IENlbnRlciwgNTAwIFcuIEhvcG9j
YW4gQXZlLiwgMzMwLTg0OC02NzE5LjwvcD48cD5IdWRzb24gQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uLCBv
cmdhbml6YXRpb25hbCBtZWV0aW5nICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBIdWRzb24gSGlnaCBTY2hvb2wg
bWVkaWEgY2VudGVyLCAyNTAwIEh1ZHNvbi1BdXJvcmEgUm9hZCwgMzMwLTY1My0xMjEwLjwvcD48
cD5OZXcgRnJhbmtsaW4gUGxhbm5pbmcgJmFtcDsgWm9uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA2
OjMwIHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA1NjExIE1hbmNoZXN0ZXIgUm9hZCwg
MzMwLTg4Mi00MzI0LjwvcD48cD5SaWNoZmllbGQgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA2
OjMwIHAubS4sIFRvd24gSGFsbCwgNDQxMCBXLiBTdHJlZXRzYm9ybyBSb2FkLCAzMzAtNjU5LTQ3
MDAuPC9wPjxwPlRhbGxtYWRnZSBQbGFubmluZyAmYW1wOyBab25pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgy
MTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCA0NiBOb3J0aCBBdmUuLCAzMzAtNjMzLTUzNjcuIDwvcD48
cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eSA8L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgy
MTI7IDkgYS5tLiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQ0OSBTLiBNZXJpZGlhbiBTdC4g
KHNldmVudGggZmxvb3IpLCBSYXZlbm5hLCAzMzAtMjk3LTM2MDAuPC9wPjxwPldheW5lIENvdW50
eSA8L3A+PHA+V29vc3RlciBCb2FyZCBvZiBab25pbmcgQXBwZWFscyAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5t
LiwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nLCA1MzggTi4gTWFya2V0IFN0LiwgMzMwLTI2My01MjQ2LiA8
L3A+PHA+PC9wPjxwPkZSSURBWSA8L3A+PHA+U3RhcmsgQ291bnR5IDwvcD48cD5TdGFyay1UdXNj
YXJhd2FzLVdheW5lIEpvaW50IFNvbGlkIFdhc3RlIE1hbmFnZW1lbnQgRGlzdHJpY3QgQm9hcmQg
b2YgRGlyZWN0b3JzICYjODIxMjsgOTozMCBhLm0uLCA5OTE4IFdpbGtzaGlyZSBCbHZkLiBORSwg
Qm9saXZhciwgMzMwLTg3NC0yNDQ5LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.