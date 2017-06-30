Area meetings — July 3-7

PHA+PC9wPjxwPk1PTkRBWTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IDwvcD48cD5Ba3JvbiBDaXR5IENv
dW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZyAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVy
cyksIDE2NiBTLiBIaWdoIFN0LiwgMzMwLTM3NS0yMjU2LjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gQ2l0eSBD
b3VuY2lsIENvbW1pdHRlZSBvZiB0aGUgV2hvbGUgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4gKGNvbW1pdHRl
ZXMgc3RhcnQgYXQgNiBwLm0uKSwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nLCA1NzYgVy4gUGFyayBBdmUu
LCAzMzAtODQ4LTY3MTkuPC9wPjxwPkJhdGggVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAu
bS4sIEFkbWluaXN0cmF0aXZlIE9mZmljZXMsIDM4NjQgVy4gQmF0aCBSb2FkLCAzMzAtNjY2LTU2
OTguIDwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxscyBDaXR5IENvdW5jaWwgYW5kIGNvbW1pdHRlZXMgJiM4
MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIE5hdGF0b3JpdW0gQ29tbXVuaXR5IFJvb20sIDIzNDUgRm91cnRoIFN0
LiwgMzMwLTk3MS04MDAwLjwvcD48cD5MYWtlbW9yZSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3
IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZywgMTQwMCBNYWluIFN0LiwgMzMwLTczMy02MTI1Ljwv
cD48cD5TaWx2ZXIgTGFrZSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFZpbGxhZ2Ug
SGFsbCwgMjk2MSBLZW50IFJvYWQsIDMzMC05MjMtNTIzMy48L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHkg
PC9wPjxwPlJhdmVubmEgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDIx
MCBQYXJrd2F5IERyaXZlLCAzMzAtMjk2LTM4NjQuPC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eSA8L3A+PHA+
Q2FudG9uIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsIChDb3VuY2ls
IENoYW1iZXJzKSwgMjE4IENsZXZlbGFuZCBBdmUuIFNXLCAzMzAtNDg5LTMyMjMuPC9wPjxwPldh
eW5lIENvdW50eSA8L3A+PHA+V29vc3RlciBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4s
IE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZywgNTM4IE4uIE1hcmtldCBTdC4sIDMzMC0yNjMtNTI0Ni48L3A+
PHA+PC9wPjxwPlRVRVNEQVk8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD5XRURORVNEQVkgPC9wPjxwPlN1
bW1pdCBDb3VudHkgPC9wPjxwPkJvc3RvbiBIZWlnaHRzIFBsYW5uaW5nICZhbXA7IFpvbmluZyBD
b21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDQ1IEUuIEJvc3RvbiBNaWxscyBS
b2FkLCAzMzAtNjUwLTQxMTEuPC9wPjxwPkNvcGxleSBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7
IDQ6MzAgcC5tLiwgVG93biBIYWxsLCAxNTQwIFMuIENsZXZlbGFuZC1NYXNzaWxsb24gUm9hZCwg
MzMwLTY2Ni0xODUzLjwvcD48cD5Nb2dhZG9yZSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA1OjMw
IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZywgMTM1IFMuIENsZXZlbGFuZCBBdmUuLCAzMzAtNjI4
LTQ4OTYuPC9wPjxwPk5ldyBGcmFua2xpbiBDaXR5IENvdW5jaWwgYW5kIGNvbW1pdHRlZXMgJiM4
MjEyOyA2IHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA1NjExIE1hbmNoZXN0ZXIgUm9h
ZCwgMzMwLTg4Mi00MzI0LjwvcD48cD5Ob3J0b24gQ2l0eSBDb3VuY2lsIENvbW1pdHRlZSBvZiB0
aGUgV2hvbGUgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFNhZmV0eSAmYW1wOyBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWls
ZGluZywgNDA2MCBDb2x1bWJpYSBXb29kcyBEcml2ZSwgMzMwLTgyNS03ODE1LjwvcD48cD5NZWRp
bmEgQ291bnR5PC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4g
KGNvbW1pdHRlZSBvZiB0aGUgd2hvbGUgYXQgNjo0NSBwLm0uKSwgQ2l0eSBIYWxsLCAxMjAgTWFw
bGUgU3QuLCAzMzAtMzM1LTE1MjEuPC9wPjxwPldlc3RmaWVsZCBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAm
IzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVG93bnNoaXAgQnVpbGRpbmcsIDY2OTkgQnVmZmhhbSBSb2FkLCAzMzAt
ODg3LTU1NjIuIDwvcD48cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eSA8L3A+PHA+QnJpbWZpZWxkIFRvd25zaGlw
IHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgMyBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDEzMzMgVGFsbG1hZGdlIFJvYWQs
IDMzMC02NzgtMDczOS4gPC9wPjxwPktlbnQgQ2l0eSBDb3VuY2lsLCBzcGVjaWFsIG1lZXRpbmcg
YW5kIGNvdW5jaWwgY29tbWl0dGVlcyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgRmlyZSBTdGF0aW9uLCAzMjAg
Uy4gRGVwZXlzdGVyIFN0LiwgMzMwLTY3OC04MDA3LiA8L3A+PHA+V2F5bmUgQ291bnR5IDwvcD48
cD5XYXluZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDkgYS5tLiwgQWRtaW5pc3RyYXRp
b24gQnVpbGRpbmcsIDQyOCBXLiBMaWJlcnR5IFN0LiAoc2Vjb25kIGZsb29yKSwgV29vc3Rlciwg
MzMwLTI4Ny01NDAwLjwvcD48cD48L3A+PHA+VEhVUlNEQVkgPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHk8
L3A+PHA+Q2xpbnRvbiBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFs
bCwgNzg3MSBNYWluIFN0LiwgMzMwLTg4Mi00NzgyLiA8L3A+PHA+TmV3IEZyYW5rbGluIFBsYW5u
aW5nICZhbXA7IFpvbmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCBBZG1pbmlzdHJh
dGlvbiBCdWlsZGluZywgNTYxMSBNYW5jaGVzdGVyIFJvYWQsIDMzMC04ODItNDMyNC48L3A+PHA+
VGFsbG1hZGdlIFBsYW5uaW5nICZhbXA7IFpvbmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0u
LCBDaXR5IEhhbGwsIDQ2IE5vcnRoIEF2ZS4sIDMzMC02MzMtNTM2Ny4gPC9wPjxwPk1lZGluYSBD
b3VudHk8L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsgOTozMCBhLm0u
LCBDb3VudHkgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDE0NCBOLiBCcm9hZHdheSBTdC4sIE1l
ZGluYSwgMzMwLTcyMi05MjA4LiA8L3A+PHA+V2F5bmUgQ291bnR5IDwvcD48cD5Xb29zdGVyIEJv
YXJkIG9mIEJ1aWxkaW5nICZhbXA7IFpvbmluZyBBcHBlYWxzICYjODIxMjsgNTozMCBwLm0uLCBN
dW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcsIDUzOCBOLiBNYXJrZXQgU3QuLCAzMzAtMjYzLTUyNDYuIDwvcD48
cD48L3A+PHA+RlJJREFZIDwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5PC9wPjxwPkFrcm9uIFBsYW5uaW5n
IENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA5IGEubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZyAoQ291bmNpbCBD
aGFtYmVycyksIDE2NiBTLiBIaWdoIFN0LiwgMzMwLTM3NS0yNzcwLjwvcD48cD5TdGFyayBDb3Vu
dHkgPC9wPjxwPlN0YXJrLVR1c2NhcmF3YXMtV2F5bmUgSm9pbnQgU29saWQgV2FzdGUgTWFuYWdl
bWVudCBEaXN0cmljdCBCb2FyZCBvZiBEaXJlY3RvcnMgJiM4MjEyOyA5OjMwIGEubS4sIDk5MTgg
V2lsa3NoaXJlIEJsdmQuIE5FLCBCb2xpdmFyLCAzMzAtODc0LTI0NDkuIDwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.