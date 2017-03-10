Area meetings — March 13-17

PHA+PC9wPjxwPk1PTkRBWSA8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSA8L3A+PHA+QWtyb24gQm9hcmQg
b2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNTozMCBwLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZyAo
Um9vbSAyMDApLCA3MCBOLiBCcm9hZHdheSwgMzMwLTc2MS0yODUxLiYjODIzMjtBa3JvbiBDaXR5
IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZyAoQ291bmNpbCBDaGFt
YmVycyksIDE2NiBTLiBIaWdoIFN0LiwgMzMwLTM3NS0yMjU2LjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gQ2l0
eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uIChjb21taXR0ZWVzIHN0YXJ0IGF0IDYgcC5tLiks
IE11bmljaXBhbCBCdWlsZGluZywgNTc2IFcuIFBhcmsgQXZlLiwgMzMwLTg0OC02NzE5LiA8L3A+
PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCBOYXRhdG9y
aXVtIGNvbW11bml0eSByb29tLCAyMzQ1IEZvdXJ0aCBTdC4sIDMzMC05NzEtODAwMC48L3A+PHA+
SHVkc29uIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgSHVkc29uIEhpZ2ggU2No
b29sIG1lZGlhIGNlbnRlciwgMjUwMCBIdWRzb24tQXVyb3JhIFJvYWQsIDMzMC02NTAtNDA0MC48
L3A+PHA+SHVkc29uIFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIFRvd24g
SGFsbCwgMjcgRS4gTWFpbiBTdC4sIDMzMC0zNDItMTc5MC48L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgQm9hcmQg
b2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNSBwLm0uLCBNb2dhZG9yZSBIaWdoIFNjaG9vbCBjb21tdW5p
dHkgcm9vbSwgMTMwIFMuIDwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgQXZlLiwgMzMwLTYyOC05OTQ2LjwvcD48
cD5Ob3J0b24gQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBTYWZldHkgJmFtcDsgQWRtaW5p
c3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQwNjAgQ29sdW1iaWEgV29vZHMgRHJpdmUsIDMzMC04MjUtNzgx
NS4gPC9wPjxwPlBlbmluc3VsYSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFZpbGxh
Z2UgSGFsbCwgMTU4MiBNYWluIFN0LiwgMzMwLTY1Ny0yMTUxLjwvcD48cD5TYWdhbW9yZSBIaWxs
cyBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgU2FmZXR5IENlbnRlciwgMTE1NTEg
VmFsbGV5IFZpZXcgUm9hZCwgMzMwLTQ2Ny0wOTAwLjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IENvdW5j
aWwgY29tbWl0dGVlcyAmIzgyMTI7IDQ6MzAgcC5tLiwgT2hpbyBCdWlsZGluZyAoQ291bmNpbCBD
aGFtYmVycyksIDE3NSBTLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24sIDMzMC02NDMtMjcyNS48L3A+PHA+U3Vt
bWl0IENvdW50eSBEZXZlbG9wbWVudCBGaW5hbmNlIEF1dGhvcml0eSBCb2FyZCAmIzgyMTI7IDg6
MzAgYS5tLiwgQXVzdGVuIEJpb0lubm92YXRpb24gaW4gQWtyb24gSW5zdGl0dXRlIENvbmZlcmVu
Y2UgUm9vbSA0MDgsIDQ3IE4uIE1haW4gU3QuLCBBa3JvbiwgMzMwLTc2Mi00Nzc2LjwvcD48cD5N
ZWRpbmEgQ291bnR5IDwvcD48cD5HcmFuZ2VyIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNzoz
MCBwLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgMzcxNyBSaWRnZSBSb2FkLCAzMzAtMjM5
LTM2MTEuPC9wPjxwPkxvZGkgVmlsbGFnZSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBWaWxsYWdl
IEhhbGwsIDExMCBBaW5zd29ydGggU3QuLCAzMzAtOTQ4LTIwNDAuPC9wPjxwPk1lZGluYSBDaXR5
IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMTMyIEVsbXdvb2QgQXZlLiwg
MzMwLTcyNS04ODYxLjwvcD48cD5TZXZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7NyBwLm0u
LCBNdW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcsIDEyMCBSb3lhbCBDcmVzdCBEcml2ZSwgMzMwLTc2OS00MTQ2
LjwvcD48cD5XYWRzd29ydGggQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBX
YWRzd29ydGggSGlnaCBTY2hvb2wgUGVyZm9ybWluZyBBcnRzIENlbnRlciwgNjI1IEJyb2FkIFN0
LiwgMzMwLTMzNi0zNTcxLjwvcD48cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eTwvcD48cD5GaWVsZCBCb2FyZCBv
ZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIEZpZWxkIEhpZ2ggU2Nob29sIGNhZmV0ZXJpYSwg
MjkwMCBTdGF0ZSBSb3V0ZSA0MywgQnJpbWZpZWxkIFRvd25zaGlwLCAzMzAtNjczLTI2NTkuPC9w
PjxwPktlbnQgQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBTdGFudG9uIE1pZGRs
ZSBTY2hvb2wsIDExNzUgSHVkc29uIFJvYWQsIDMzMC02NzMtNjUxNS4gPC9wPjxwPlN0cmVldHNi
b3JvIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nLCA5MTg0
IFN0YXRlIFJvdXRlIDQzLCAzMzAtNjI2LTQ5NDIuPC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eSA8L3A+PHA+
Q2FudG9uIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgTWNLaW5sZXkgSGlnaCBT
Y2hvb2wgRG93bnRvd24gQ2FtcHVzLCA1MjEgVHVzY2FyYXdhcyBTdC4gVy4sIDMzMC00MzgtMjUw
MC48L3A+PHA+Q2FudG9uIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxs
IChDb3VuY2lsIENoYW1iZXJzKSwgMjE4IENsZXZlbGFuZCBBdmUuIFNXLCAzMzAtNDg5LTMyMjMu
PC9wPjxwPkxha2UgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIFRvd25zaGlw
IE9mZmljZSwgMTIzNjAgTWFya2V0IEF2ZS4gTi4sIDMzMC04NzctMjIzOS48L3A+PHA+TGF3cmVu
Y2UgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA0OjMwIHAubS4sIDU4MjggTWFuY2hlc3RlciBB
dmUuIE5XLCAzMzAtODU0LTM4MzAuIDwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gQ2l0eSBDb3VuY2lsICYj
ODIxMjsgNyBwLm0uIChjb21taXR0ZWUgb2YgdGhlIHdob2xlIGF0IDY6NDUgcC5tLiksIENpdHkg
SGFsbCwgMTQ1IE4uIE1haW4gU3QuLCAzMzAtNDk5LTM5ODYuPC9wPjxwPldheW5lIENvdW50eSA8
L3A+PHA+RG95bGVzdG93biBWaWxsYWdlIEJvYXJkIG9mIFB1YmxpYyBBZmZhaXJzICYjODIxMjsg
NyBwLm0uLCBWaWxsYWdlIEhhbGwsIDI0IFMuIFBvcnRhZ2UgU3QuLCAzMzAtNjU4LTIxODEuIDwv
cD48cD5SaXR0bWFuIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAzMCBO
LiBNYWluIFN0LiwgMzMwLTkyNS0yMDQ1LjwvcD48cD48L3A+PHA+VFVFU0RBWSA8L3A+PHA+U3Vt
bWl0IENvdW50eSA8L3A+PHA+Qm9zdG9uIEhlaWdodHMgVmlsbGFnZSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsg
NyBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDQ1IEUuIEJvc3RvbiBNaWxscyBSb2FkLCAzMzAtNjUwLTQxMTEu
PC9wPjxwPkdyZWVuIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2VudHJhbCBBZG1pbmlz
dHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgMTc1NSBUb3duIFBhcmsgQmx2ZC4sIDMzMC04OTYtNjYwNC48L3A+
PHA+UmVtaW5kZXJ2aWxsZSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sIE11bmljaXBh
bCBDZW50ZXIsIDMzODIgR2xlbndvb2QgQmx2ZC4sIDMzMC01NjItMTIzNC48L3A+PHA+UmljaGZp
ZWxkIFBsYW5uaW5nICZhbXA7IFpvbmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBUb3du
IEhhbGwsIDQ0MTAgVy4gU3RyZWV0c2Jvcm8gUm9hZCwgMzMwLTY1OS05MjAxLjwvcD48cD5TdG93
IFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMzc2MCBEYXJy
b3cgUm9hZCwgMzMwLTY4OS0yODUxLjwvcD48cD5Ud2luc2J1cmcgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIx
MjsgNzozMCBwLm0uLCBHb3Zlcm5tZW50IENlbnRlciwgMTAwNzUgUmF2ZW5uYSBSb2FkLCAzMzAt
NDI1LTcxNjEuPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3VudHkgPC9wPjxwPkJ1Y2tleWUgQm9hcmQgb2YgRWR1
Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBCdWNrZXllIEludGVybWVkaWF0ZSBTY2hvb2wgbWVkaWEg
Y2VudGVyLCAzMTQwIENvbHVtYmlhIFJvYWQsIFlvcmsgVG93bnNoaXAsIDMzMC03MjItODI1Ny48
L3A+PHA+Q2hhdGhhbSBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ29tbXVuaXR5
IENlbnRlciwgNjMwNiBBdm9uIExha2UgUm9hZCwgMzMwLTY2Ny0yMzcyLjwvcD48cD5NZWRpbmEg
Q291bnR5IGNvbW1pc3Npb25lcnMgJiM4MjEyOyA5OjMwIGEubS4sIENvdW50eSBBZG1pbmlzdHJh
dGlvbiBCdWlsZGluZywgMTQ0IE4uIEJyb2Fkd2F5IFN0LiwgTWVkaW5hLCAzMzAtNzIyLTkyMDgu
IDwvcD48cD5Nb250dmlsbGUgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd24g
SGFsbCwgNjY2NSBXYWRzd29ydGggUm9hZCwgMzMwLTcyNS04MzEzLiA8L3A+PHA+U2hhcm9uIFRv
d25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywg
MTMyMiBTaGFyb24tQ29wbGV5IFJvYWQsIDMzMC0yMzktNDQwNi48L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3Vu
dHkgPC9wPjxwPkZyYW5rbGluIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBUb3du
c2hpcCBIYWxsLCAyMTkgR291Z2xlciBBdmUuLCAzMzAtNjczLTIxOTQuIDwvcD48cD5Qb3J0YWdl
IENvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsgODozMCBhLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBC
dWlsZGluZywgNDQ5IFMuIE1lcmlkaWFuIFN0LiAoc2V2ZW50aCBmbG9vciksIFJhdmVubmEsIDMz
MC0yOTctMzYwMC48L3A+PHA+U3RyZWV0c2Jvcm8gUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7
IDcgcC5tLiwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nLCA5MTg0IFN0YXRlIFJvdXRlIDQzLCAzMzAtNjI2
LTQ5NDIuPC9wPjxwPlN1ZmZpZWxkIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgOCBwLm0uLCBB
ZG1pbmlzdHJhdGl2ZSBPZmZpY2VzLCAxMjczIFN0YXRlIFJvdXRlIDQzLCAzMzAtNjI4LTc0MjAu
IDwvcD48cD5TdGFyayBDb3VudHk8L3A+PHA+Q2FudG9uIFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4
MjEyOyA0IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDIxOCBDbGV2ZWxhbmQg
QXZlLiBTVywgMzMwLTQ4OS0zMzQ0LjwvcD48cD5KYWNrc29uIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYj
ODIxMjsgNSBwLm0uLCBUb3duc2hpcCBIYWxsLCA1NzM1IFdhbGVzIEF2ZS4gTlcsIDMzMC04MzIt
NzQxNi48L3A+PHA+UGxhaW4gVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA2IHAubS4sIFRvd25z
aGlwIEhhbGwsIDI2MDAgRWFzdG9uIFN0LiBORSwgMzMwLTQ5Mi00Njg5LjwvcD48cD48L3A+PHA+
V0VETkVTREFZIDwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IDwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24gUGxhbm5pbmcg
Q29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nIChDb3VuY2ls
IENoYW1iZXJzKSwgNTc2IFcuIFBhcmsgQXZlLiwgMzMwLTg0OC02NzE5LiA8L3A+PHA+Q29wbGV5
IFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNDozMCBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDE1NDAgUy4g
Q2xldmVsYW5kLU1hc3NpbGxvbiBSb2FkLCAzMzAtNjY2LTE4NTMuPC9wPjxwPkNvdmVudHJ5IEJv
YXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgTGFrZXZpZXcgRGlzdHJpY3QgT2ZmaWNl
LCAyOTEwIFMuIE1haW4gU3QuLCAzMzAtNjQ0LTg0ODkuPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzIEJv
YXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMgSGlnaCBTY2hv
b2wgbGlicmFyeSwgMjMwMCBGb3VydGggU3QuLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscywgMzMwLTkyNi0zODAw
LiA8L3A+PHA+R3JlZW4gUGxhbm5pbmcgJmFtcDsgWm9uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA2
OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDE5MDAgU3RlZXNlIFJvYWQs
IDMzMC04OTYtNjYwNC48L3A+PHA+TW9nYWRvcmUgVmlsbGFnZSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNToz
MCBwLm0uLCBNdW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcsIDEzNSBTLiBDbGV2ZWxhbmQgQXZlLiwgMzMwLTYy
OC00ODk2LjwvcD48cD5OZXcgRnJhbmtsaW4gQ2l0eSBDb3VuY2lsIGFuZCBjb21taXR0ZWVzICYj
ODIxMjsgNiBwLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgNTYxMSBNYW5jaGVzdGVyIFJv
YWQsIDMzMC04ODItNDMyNC48L3A+PHA+VHdpbnNidXJnIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAmIzgy
MTI7IDcgcC5tLiwgR292ZXJubWVudCBDZW50ZXIgKENvdW5jaWwgQ2hhbWJlcnMpLCAxMDA3NSBS
YXZlbm5hIFJvYWQsIDMzMC00ODYtMjAwMC4gPC9wPjxwPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5IDwvcD48cD5C
cmltZmllbGQgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyAzIHAubS4sIFRvd24gSGFsbCwgMTMz
MyBUYWxsbWFkZ2UgUm9hZCwgMzMwLTY3OC0wNzM5LiA8L3A+PHA+S2VudCBDaXR5IENvdW5jaWwg
JiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMzI1IFMuIERlcGV5c3RlciBTdC4sIDMzMC02
NzgtODAwNy4gPC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eTwvcD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gQm9hcmQgb2Yg
RWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNiBwLm0uLCBIb292ZXIgSGlnaCBTY2hvb2wgbWVkaWEgY2VudGVy
LCA1MjUgU2V2ZW50aCBTdC4gTkUsIDMzMC00OTctNTYwMC4gPC9wPjxwPlBsYWluIEJvYXJkIG9m
IEVkdWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgVGFmdCBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCwgMzgy
OSBHdWlsZm9yZCBBdmUuIE5XLCBDYW50b24sIDMzMC00OTItMzUwMC4gPC9wPjxwPlN0YXJrIENv
dW50eSBjb21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsgMTozMCBwLm0uLCBDb3VudHkgT2ZmaWNlIEJ1aWxk
aW5nIChzZWNvbmQgZmxvb3IpLCAxMTAgQ2VudHJhbCBQbGF6YSBTb3V0aCwgQ2FudG9uLCAzMzAt
NDUxLTczNzE8L3A+PHA+V2F5bmUgQ291bnR5IDwvcD48cD5XYXluZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lv
bmVycyAmIzgyMTI7IDkgYS5tLiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQyOCBXLiBMaWJl
cnR5IFN0LiAoc2Vjb25kIGZsb29yKSwgV29vc3RlciwgMzMwLTI4Ny01NDAwLjwvcD48cD48L3A+
PHA+VEhVUlNEQVkgPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgPC9wPjxwPkFrcm9uLUNhbnRvbiBBaXJw
b3J0IEF1dGhvcml0eSBCb2FyZCAmIzgyMTI7IDMgcC5tLiwgVGVybWluYWwgQm9hcmQgUm9vbSwg
NTQwMCBMYXVieSBSb2FkIE5XLCBHcmVlbiwgMzMwLTQ5OS00MDU5LjwvcD48cD5CYXJiZXJ0b24g
Qm9hcmQgb2YgWm9uaW5nIEFwcGVhbHMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIE11bmljaXBhbCBCdWlsZGlu
ZyAoQ291bmNpbCBDaGFtYmVycyksIDU3NiBXLiBQYXJrIEF2ZS4sIDMzMC04NDgtNjcxOS4gPC9w
PjxwPlBvcnRhZ2UgTGFrZXMgQ2FyZWVyIENlbnRlciBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEy
OyA2IHAubS4sIDQ0MDEgU2hyaXZlciBSb2FkLCBHcmVlbiwgMzMwLTkwNi04MjAwLjwvcD48cD5Q
b3J0YWdlIENvdW50eSA8L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7
IDkgYS5tLiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQ0OSBTLiBNZXJpZGlhbiBTdC4gKHNl
dmVudGggZmxvb3IpLCBSYXZlbm5hLCAzMzAtMjk3LTM2MDAuPC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eTwv
cD48cD5DYW5hbCBGdWx0b24gSGlzdG9yaWMgUHJlc2VydmF0aW9uIENvbW1pc3Npb24gYW5kIFBs
YW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMTU1IEUuIE1h
cmtldCBTdC4sIDMzMC04NTQtMjIyNS48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.