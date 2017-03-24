Area meetings — March 27-31

PHA+TU9OREFZPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHk8L3A+PHA+QWtyb24gQ2l0eSBDb3VuY2lsICYj
ODIxMjsgNyBwLm0uLCBNdW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcgKENvdW5jaWwgQ2hhbWJlcnMpLCAxNjYg
Uy4gSGlnaCBTdC4sIDMzMC0zNzUtMjI1Ni48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uIENpdHkgQ291bmNpbCAm
IzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiAoY29tbWl0dGVlcyBzdGFydCBhdCA2IHAubS4pLCBNdW5pY2lwYWwg
QnVpbGRpbmcsIDU3NiBXLiBQYXJrIEF2ZS4sIDMzMC04NDgtNjcxOS48L3A+PHA+Q3V5YWhvZ2Eg
RmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCBOYXRhdG9yaXVtIGNvbW11bml0
eSByb29tLCAyMzQ1IEZvdXJ0aCBTdC4sIDMzMC05NzEtODAwMC4gPC9wPjxwPk5vcnRvbiBDaXR5
IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFNhZmV0eSAmYW1wOyBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWls
ZGluZywgNDA2MCBDb2x1bWJpYSBXb29kcyBEcml2ZSwgMzMwLTgyNS03ODE1LjwvcD48cD5QZW5p
bnN1bGEgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCAx
NTgyIE1haW4gU3QuLCAzMzAtNjU3LTIxNTEuIDwvcD48cD5TaWx2ZXIgTGFrZSBQbGFubmluZyBD
b21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNiBwLm0uLCBWaWxsYWdlIEhhbGwsIDI5NjEgS2VudCBSb2FkLCAz
MzAtOTIzLTUyMzMuPC9wPjxwPlN0b3ctTXVucm9lIEZhbGxzIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAm
IzgyMTI7IDcgcC5tLiwgSGlnaGxhbmQgRWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wsIDE4NDMgR3JhaGFtIFJv
YWQsIFN0b3csIDMzMC02ODgtODI2Ni48L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBDb3VuY2lsIGNvbW1p
dHRlZXMgJiM4MjEyOyA0OjMwIHAubS4sIE9oaW8gQnVpbGRpbmcgKENvdW5jaWwgQ2hhbWJlcnMp
LCAxNzUgUy4gTWFpbiBTdC4sIEFrcm9uLCAzMzAtNjQzLTI3MjUuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgRGV2ZWxvcG1lbnQgRmluYW5jZSBBdXRob3JpdHkgQm9hcmQgJiM4MjEyOyA4OjMwIGEubS4s
IEF1c3RlbiBCaW9Jbm5vdmF0aW9uIGluIEFrcm9uIEluc3RpdHV0ZSBDb25mZXJlbmNlIFJvb20g
NDA4LCA0NyBOLiBNYWluIFN0LiwgQWtyb24sIDMzMC03NjItNDc3Ni48L3A+PHA+TWVkaW5hIENv
dW50eTwvcD48cD5HcmFuZ2VyIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNCBwLm0uLCBBZG1p
bmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgMzcxNyBSaWRnZSBSb2FkLCAzMzAtMjM5LTM2MTEuPC9wPjxw
PkxvZGkgVmlsbGFnZSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBWaWxsYWdlIEhhbGwsIDExMCBB
aW5zd29ydGggU3QuLCAzMzAtOTQ4LTIwNDAuPC9wPjxwPk1lZGluYSBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4
MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgMTMyIEVsbXdvb2QgQXZlLiwgMzMwLTcyNS04ODYx
LjwvcD48cD5XYWRzd29ydGggUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0
eSBIYWxsLCAxMjAgTWFwbGUgU3QuLCAzMzAtMzM1LTE1MjEuPC9wPjxwPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5
PC9wPjxwPlN0cmVldHNib3JvIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgTXVuaWNpcGFs
IEJ1aWxkaW5nLCA5MTg0IFN0YXRlIFJvdXRlIDQzLCAzMzAtNjI2LTQ5NDIuPC9wPjxwPlN0YXJr
IENvdW50eTwvcD48cD5DYW50b24gQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBDaXR5
IEhhbGwgKENvdW5jaWwgQ2hhbWJlcnMpLCAyMTggQ2xldmVsYW5kIEF2ZS4gU1csIDMzMC00ODkt
MzIyMy4gPC9wPjxwPkxha2UgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIFRv
d25zaGlwIE9mZmljZSwgMTIzNjAgTWFya2V0IEF2ZS4gTi4sIDMzMC04NzctMjIzOS48L3A+PHA+
TGF3cmVuY2UgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA0OjMwIHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0
aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA1ODI4IE1hbmNoZXN0ZXIgQXZlLiBORSwgMzMwLTg1NC0zODMwLjwvcD48
cD5Ob3J0aHdlc3QgQm9hcmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBOb3J0aHdlc3Qg
SGlnaCBTY2hvb2wgKFJvb20gMzAyKSwgTGF3cmVuY2UgVG93bnNoaXAsIDMzMC04NTQtMjI5MS48
L3A+PHA+V2F5bmUgQ291bnR5PC9wPjxwPkNoaXBwZXdhIEJvYXJkIG9mIEVkdWNhdGlvbiAmIzgy
MTI7IDcgcC5tLiwgQ2hpcHBld2EgTWlkZGxlIFNjaG9vbCwgMjU3IEhpZ2ggU3QuLCBEb3lsZXN0
b3duLCAzMzAtNjU4LTYzNjguPC9wPjxwPkRhbHRvbiBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEy
OyA3IHAubS4sIERhbHRvbiBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCBtZWRpYSBjZW50ZXIsIDI1MCBOLiBD
aHVyY2ggU3QuLCAzMzAtODI4LTIyNjcuPC9wPjxwPkRveWxlc3Rvd24gVmlsbGFnZSBCb2FyZCBv
ZiBQdWJsaWMgQWZmYWlycyAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgVmlsbGFnZSBIYWxsLCAyNCBTLiBQb3J0
YWdlIFN0LiwgMzMwLTY1OC0yMTgxLjwvcD48cD5SaXR0bWFuIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7
IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAzMCBOLiBNYWluIFN0LiwgMzMwLTkyNS0yMDQ1LjwvcD48cD48
L3A+PHA+VFVFU0RBWTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5PC9wPjxwPkFrcm9uIEJvYXJkIG9mIFpv
bmluZyBBcHBlYWxzICYjODIxMjsgIDkgYS5tLiwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nIChDb3VuY2ls
IENoYW1iZXJzKSwgMTY2IFMuIEhpZ2ggU3QuLCAzMzAtMzc1LTI3NzAuPC9wPjxwPkdyZWVuIENp
dHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAxNzU1IFRvd24gUGFyayBCbHZk
LiwgMzMwLTg5Ni02NjA0LjwvcD48cD5SZW1pbmRlcnZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQ291bmNpbCAmIzgy
MTI7IDggcC5tLiwgTXVuaWNpcGFsIENlbnRlciwgMzM4MiBHbGVud29vZCBCbHZkLiwgMzMwLTU2
Mi0xMjM0LjwvcD48cD5SaWNoZmllbGQgUGxhbm5pbmcgJmFtcDsgWm9uaW5nIENvbW1pc3Npb24g
JiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd24gSGFsbCwgNDQxMCBXLiBTdHJlZXRzYm9ybyBSb2FkLCAzMzAt
NjU5LTkyMDEuPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHkgQ2hpbGRyZW4gU2VydmljZXMgQm9hcmQgJiM4
MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIDI2NCBTLiBBcmxpbmd0b24gU3QuLCBBa3JvbiwgMzMwLTM3OS05MDk0
LjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IE1ldHJvIFJlZ2lvbmFsIFRyYW5zaXQgQXV0aG9yaXR5IHRy
dXN0ZWVzICYjODIxMjsgOTozMCBhLm0uLCA0MTYgS2VubW9yZSBCbHZkLiwgQWtyb24uIDMzMC03
NjItMDM0MS48L3A+PHA+VHdpbnNidXJnIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDc6MzAgcC5tLiwg
R292ZXJubWVudCBDZW50ZXIsIDEwMDc1IFJhdmVubmEgUm9hZCwgMzMwLTQyNS03MTYxLjwvcD48
cD5NZWRpbmEgQ291bnR5PC9wPjxwPkNoYXRoYW0gVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3
IHAubS4sIENvbW11bml0eSBDZW50ZXIsIDYzMDYgQXZvbiBMYWtlIFJvYWQsIDMzMC02NjctMjM3
Mi48L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsgOTozMCBhLm0uLCBD
b3VudHkgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDE0NCBOLiBCcm9hZHdheSBTdC4sIE1lZGlu
YSwgMzMwLTcyMi05MjA4LjwvcD48cD5Nb250dmlsbGUgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEy
OyA3IHAubS4sIFRvd24gSGFsbCwgNjY2NSBXYWRzd29ydGggUm9hZCwgMzMwLTcyNS04MzEzLjwv
cD48cD5TaGFyb24gVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0
aW9uIEJ1aWxkaW5nLCAxMzIyIFNoYXJvbi1Db3BsZXkgUm9hZCwgMzMwLTIzOS00NDA2LjwvcD48
cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eTwvcD48cD5GcmFua2xpbiBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7
IDcgcC5tLiwgVG93bnNoaXAgSGFsbCwgMjE5IEdvdWdsZXIgQXZlLiwgMzMwLTY3My0yMTk0Ljwv
cD48cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsgOSBhLm0uLCBBZG1pbmlz
dHJhdGlvbiBCdWlsZGluZywgNDQ5IFMuIE1lcmlkaWFuIFN0LiAoc2V2ZW50aCBmbG9vciksIFJh
dmVubmEsIDMzMC0yOTctMzYwMC48L3A+PHA+U3VmZmllbGQgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4
MjEyOyA4IHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aXZlIE9mZmljZXMsIDEyNzMgU3RhdGUgUm91dGUgNDMs
IDMzMC02MjgtNzQyMC48L3A+PHA+U3RhcmsgQ291bnR5PC9wPjxwPkphY2tzb24gVG93bnNoaXAg
dHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA1IHAubS4sIFRvd25zaGlwIEhhbGwsIDU3MzUgV2FsZXMgQXZlLiBO
VywgMzMwLTgzMi03NDE2LjwvcD48cD5QbGFpbiBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDYg
cC5tLiwgVG93bnNoaXAgSGFsbCwgMjYwMCBFYXN0b24gU3QuIE5FLCAzMzAtNDkyLTQ2ODkuPC9w
PjxwPjwvcD48cD5XRURORVNEQVk8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eTwvcD48cD5Ba3JvbiBCb2Fy
ZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5n
IChSb29tIDIwMCksIDcwIE4uIEJyb2Fkd2F5LCAzMzAtNzYxLTI4NTEuPC9wPjxwPlBvcnRhZ2Ug
Q291bnR5PC9wPjxwPkJyaW1maWVsZCBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDMgcC5tLiwg
VG93biBIYWxsLCAxMzMzIFRhbGxtYWRnZSBSb2FkLCAzMzAtNjc4LTA3MzkuPC9wPjxwPlN0YXJr
IENvdW50eTwvcD48cD5TdGFyayBDb3VudHkgY29tbWlzc2lvbmVycyAmIzgyMTI7IDE6MzAgcC5t
LiwgQ291bnR5IE9mZmljZSBCdWlsZGluZyAoc2Vjb25kIGZsb29yKSwgMTEwIENlbnRyYWwgUGxh
emEgU291dGgsIENhbnRvbiwgMzMwLTQ1MS03MzcxLjwvcD48cD5XYXluZSBDb3VudHk8L3A+PHA+
V2F5bmUgQ291bnR5IGNvbW1pc3Npb25lcnMgJiM4MjEyOyA5IGEubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9u
IEJ1aWxkaW5nLCA0MjggVy4gTGliZXJ0eSBTdC4gKHNlY29uZCBmbG9vciksIFdvb3N0ZXIsIDMz
MC0yODctNTQwMC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5USFVSU0RBWTwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5PC9w
PjxwPkFrcm9uIE1ldHJvcG9saXRhbiBIb3VzaW5nIEF1dGhvcml0eSB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7
IDggYS5tLiwgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcgQm9hcmQgUm9vbSwgMTAwIFcuIENlZGFy
IFN0LiwgMzMwLTM3Ni05NTA3LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.