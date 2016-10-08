Area meetings — Oct. 10-14

PHA+TU9OREFZIDwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IDwvcD48cD5Ba3JvbiBCb2FyZCBvZiBFZHVj
YXRpb24gJiM4MjEyOyA1OjMwIHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nIChSb29tIDIw
MCksIDcwIE4uIEJyb2Fkd2F5LCAzMzAtNzYxLTI4NTEuPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbiBDaXR5IENv
dW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4gKGNvbW1pdHRlZXMgc3RhcnQgYXQgNiBwLm0uKSwgTXVu
aWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nLCA1NzYgVy4gUGFyayBBdmUuLCAzMzAtODQ4LTY3MTkuPC9wPjxwPkN1
eWFob2dhIEZhbGxzIENpdHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDY6MzAgcC5tLiwgTmF0YXRvcml1bSBj
b21tdW5pdHkgcm9vbSwgMjM0NSBGb3VydGggU3QuLCAzMzAtOTcxLTgwMDAuPC9wPjxwPkh1ZHNv
biBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIEh1ZHNvbiBIaWdoIFNjaG9vbCBt
ZWRpYSBjZW50ZXIsIDI1MDAgSHVkc29uLUF1cm9yYSBSb2FkLCAzMzAtNjUwLTQwNDAuPC9wPjxw
Pkh1ZHNvbiBQbGFubmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBUb3duIEhhbGws
IDI3IEUuIE1haW4gU3QuLCAzMzAtMzQyLTE3OTAuPC9wPjxwPk1vZ2Fkb3JlIEJvYXJkIG9mIEVk
dWNhdGlvbiAmIzgyMTI7IDUgcC5tLiwgTW9nYWRvcmUgSGlnaCBTY2hvb2wgKFJvb20gMTAwKSwg
MTMwIFMuIDwvcD48cD5DbGV2ZWxhbmQgQXZlLiwgMzMwLTYyOC05OTQ2LjwvcD48cD5UYWxsbWFk
Z2UgQ2l0eSBDb3VuY2lsIENvbW1pdHRlZSBvZiB0aGUgV2hvbGUgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIENp
dHkgSGFsbCwgNDYgTm9ydGggQXZlLiwgMzMwLTYzMy0wODU2LiA8L3A+PHA+VHdpbnNidXJnIFBs
YW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIEdvdmVybm1lbnQgQ2VudGVyLCAxMDA3
NSBSYXZlbm5hIFJvYWQsIDMzMC00MjUtNzE2MS4gPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3VudHkgPC9wPjxw
PkxvZGkgVmlsbGFnZSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBWaWxsYWdlIEhhbGwsIDExMCBB
aW5zd29ydGggU3QuLCAzMzAtOTQ4LTIwNDAuPC9wPjxwPldhZHN3b3J0aCBCb2FyZCBvZiBFZHVj
YXRpb24gJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIFdhZHN3b3J0aCBIaWdoIFNjaG9vbCBQZXJmb3JtaW5n
IEFydHMgQ2VudGVyLCA2MjUgQnJvYWQgU3QuLCAzMzAtMzM2LTM1NzEuPC9wPjxwPldhZHN3b3J0
aCBQbGFubmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDEyMCBNYXBs
ZSBTdC4sIDMzMC0zMzUtMTUyMS48L3A+PHA+UG9ydGFnZSBDb3VudHk8L3A+PHA+RmllbGQgQm9h
cmQgb2YgRWR1Y2F0aW9uICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBGaWVsZCBIaWdoIFNjaG9vbCBjYWZl
dGVyaWEsIDI5MDAgU3RhdGUgUm91dGUgNDMsIEJyaW1maWVsZCBUb3duc2hpcCwgMzMwLTY3My0y
NjU5LjwvcD48cD5TdHJlZXRzYm9ybyBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIE11bmlj
aXBhbCBCdWlsZGluZywgOTE4NCBTdGF0ZSBSb3V0ZSA0MywgMzMwLTYyNi00OTQyLjwvcD48cD5T
dGFyayBDb3VudHkgPC9wPjxwPkNhbnRvbiBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA2IHAu
bS4sIE1jS2lubGV5IEhpZ2ggU2Nob29sIGRvd250b3duIGNhbXB1cywgNTIxIFR1c2NhcmF3YXMg
U3QuIFcuLCAzMzAtNDM4LTI1MDAuPC9wPjxwPkxhd3JlbmNlIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYj
ODIxMjsgNjozMCBwLm0uLCA1ODI4IE1hbmNoZXN0ZXIgQXZlLiBOVywgMzMwLTg1NC0zODMwLjwv
cD48cD5Ob3J0aCBDYW50b24gQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uIChzcGVjaWFsIGNv
bW1pdHRlZSBvZiB0aGUgd2hvbGUgYXQgNjo0NSBwLm0uKSwgQ2l0eSBIYWxsLCAxNDUgTi4gTWFp
biBTdC4sIDMzMC00OTktMzk4Ni4gPC9wPjxwPldheW5lIENvdW50eSA8L3A+PHA+RG95bGVzdG93
biBWaWxsYWdlIEJvYXJkIG9mIFB1YmxpYyBBZmZhaXJzICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBWaWxsYWdl
IEhhbGwsIDI0IFMuIFBvcnRhZ2UgU3QuLCAzMzAtNjU4LTIxODEuPC9wPjxwPlJpdHRtYW4gQ2l0
eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDMwIE4uIE1haW4gU3QuLCAzMzAt
OTI1LTIwNDUuIDwvcD48cD48L3A+PHA+VFVFU0RBWSA8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSA8L3A+
PHA+Qm9zdG9uIEhlaWdodHMgVmlsbGFnZSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBUb3duIEhh
bGwsIDQ1IEUuIEJvc3RvbiBNaWxscyBSb2FkLCAzMzAtNjUwLTQxMTEuPC9wPjxwPkdyZWVuIENp
dHkgQ291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgQ2VudHJhbCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGlu
ZywgMTc1NSBUb3duIFBhcmsgQmx2ZC4sIDMzMC04OTYtNjYwNC48L3A+PHA+Tm9ydG9uIENpdHkg
Q291bmNpbCAmIzgyMTI7IDcgcC5tLiwgU2FmZXR5ICZhbXA7IEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxk
aW5nLCA0MDYwIENvbHVtYmlhIFdvb2RzIERyaXZlLCAzMzAtODI1LTc4MTUuPC9wPjxwPlBlbmlu
c3VsYSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwgMTU4MiBN
YWluIFN0LiwgMzMwLTY1Ny0yMTUxLjwvcD48cD5SZW1pbmRlcnZpbGxlIFZpbGxhZ2UgQ291bmNp
bCAmIzgyMTI7IDggcC5tLiwgTXVuaWNpcGFsIENlbnRlciwgMzM4MiBHbGVud29vZCBCbHZkLiwg
MzMwLTU2Mi0xMjM0LjwvcD48cD5SaWNoZmllbGQgUGxhbm5pbmcgJmFtcDsgWm9uaW5nIENvbW1p
c3Npb24gJiM4MjEyOyA2OjMwIHAubS4sIFRvd24gSGFsbCwgNDQxMCBXLiBTdHJlZXRzYm9ybyBS
b2FkLCAzMzAtNjU5LTkyMDEuPC9wPjxwPlN0b3cgUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7
IDYgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAzNzYwIERhcnJvdyBSb2FkLCAzMzAtNjg5LTI4NTEuPC9wPjxw
PlR3aW5zYnVyZyBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIEdvdmVybm1lbnQgQ2Vu
dGVyLCAxMDA3NSBSYXZlbm5hIFJvYWQsIDMzMC00MjUtNzE2MS48L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50
eSA8L3A+PHA+QnVja2V5ZSBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIEJ1Y2tl
eWUgSW50ZXJtZWRpYXRlIFNjaG9vbCBtZWRpYSBjZW50ZXIsIDMxNDAgQ29sdW1iaWEgUm9hZCwg
WW9yayBUb3duc2hpcCwgMzMwLTcyMi04MjU3LjwvcD48cD5DaGF0aGFtIFRvd25zaGlwIHRydXN0
ZWVzICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBDb21tdW5pdHkgQ2VudGVyLCA2MzA2IEF2b24gTGFrZSBSb2Fk
LCAzMzAtNjY3LTIzNzIuIDwvcD48cD5NZWRpbmEgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNzozMCBw
Lm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDEzMiBFbG13b29kIEF2ZS4sIDMzMC03MjUtODg2MS48L3A+PHA+TW9u
dHZpbGxlIFRvd25zaGlwIHRydXN0ZWVzICYjODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBUb3duIEhhbGwsIDY2
NjUgV2Fkc3dvcnRoIFJvYWQsIDMzMC03MjUtODMxMy4gPC9wPjxwPlNldmlsbGUgVmlsbGFnZSBD
b3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBNdW5pY2lwYWwgQnVpbGRpbmcsIDEyMCBSb3lhbCBDcmVz
dCBEcml2ZSwgMzMwLTc2OS00MTQ2LjwvcD48cD5TaGFyb24gVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4
MjEyOyA3IHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCAxMzIyIFNoYXJvbi1Db3BsZXkg
Um9hZCwgMzMwLTIzOS00NDA2LjwvcD48cD5Qb3J0YWdlIENvdW50eSA8L3A+PHA+RnJhbmtsaW4g
VG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd25zaGlwIEhhbGwsIDIxOSBHb3Vn
bGVyIEF2ZS4sIDMzMC02NzMtMjE5NC4gPC9wPjxwPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5IGNvbW1pc3Npb25l
cnMgJiM4MjEyOyAxOjMwIHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA0NDkgUy4gTWVy
aWRpYW4gU3QuIChzZXZlbnRoIGZsb29yKSwgUmF2ZW5uYSwgMzMwLTI5Ny0zNjAwLjwvcD48cD5T
dHJlZXRzYm9ybyBQbGFubmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBNdW5pY2lwYWwg
QnVpbGRpbmcsIDkxODQgU3RhdGUgUm91dGUgNDMsIDMzMC02MjYtNDk0Mi48L3A+PHA+U3VmZmll
bGQgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA4IHAubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aXZlIE9mZmlj
ZXMsIDEyNzMgU3RhdGUgUm91dGUgNDMsIDMzMC02MjgtNzQyMC48L3A+PHA+U3RhcmsgQ291bnR5
PC9wPjxwPkNhbnRvbiBQbGFubmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNCBwLm0uLCBDaXR5IEhh
bGwgKENvdW5jaWwgQ2hhbWJlcnMpLCAyMTggQ2xldmVsYW5kIEF2ZS4gU1csIDMzMC00ODktMzM0
NC4gPC9wPjxwPkphY2tzb24gVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA1IHAubS4sIFRvd25z
aGlwIEhhbGwsIDU3MzUgV2FsZXMgQXZlLiBOVywgMzMwLTgzMi03NDE2LjwvcD48cD5QbGFpbiBU
b3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDYgcC5tLiwgVG93bnNoaXAgSGFsbCwgMjYwMCBFYXN0
b24gU3QuIE5FLCAzMzAtNDkyLTQ2ODkuPC9wPjxwPjwvcD48cD5XRURORVNEQVkgPC9wPjxwPlN1
bW1pdCBDb3VudHkgPC9wPjxwPkJvc3RvbiBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDY6MzAg
cC5tLiwgVG93bnNoaXAgSGFsbCwgMTc3NSBNYWluIFN0LiAoUm91dGUgMzAzIGFuZCBSaXZlcnZp
ZXcgUm9hZCksIDMzMC02NTctMjYwMC48L3A+PHA+Tm9ydGhmaWVsZCBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwg
JiM4MjEyOyA3OjMwIHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwgMTA0NTUgTm9ydGhmaWVsZCBSb2FkLCAz
MzAtNDY3LTcxMzkuPC9wPjxwPk5vcnRvbiBQbGFubmluZyBDb21taXNzaW9uICYjODIxMjsgNiBw
Lm0uLCBTYWZldHkgJmFtcDsgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVpbGRpbmcsIDQwNjAgQ29sdW1iaWEg
V29vZHMgRHJpdmUsIDMzMC04MjUtNzgxNS48L3A+PHA+U2FnYW1vcmUgSGlsbHMgVG93bnNoaXAg
dHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFNhZmV0eSBDZW50ZXIsIDExNTUxIFZhbGxleSBWaWV3
IFJvYWQsIDMzMC00NjctMDkwMC48L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBWZXRlcmFucyBTZXJ2aWNl
IENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyAxIHAubS4sIDEwNjAgRS4gV2F0ZXJsb28gUm9hZCwgQWtyb24s
IDMzMC02NDMtMjgzNy4gPC9wPjxwPk1lZGluYSBDb3VudHk8L3A+PHA+TWVkaW5hIENvdW50eSBj
b21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsgOTozMCBhLm0uLCBDb3VudHkgQWRtaW5pc3RyYXRpb24gQnVp
bGRpbmcsIDE0NCBOLiBCcm9hZHdheSBTdC4sIE1lZGluYSwgMzMwLTcyMi05MjA4LjwvcD48cD5Q
b3J0YWdlIENvdW50eSA8L3A+PHA+QnJhZHkgTGFrZSBWaWxsYWdlIENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3
IHAubS4sIFZpbGxhZ2UgSGFsbCwgNjUwMCBMYWtldmlldyBEcml2ZSwgMzMwLTY3My01OTk4Ljwv
cD48cD5CcmltZmllbGQgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyAzIHAubS4sIFRvd24gSGFs
bCwgMTMzMyBUYWxsbWFkZ2UgUm9hZCwgMzMwLTY3OC0wNzM5LiA8L3A+PHA+U3RhcmsgQ291bnR5
PC9wPjxwPlN0YXJrIENvdW50eSBjb21taXNzaW9uZXJzICYjODIxMjsgMTozMCBwLm0uLCBDb3Vu
dHkgT2ZmaWNlIEJ1aWxkaW5nIChzZWNvbmQgZmxvb3IpLCAxMTAgQ2VudHJhbCBQbGF6YSBTb3V0
aCwgQ2FudG9uLCAzMzAtNDUxLTczNzEuPC9wPjxwPldheW5lIENvdW50eSA8L3A+PHA+V2F5bmUg
Q291bnR5IGNvbW1pc3Npb25lcnMsIGluY2x1ZGVzIHB1YmxpYyBoZWFyaW5nIHJlZ2FyZGluZyBh
bm5leGF0aW9uIHBldGl0aW9uICYjODIxMjsgOSBhLm0uLCBBZG1pbmlzdHJhdGlvbiBCdWlsZGlu
ZywgNDI4IFcuIExpYmVydHkgU3QuIChzZWNvbmQgZmxvb3IpLCBXb29zdGVyLCAzMzAtMjg3LTU0
MDAuPC9wPjxwPjwvcD48cD5USFVSU0RBWSA8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSA8L3A+PHA+Q292
ZW50cnkgVG93bnNoaXAgdHJ1c3RlZXMgJiM4MjEyOyA3IHAubS4sIFRvd25zaGlwIEhhbGwsIDY4
IFBvcnRhZ2UgTGFrZXMgRHJpdmUsIDMzMC02NDQtMDc4NS48L3A+PHA+RmFpcmxhd24gUGxhbm5p
bmcgQ29tbWlzc2lvbiAmIzgyMTI7IDU6MzAgcC5tLiwgQ2l0eSBIYWxsLCAzNDg3IFMuIFNtaXRo
IFJvYWQsIDMzMC0zMzAtNjY4LTk1MDAuIDwvcD48cD5NYWNlZG9uaWEgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYj
ODIxMjsgNzozMCBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDk2OTEgVmFsbGV5IFZpZXcgUm9hZCwgMzMwLTQ2
OC0xMzAwLjwvcD48cD5TcHJpbmdmaWVsZCBUb3duc2hpcCB0cnVzdGVlcyAmIzgyMTI7IDcgcC5t
LiwgVG93biBIYWxsLCAyNDU5IENhbmZpZWxkIFJvYWQsIDMzMC03OTQtMTczOS4gPC9wPjxwPlN0
b3cgQ2l0eSBDb3VuY2lsICYjODIxMjsgNyBwLm0uLCBDaXR5IEhhbGwsIDM3NjAgRGFycm93IFJv
YWQsIDMzMC02ODktMjg1MS4gPC9wPjxwPlRhbGxtYWRnZSBDaXR5IENvdW5jaWwgJiM4MjEyOyA3
IHAubS4sIENpdHkgSGFsbCwgNDYgTm9ydGggQXZlLiwgMzMwLTYzMy0wODU2LiA8L3A+PHA+TWVk
aW5hIENvdW50eSA8L3A+PHA+TWVkaW5hIFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gJiM4MjEyOyA3IHAu
bS4sIENpdHkgSGFsbCwgMTMyIEVsbXdvb2QgQXZlLiwgMzMwLTcyNS04ODYxLiA8L3A+PHA+UG9y
dGFnZSBDb3VudHkgPC9wPjxwPlBvcnRhZ2UgQ291bnR5IGNvbW1pc3Npb25lcnMgJiM4MjEyOyA5
OjMwIGEubS4sIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIEJ1aWxkaW5nLCA0NDkgUy4gTWVyaWRpYW4gU3QuIChz
ZXZlbnRoIGZsb29yKSwgUmF2ZW5uYSwgMzMwLTI5Ny0zNjAwLjwvcD48cD5TdHJlZXRzYm9ybyBC
b2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gJiM4MjEyOyA2OjQ1IHAubS4sIERlZmVyIEludGVybWVkaWF0ZSBT
Y2hvb2wsIDE4OTUgQW5uYWxhbmUgRHJpdmUsIDMzMC02MjYtNDkwMC4gPC9wPjxwPjwvcD48cD5G
UklEQVkgPC9wPjxwPlN1bW1pdCBDb3VudHk8L3A+PHA+QWtyb24gUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lv
biAmIzgyMTI7IDkgYS5tLiwgTXVuaWNpcGFsIEJ1aWxkaW5nIChDb3VuY2lsIENoYW1iZXJzKSwg
MTY2IFMuIEhpZ2ggU3QuLCAzMzAtMzc1LTI3NzAuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.