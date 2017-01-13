Area religious events — Jan. 14

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIGZvbGxvd2luZyBpcyBhIGxpc3Rpbmcgb2YgQWtyb24tYXJlYSByZWxpZ2lvdXMgZXZl
bnRzLiBUaGV5IGluY2x1ZGU6PC9wPjxwPkV2ZW50czwvcD48cD48c3Ryb25nPkFybGluZ3RvbiBO
YXphcmVuZSBDaHVyY2ggPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyAxMDU3IFRyaXBsZXR0IEJsdmQuLCBBa3Jv
bi4gTm9vbiB0byA0IHAubS4gU2F0dXJkYXlzLiBBIGNoZXNzIGNsdWIgZm9yIGV2ZXJ5b25lLCB3
aXRoIGxlc3NvbnMgZm9yIHRob3NlIHdobyBkbyBub3QgcGxheSBhbmQgZ2FtZXMgZm9yIHRob3Nl
IHdobyBkby48L3A+PHA+QmFzaWxpY2Egb2YgU3QuIEpvaG4gdGhlIEJhcHRpc3QgJiM4MjEyOyA2
MjcgTWNLaW5sZXkgQXZlLiBOVywgQ2FudG9uLiA8ZW0+U2VydmljZSBXaXRoIENocmlzdDogQSBE
b29yIHRvIE1lcmN5IFRocm91Z2ggU2VydmljZSBMZWFybmluZzwvZW0+IGNvdXJzZSB3aWxsIGJl
IGhlbGQgNy05IHAubS4gdGhlIHRoaXJkIFR1ZXNkYXkgb2YgdGhlIG1vbnRoIHRocm91Z2ggTWF5
LiBDb3Vyc2Ugc2Vzc2lvbnMgd2lsbCBiZSBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBwcmF5IGluIGNvbW11
bml0eSwgcmVmbGVjdCBvbiB0aGUgZXhwZXJpZW5jZSBvZiBzZXJ2aWNlIGFuZCBsZWFybiBtb3Jl
IGFib3V0IGFuZCBhcHBseSB0aGUgdGhlbWVzIG9mIENhdGhvbGljIFNvY2lhbCBUZWFjaGluZy4g
Rm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTc0NC04NDUxLCBleHQuIDI4OSwgZW1haWwg
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBzY2hhZmVyQHlvdW5nc3Rvd25kaW9jZXNlLm9yZyI+cHNjaGFmZXJA
eW91bmdzdG93bmRpb2Nlc2Uub3JnPC9hPiBvciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmRv
eS5vcmcvaW5kZXgucGhwL2Rpb2Nlc2FuLW9mZmljZXMvbGF5LW1pbmlzdHJ5IiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmRveS5vcmcvaW5kZXgucGhwL2Rpb2Nlc2FuLW9mZmljZXMvbGF5LW1pbmlzdHJ5
PC9hPi48L3A+PHA+Q2hyaXN0IENodXJjaCBFcGlzY29wYWwgJiM4MjEyOyAyMSBBdXJvcmEgU3Qu
LCBIdWRzb24uIEEgZGlzY3Vzc2lvbiBvZiBPbmUgZm9yIHRoZSBIaXN0b3J5IEJvb2tzOiBIb3cg
VHJ1bXAgV29uIHdpbGwgYmUgYXQgNCBwLm0uIFN1bmRheS4gTGVkIGJ5IE1lbGlzc2EgTWlsbGVy
LCBhc3NvY2lhdGUgcHJvZmVzc29yIG9mIHBvbGl0aWNhbCBzY2llbmNlIGF0IEJvd2xpbmcgR3Jl
ZW4gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSwgaXQgd2lsbCBkaXNzZWN0IHRoZSAyMDE2IGVsZWN0aW9uIHJl
c3VsdHMgYmVmb3JlIERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGluYXVndXJhdGlvbiBhcyA0NXRoIHBy
ZXNpZGVudCBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcy4gTm8gY29zdCB0byBhdHRlbmQuIEZvciBtb3Jl
IGluZm9ybWF0aW9uLCBjYWxsIDMzMC02NTAtNDM1OS48L3A+PHA+Q2hyaXN0IElzIHRoZSBBbnN3
ZXIgTWluaXN0cmllcyBXZXN0IENhbXB1cyAmIzgyMTI7IDQyMSBXLiBUaG9ybnRvbiBTdC4sIEFr
cm9uLiBNaXJhY2xlIFNlcnZpY2UgYXQgNiBwLm0uIFN1bmRheSBhbmQgU3R1ZHkgb2YgR29kJiM4
MjE3O3MgV29yZCBhdCA3IHAubS4gVHVlc2RheS4gPC9wPjxwPkNocmlzdCBJcyB0aGUgQW5zd2Vy
IE1pbmlzdHJpZXMgJiM4MjEyOyAzNzkgRS4gU291dGggU3QuLCBBa3Jvbi4gTW9uZGF5IE5pZ2h0
IExpdmUgc2VydmljZSBhdCA3IHAubS4gPC9wPjxwPkRpb2Nlc2Ugb2YgWW91bmdzdG93biAmIzgy
MTI7IFR3byBkaW9jZXNhbiBNYXNzZXMgZm9yIExpZmUgd2lsbCB0YWtlIHBsYWNlIHRoaXMgbW9u
dGg6IDExIGEubS4gSmFuLiAyMSBhdCBTdC4gUGF1bCBQYXJpc2gsIDI0MSBTLiBNYWluIFN0Liwg
Tm9ydGggQ2FudG9uLCBhbmQgNCBwLm0uIEphbi4gMjkgYXQgU3QuIENvbHVtYmEgQ2F0aGVkcmFs
LCAxNTQgVy4gV29vZCBTdC4sIFlvdW5nc3Rvd24uIEF0IGVhY2ggTWFzcywgZXhwZWN0YW50IG1v
dGhlcnMsIGZhdGhlcnMgYW5kIHRoZWlyIGZhbWlsaWVzIGFyZSBpbnZpdGVkIHRvIHJlY2VpdmUg
Ymxlc3NpbmdzIGZvciB0aGVpciB1bmJvcm4gYmFiaWVzLiBSZWNlcHRpb25zIHdpbGwgZm9sbG93
LiBObyByZXNlcnZhdGlvbnMgYXJlIG5lY2Vzc2FyeS4gMzMwLTc0NC04NDUxLjwvcD48cD5GaXJz
dCBDb25ncmVnYXRpb25hbCBDaHVyY2ggb2YgQWtyb24gJiM4MjEyOyAyOTIgRS4gTWFya2V0IFN0
LiwgQWtyb24uIDk6MzAgYW5kIDExIGEubS4gU3VuZGF5LiBDZWxlYnJhdGluZyB0aGUgaW1wYWN0
IGFuZCBsZWdhY3kgb2YgTWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiBhdCBib3RoIHNlcnZpY2VzLiAz
MzAtMjUzLTUxMDksIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuYWtyb25mY2Mub3JnIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmFrcm9uZmNjLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Rmlyc3QgVW5pdGVkIE1l
dGhvZGlzdCBDaHVyY2ggb2YgQWtyb24gPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyBTZXJ2aWNlcyBicm9hZGNh
c3QgdmlhIGxpdmUgc3RyZWFtaW5nIGF0IDExIGEubS4gU3VuZGF5cyBvbiB0aGUgY2h1cmNoJiM4
MjE3O3Mgd2Vic2l0ZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZpcnN0dW1jb2Zha3Jvbi5vcmci
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmlyc3R1bWNvZmFrcm9uLm9yZzwvYT4uPC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+R3JhY2UgVW5pdGVkIE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2ggPC9zdHJvbmc+JiM4MjEyOyAxMzI3NSBD
bGV2ZWxhbmQgQXZlLiwgTGFrZSBUb3duc2hpcC4gRnJlZSBjb21tdW5pdHkgbHVuY2ggMTE6MzAg
YS5tLiB0byAxIHAubS4gZXZlcnkgdGhpcmQgVHVlc2RheS4gU2VydmVkIGluIHRoZSBGYW1pbHkg
QWN0aXZpdHkgQ2VudGVyLCBhY2Nlc3NlZCB0aHJvdWdoIHRoZSB3ZXN0IGRvb3JzLiAzMzAtNjk5
LTMyNTUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R3JhY2UgVW5pdGVkIE1ldGhvZGlzdCBDaHVyY2ggPC9zdHJv
bmc+JiM4MjEyOyAxNzIwIFNjaG5laWRlciBTdC4gTlcsIE5vcnRoIENhbnRvbi4gNiBwLm0uIFdl
ZG5lc2RheXMgdGhyb3VnaCBNYXJjaCAxNS4gJiM4MjIwO0kgV2FzIEJyb2tlLCBOb3cgSSYjODIx
NzttIE5vdCYjODIyMTsgZ3JvdXAgc3R1ZHkuIFBhcnRpY2lwYW50cyB3aWxsIGJlIGluc3BpcmVk
IHRvIHRha2UgY2hhcmdlIG9mIHRoZWlyIGZpbmFuY2VzLiBUaGUgZXZlbmluZyBzdGFydHMgd2l0
aCBkaW5uZXIgYW5kIGZlbGxvd3NoaXAgYXQgNiBwLm0uIGluIHRoZSBGYW1pbHkgTGlmZSBDZW50
ZXIgd2l0aCBjbGFzcyB0byBmb2xsb3cuIFRvIHJlZ2lzdGVyLCBjYWxsIDMzMC00OTktMjMzMCBv
ciBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm5vcnRoY2FudG9uZ3JhY2Uub3JnIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3Lm5vcnRoY2FudG9uZ3JhY2Uub3JnPC9hPi4gPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+SG9s
eSBHaG9zdCBVa3JhaW5pYW4gQ2F0aG9saWMgQ2h1cmNoIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgMTg2OCBC
cm93biBTdC4sIEFrcm9uLiBCaWJsZSBzdHVkeSBoZWxkIGF0IDY6MzAgcC5tLiBXZWRuZXNkYXlz
IGluIHRoZSBwYXJpc2ggaGFsbC48L3A+PHA+TWFuY2hlc3RlciBVbml0ZWQgTWV0aG9kaXN0IENo
dXJjaCAmIzgyMTI7IDU2MjUgTWFuY2hlc3RlciBSb2FkLCBOZXcgRnJhbmtsaW4uIEdvc3BlbCBC
bHVlZ3Jhc3MgSmFtIGF0IDYtOTozMCBwLm0uIEZyaWRheS4gQnJpbmcgYSBjb3ZlcmVkIGRpc2gg
dG8gc2hhcmUgZm9yIGRpbm5lciBhdCA3OjMwIHAubS4gRG9uYXRpb25zIHdlbGNvbWUuIDMzMC04
ODItNDgxOC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5NY0RvbmFsZHN2aWxsZSBTdC4gUGF1bCBVbml0ZWQgTWV0
aG9kaXN0IENodXJjaCA8L3N0cm9uZz4mIzgyMTI7IDc2NDEgV2FsZXMgQXZlLiBOVywgSmFja3Nv
biBUb3duc2hpcC4gU3dpc3Mgc3RlYWsgZGlubmVyIGZyb20gNS03IHAubS4gRnJpZGF5LiBJbmNs
dWRlcyBtYXNoZWQgcG90YXRvZXMgYW5kIGdyYXZ5LCByb2xsLCBncmVlbiBiZWFucywgZGVzc2Vy
dCBhbmQgYmV2ZXJhZ2UuIENhcnJ5b3V0IGFuZCBnbHV0ZW4gZnJlZSBhdmFpbGFibGUuIEFsbCBw
cm9maXRzIHRvIGxvY2FsIGNvbW11bml0eSBvdXRyZWFjaCBhbmQgbWlzc2lvbiBwcm9qZWN0cy4g
QWR1bHRzICQ4LCBjaGlsZHJlbiAkMy41MCwgYWdlIDIgYW5kIHVuZGVyIGZyZWUuIDMzMC00OTkt
Njk3MS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5OYXRpdml0eSBvZiB0aGUgTG9yZCBKZXN1cyBDYXRob2xpYyBD
aHVyY2g8L3N0cm9uZz4gJiM4MjEyOyAyNDI1IE15ZXJzdmlsbGUgUm9hZCwgU3ByaW5nZmllbGQg
VG93bnNoaXAuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSByZWNlcHRpb24gZm9sbG93aW5nIDExIGEubS4gTWFz
cyBTdW5kYXkgZm9yIHRoZSBSZXYuIERhdmlkIEhhbGFpa28sIHdobyByZXRpcmVkIEphbi4gMSBh
ZnRlciAzOSB5ZWFycyBhcyBmb3VuZGVyIHBhc3RvciBvZiB0aGUgY2h1cmNoLiBDYWxsIGZvciBy
ZXNlcnZhdGlvbnMgYXQgMzMwLTY5OS01MDg2LjwvcD48cD5OZXcgRGltZW5zaW9ucyBFZHVjYXRp
b25hbCBNaW5pc3RyaWVzICYjODIxMjsgMzcwMCAzOHRoIFN0LiBOVywgQ2FudG9uLiAzOjMwLTU6
MzAgcC5tLiBTdW5kYXlzIHRocm91Z2ggSmFudWFyeS4gU3Bpcml0dWFsIEFwcHJvYWNoIHRvIFdl
bGxuZXNzIENvbmZlcmVuY2UuIE5ldyB0b3BpY3Mgb2ZmZXJlZCB3ZWVrbHkgY29tYmluZWQgd2l0
aCBpbm5lciBoZWFsaW5nIGFuZCBkZWxpdmVyYW5jZS4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gYW5k
IGNvc3RzLCBjYWxsIDMzMC03NjQtNDAwMC48L3A+PHA+U3QuIFNlYmFzdGlhbiBQYXJpc2ggJiM4
MjEyOyBCeXJpZGVyIEhhbGwsIDQyMCBTLiBIYXdraW5zIEF2ZS4sIEFrcm9uLiBUaGUgUml0ZSBv
ZiBDaHJpc3RpYW4gSW5pdGlhdGlvbnMgZm9yIEFkdWx0cyB3aWxsIGJlIG9mZmVyZWQgNzozMC04
OjMwIHAubS4gV2VkbmVzZGF5cy4gRm9yIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24sIGNhbGwgMzMwLTgzNi0y
MjMzLjwvcD48cD5UcmluaXR5IEx1dGhlcmFuIENodXJjaCAmIzgyMTI7IDYwMCBTLiBXYXRlciBT
dC4sIEtlbnQuIE1vbnRobHkgc3BhZ2hldHRpIGRpbm5lciB3aWxsIGJlIDQ6MzAtNyBwLm0uIEZy
aWRheS4gSW5jbHVkZXMgc2FsYWQsIGdhcmxpYyBicmVhZCBhbmQgZGVzc2VydC4gVGFrZSBvdXQg
YXZhaWxhYmxlLiAkOCBhZHVsdHMsICQ0IGNoaWxkcmVuLiAzMzAtNjczLTU0NDYuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+VW5pdGFyaWFuIFVuaXZlcnNhbGlzdCBDaHVyY2ggb2YgQWtyb248L3N0cm9uZz4gJiM4
MjEyOyAzMzAwIE1vcmV3b29kIERyaXZlLCBGYWlybGF3bi4gQXQgMTA6MzAgYS5tLiBTdW5kYXks
IHRoZSBSZXYuIFRpbSBUZW1lcnNvbiB3aWxsIHNwZWFrIG9uIEVsbGEgQmFrZXIsIEFmcmljYW4t
QW1lcmljYW4gaHVtYW4gcmlnaHRzIGFjdGl2aXN0LCB3aG8gd29ya2VkIGFsb25nc2lkZSBjaXZp
bCByaWdodCBsZWFkZXJzIGluY2x1ZGluZyBEci4gTWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiBUaGVy
ZSB3aWxsIGJlIGEgZGVkaWNhdGlvbiBvZiB0d28gQmxhY2sgTGl2ZXMgTWF0dGVyIGJhbm5lcnMu
IFNwZWNpYWwgbXVzaWMgd2lsbCBiZSBwcm92aWRlZCBieSB0aGUgU2FjcmVkIFNpbmdpbmcgQ2ly
Y2xlIHdpdGggZ3Vlc3Qgdm9jYWxpc3RzIE1lbGlzc2EgSmV0ZXIsIFdhbmRhIEh1bnQgYW5kIERv
cmlhbm5lIERlbmFyZC4gMzMwLTgzNi0yMjA2LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnV1YWtyb24u
b3JnIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnV1YWtyb24ub3JnPC9hPi48L3A+PHA+V2VzdG1pbnN0
ZXIgUHJlc2J5dGVyaWFuIENodXJjaCAmIzgyMTI7IDEyNTAgVy4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBBa3Jv
bi4gVGhpcmQgU3VuZGF5LCBhIGZyZWUgY29tbXVuaXR5IGRpbm5lciwgd2lsbCBiZSBhdCA1IHAu
bS4gU3VuZGF5LiBJdCBlbmNvdXJhZ2VzIGZlbGxvd3NoaXAgd2l0aCBjaHVyY2ggbWVtYmVycyBh
bmQgdGhlIGxvY2FsIGNvbW11bml0eS4gQWxsIGFyZSB3ZWxjb21lLiAzMzAtODM2LTIyMjYgb3Ig
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy53ZXN0bWluc3RlcmFrcm9uLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy53ZXN0bWluc3RlcmFrcm9uLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPlBlcmZvcm1hbmNlczwvcD48cD48
c3Ryb25nPkZhaXRoIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoIDwvc3Ryb25nPiYjODIxMjsgNzc1IFcuIE1haW4g
U3QuLCBXaWxtb3QuIEFubnVhbCBTYXR1cmRheSBOaWdodCBTaW5nIGF0IDUgcC5tLiB3aXRoIE1h
cmsgQWxsZW4gQ2hhcG1hbiBhbmQgc3BlY2lhbCBndWVzdCBMaWJlcmF0ZWQuIEZyZWV3aWxsIG9m
ZmVyaW5nLiBBIGZyZWUsIHdpbGQtZ2FtZSBkaW5uZXIgd2lsbCBiZSBzZXJ2ZWQgZm9sbG93aW5n
IHRoZSBjb25jZXJ0LiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY2FsbCAzMzAtNDY2LTE0MDggb3Ig
MzMwLTY0NC0zNzg5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkhvbHkgRmFtaWx5IFBhcmlzaDwvc3Ryb25nPiAm
IzgyMTI7IDM0NTAgU3ljYW1vcmUgRHJpdmUsIFN0b3cuIEFuICYjODIyMDtFdmVuaW5nIG9mIFBy
YXllciBUaHJvdWdoIFNvbmcmIzgyMjE7IHdpdGggRGF2aWQgUGFya2VzLCBpbnRlcm5hdGlvbmFs
IHJlY29yZGluZyBhcnRpc3QgZnJvbSBEdWJsaW4sIElyZWxhbmQsIGF0IDc6MTUgcC5tLiBGcmlk
YXkuIFRoZXJlIHdpbGwgYmUgYSBNYXNzIGF0IDY6MzAgcC5tLiBhbmQgcHJlc2VudGF0aW9uIGJ5
IFN0dWRlbnRzIGZvciBMaWZlIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24uIEZyZWV3aWxs
IG9mZmVyaW5nLiBGb3IgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiwgY29udGFjdCBCZXR0eSBTY2huaXR6ZXIg
YXQgMzMwLTk1OC0zOTAzIG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzplc2Nobml0ekBtc24uY29tIj5lc2No
bml0ekBtc24uY29tPC9hPi48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5RdWVlbiBvZiBIZWF2ZW4gQ2h1cmNoIDwv
c3Ryb25nPiYjODIxMjsgMTgwMCBTdGVlc2UgUm9hZCwgR3JlZW4uIEFuICYjODIyMDtFdmVuaW5n
IG9mIFByYXllciBUaHJvdWdoIFNvbmcmIzgyMjE7IHdpdGggRGF2aWQgUGFya2VzIHdpbGwgYmUg
YXQgUXVlZW4gb2YgSGVhdmVuIGF0IDY6MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5LiBBIGZvcm1lciBwcm9mZXNz
aW9uYWwgc29jY2VyIHBsYXllciwgUGFya2VzIHdpbGwgc3BlYWsgb2YgaGlzIHJlY292ZXJ5IGZy
b20gQ3JvaG4mIzgyMTc7cyBkaXNlYXNlIGFuZCBoaXMgdGltZSBhcyBkaXJlY3RvciBvZiBwaWxn
cmltYWdlcyBpbiBNZWRqdWdvcmplLCBIZXJ6ZWdvdmluYS4gQSByZWNlcHRpb24gd2lsbCBmb2xs
b3cgdGhlIHByZXNlbnRhdGlvbi4gMzMwLTg5Ni0yMzQ1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPlNwcmluZ2Zp
ZWxkIEJhcHRpc3QgQ2h1cmNoPC9zdHJvbmc+ICYjODIxMjsgMTkyMCBLcnVtcm95IFJvYWQsIFNw
cmluZ2ZpZWxkIFRvd25zaGlwLiBUaGUgU29uZ3N0ZXJzIG9mIE1vZ2Fkb3JlIHdpbGwgcGVyZm9y
bSBhdCA2OjMwIHAubS4gU3VuZGF5LiBGcmVld2lsbCBvZmZlcmluZy4gMzMwLTY0NC0zNzg5IG9y
IDMzMC03ODQtMzExNC48L3A+PHA+VGhlIGRlYWRsaW5lIGZvciBSZWxpZ2lvbiBOb3RlcyBpcyBu
b29uIFR1ZXNkYXkuIEl0ZW1zIG11c3QgYmUgaW4gd3JpdGluZy4gUGxlYXNlIGZheCBpbmZvcm1h
dGlvbiB0byAzMzAtOTk2LTMwMzMsIGVtYWlsIGluZm9ybWF0aW9uIGFuZCByZWxhdGVkIHBob3Rv
cyB0byA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmVsaWdpb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJlbGln
aW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciBzZW5kIGl0IHRvIFJlbGlnaW9uLCBBa3Jv
biBCZWFjb24gSm91cm5hbCwgNDQgRS4gRXhjaGFuZ2UgU3QuLCBBa3JvbiwgT0ggNDQzMDkuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.