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As sextuplets turn 13, life changes for the Hanselman family

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: February 24, 2017 - 03:23 PM | Updated: February 26, 2017 - 06:41 PM
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The Hanselman family, Connor, 15, (bottom left) Keith, Jennifer getting a kiss from Kyle, 13, Sophia, 13, Bella, 13, holding one of the family cats, Lucy, 13, (top left) Logan, 13 and Alex holding their dog Elliot in their home Wednesday, in Cuyahoga Falls. The Hanselman sextuplets turn 13 years old this week. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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