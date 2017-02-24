As sextuplets turn 13, life changes for the Hanselman family

PHA+DQoJQ1VZQUhPR0EgJm5ic3A7RkFMTFM6IFdoZW4gSmVubmlmZXIgYW5kIEtlaXRoIEhhbnNl
bG1hbiBiZWNhbWUgdGhlIHBhcmVudHMgb2Ygc2V4dHVwbGV0cywgcGVvcGxlIGFsbCBvdmVyIHRo
ZSB3b3JsZCBzdGFydGVkIHByYXlpbmcgZm9yIHRoZW0uJm5ic3A7PC9wPg0KPHA+DQoJTm93IHRo
ZXJl4oCZcyBhIG5ldyByZWFzb24gdG8gc2VuZCB1cCBhIGZldyB3b3JkcyBvbiB0aGVpciBiZWhh
bGYuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhleSBoYXZlIHNldmVuIHRlZW5hZ2VycyBpbiB0aGVpciBob3VzZS48
L3A+DQo8cD4NCglTdW5kYXkgaXMgdGhlIDEzdGggYmlydGhkYXkgb2YgQWxleCwgQmVsbGEsIFNv
cGhpYSwgTHVjeSwgTG9nYW4gYW5kIEt5bGUgSGFuc2VsbWFuLCB3aG8gd2VyZSBib3JuIEZlYi4g
MjYsIDIwMDQsIGF0IEFrcm9uIEdlbmVyYWwgTWVkaWNhbCBDZW50ZXIuIFRoZXnigJlyZSBqb2lu
aW5nIGJyb3RoZXIgQ29ubm9yLCAxNSwgaW4gdGhlIHR1bXVsdHVvdXMgdGVlbiB5ZWFycy48L3A+
DQo8cD4NCglUaGUgbWlsZXN0b25lIGJyaW5ncyBhIHdob2xlIG5ldyBzZXQgb2YgY2hhbGxlbmdl
cyBhbmQgd29ycmllcyBmb3IgdGhlaXIgcGFyZW50cywgYSBzaGlmdCBmcm9tIHByb3RlY3Rpbmcg
dGhlIHNpeCBmcm9tIGltbWVkaWF0ZSBkYW5nZXJzIHRvIGhlbHBpbmcgdGhlbSBwcm90ZWN0IHRo
ZW1zZWx2ZXMgZnJvbSBlbW90aW9uYWwgaHVydHMgYW5kIHBvb3IgY2hvaWNlcy4mbmJzcDs8L3A+
DQo8cD4NCglCdXQgdGhhdOKAmXMgbm90IGV4YWN0bHkgbmV3LiDigJxJIGZlZWwgbGlrZSB0aGV5
4oCZdmUgYWxyZWFkeSBiZWVuIHRlZW5hZ2VycyBmb3IgYSBmZXcgeWVhcnMs4oCdIHNhaWQgdGhl
aXIgbW9tLCB3aG8gZmlndXJlcyBzaGUgYW5kIGhlciBodXNiYW5kIGNvdWxkIGhhdmUgYm91Z2h0
IGEgcHJldHR5IHN3ZWV0IHJpZGUgZm9yIHRoZSBtb25leSB0aGV54oCZdmUgc3BlbnQgb24gYnJh
Y2VzLiZuYnNwOzwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UiPg0KCTxpbWcgYWx0
PSJIYW5zbGVtYW4gYmFiaWVzIiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjc0OTQ4NS4xNDg3OTYxNTQx
IS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvc2V4dHVwbGV0
czI2Y3V0LTA5LmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKEFrcm9uIEJl
YWNvbiBKb3VybmFsIGZpbGUgcGhvdG8pPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24i
Pg0KCQlJbiB0aGlzIGZpbGUgcGhvdG8sIGEgc21hbGwgbHVsbCBpbiBhY3Rpdml0eSBsZXRzIEpl
bm5pZmVyIChsKSBhbmQgS2VpdGggKHIpIEhhbnNlbG1hbiB0YWtlIGEgc2hvcnQgcmVzdC4gR3Jh
bmRtb3RoZXIgQmV0dHkgSG9mc3RldHRlciBpcyBiZXR3ZWVuIHRoZW0gYW5kIGhvbGRpbmcgSXNh
YmVsbGEuPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCUxpZmUgYXQgdGhlIEhhbnNlbG1hbiBob3VzZSBo
YXMgY2hhbmdlZCBjb25zaWRlcmFibHkgaW4gdGhlIHllYXJzIHNpbmNlIGZhbWlseSBtZW1iZXJz
IGFuZCBvdGhlciB2b2x1bnRlZXJzIHN0ZXBwZWQgaW4gdG8gaGVscCB3aXRoIHRoZSBmZWVkaW5n
LCBkaWFwZXJpbmcsIGxhdW5kZXJpbmcgYW5kIG90aGVyIGNoaWxkLWNhcmUgZHV0aWVzLCBjaG9y
ZXMgbWFkZSBleHBvbmVudGlhbGx5IG1vcmUgY2hhbGxlbmdpbmcgYnkgdGhlIHNoZWVyIHZvbHVt
ZS4mbmJzcDs8L3A+DQo8cD4NCglOb3cgdGhlIHNleHR1cGxldHMgYXJlIG9sZCBlbm91Z2ggdG8g
bG9vayBhZnRlciB0aGVtc2VsdmVzIGFuZCB0YWtlIG9uIGhvdXNlaG9sZCBkdXRpZXMgbGlrZSBj
b29raW5nLCBsYXVuZHJ5IGFuZCBjbGVhbmluZyDigJQgYWxiZWl0IHdpdGggc29tZSBwcm9kZGlu
ZywgSmVubmlmZXIgSGFuc2VsbWFuIHNhaWQgd2l0aCBhIGxhdWdoLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZXni
gJlyZSB0ZWVuYWdlcnMsIGFmdGVyIGFsbC48L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWlt
YWdlIHJpZ2h0LXNpZGUtaW1hZ2UiPg0KCTxpbWcgYWx0PSJIYW5zZWxidXMiIHNyYz0iL3BvbG9w
b2x5X2ZzLzEuNzQ5NDc0LjE0ODc5NjE1MTIhL2ltYWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2
ZXMvbGFuZHNjYXBlXzUwMC9zZXh0dXBsZXRzMjZjdXQtMDE0LmpwZyIgLz4NCgk8ZGl2IGNsYXNz
PSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKFBoaWwgTWFzdHVyem8vQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgZmls
ZSBwaG90byk8L2Rpdj4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCVRoZSBIYW5zZWxt
YW4ncyBhcnJpdmUgYXQgTGluY29sbiBFbGVtZW50YXJ5IFNjaG9vbCBmb3IgdGhlIGZpcnN0IGRh
eSBvZiBjbGFzcyBvbiBpbiAyMDA5LjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglUaGV54oCZcmUgYWxz
byBidXN5LCB3aGljaCBtZWFucyB0aGUgSGFuc2VsbWFuc+KAmSBldmVuaW5ncyBhcmUgbW9zdGx5
IHNwZW50IGNoYXVmZmV1cmluZyBraWRzIHRvIFNjb3V0aW5nLCBzY2hvb2wgZXZlbnRzIG9yIG90
aGVyIGFjdGl2aXRpZXMgaW4gdGhlIDE1LXBhc3NlbmdlciB2YW4gbmlja25hbWVkIHRoZSBIYW5z
ZWxidXMuIEl04oCZcyBoYXJkIHRvIHRlbGwgd2hv4oCZcyBtb3JlIGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgQ29u
bm9yIGFwcHJvYWNoaW5nIGRyaXZpbmcgYWdlLCBoaW0gb3IgaGlzIHBhcmVudHMuICZuYnNwOzwv
cD4NCjxwPg0KCU9uIHRoZSBmbGlwIHNpZGUsIEplbm5pZmVyIEhhbnNlbG1hbiBoYXMgaGVyIGRh
eXMgZnJlZSBub3cgdGhhdCB0aGUgc2V4dHVwbGV0cyBhcmUgc2V2ZW50aC1ncmFkZXJzIGF0IFJv
YmVydHMgTWlkZGxlIFNjaG9vbCBhbmQgQ29ubm9yIGlzIGluIG5pbnRoIGdyYWRlIGF0IEN1eWFo
b2dhIEZhbGxzIEhpZ2ggU2Nob29sLiBTaGUgd29ya3MgZnJvbSBob21lIGFzIGEgZnJlZWxhbmNl
IHdyaXRlciBhbmQgZWRpdG9yLCB3aGlsZSBLZWl0aCBIYW5zZWxtYW4gZHJpdmVzIHRvIENsZXZl
bGFuZCBmb3IgaGlzIGpvYiB3aXRoIFNoZXJ3aW4tV2lsbGlhbXMuICZuYnNwOzwvcD4NCjxwPg0K
CURhdGUgbmlnaHRzIGFyZSBhbHNvIGVhc2llciBub3cgdGhhdCB0aGUga2lkcyBjYW4gc3RheSBo
b21lIGJ5IHRoZW1zZWx2ZXMsIGFsdGhvdWdoIEtlaXRoIEhhbnNlbG1hbiBqb2tlZCB0aGF0IGhl
IGFuZCBoaXMgd2lmZSBoYXZlIHRvIGxlYXZlIHN0cmljdCBpbnN0cnVjdGlvbnMgbm90IHRvIGNh
bGwgdGhlbSB1bmxlc3MgaXTigJlzIGEgbWF0dGVyIG9mIGxpZmUgb3IgZGVhdGguIFRoZXkgbGF1
Z2ggYWJvdXQgdGhlIHRpbWUgb25lIG9mIHRoZSBraWRzIHRvb2sgdGhlIHJlbW90ZSBjb250cm9s
IGludG8gdGhlIGJhdGhyb29tIHNvIHRoZSBvdGhlcnMgY291bGRu4oCZdCBjaGFuZ2Ugd2hhdCB3
YXMgb24gVFYuIFdoZXRoZXIgdGhhdCB3YXMgQ29ubm9yIG9yIEJlbGxhIGlzIGEgbWF0dGVyIG9m
IGdvb2QtbmF0dXJlZCBhcmd1bWVudC4gJm5ic3A7PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHNleHR1cGxldHMg
YXJlIGFzIGFsaWtlIGFzIHNpYmxpbmdzIGFuZCBhcyBkaWZmZXJlbnQgYXMsIHdlbGwsIHNpYmxp
bmdzLiZuYnNwOzwvcD4NCjxwPg0KCUxvZ2FuIGlzIHRoZSBjb21lZGlhbiwgYSBidWRkaW5nIGFj
dG9yIGFuZCBtb3ZpZSBsb3ZlciB3aG8gaG9wZXMgdG8gcHVyc3VlIGFjdGluZyBvciBmaWxtIGRp
cmVjdGluZyBhcyBhIGNhcmVlci48L3A+DQo8cD4NCglBbGV4IGlzIHRoZSBtb3N0IHNlcmlvdXMs
IHdpdGggYSB3cnkgaHVtb3IgYW5kIGFuIGludGVyZXN0IGluIHRlY2hub2xvZ3kgYW5kIG11c2lj
LjwvcD4NCjxwPg0KCUJlbGxhIGlzIGEgdmlkZW8tZ2FtZSBhZmljaW9uYWRvIHdpdGggYW4gaW50
ZWxsZWN04oCZcyBzaGFycCwgc2FyY2FzdGljIHNlbnNlIG9mIGh1bW9yLjwvcD4NCjxwPg0KCUx1
Y3kgaXMgZHJvbGwgYW5kIGJyaWdodCwgd2l0aCBhIGNyZWF0aXZlIHN0cmVhayBzaGUgZXhwcmVz
c2VzIHRocm91Z2ggY3JhZnRpbmcuJm5ic3A7PC9wPg0KPHA+DQoJS3lsZSBpcyBhZmZlY3Rpb25h
dGUgYnV0IHN0dWJib3JuIGFuZCBhIGxpdHRsZSBtaXNjaGlldm91cy4gSGUgaXMgbm9udmVyYmFs
IGJlY2F1c2Ugb2YgYXV0aXNtLCBidXQgaGlzIG1vbSBzYWlkIGhl4oCZcyBjbGV2ZXIgZW5vdWdo
IG5vdCB0byBsZXQgb24gaG93IHNtYXJ0IGhlIGlzIHNvIGFkdWx0cyB3b27igJl0IGV4cGVjdCBt
b3JlIGZyb20gaGltLjwvcD4NCjxwPg0KCVNvcGhpZSBpcyB0aGUgbWluaS1tb20gd2hvIGxpa2Vz
IHRvIG1vdGhlciBLeWxlIGFuZCBib3NzIGhlciBzaWJsaW5ncyBhcm91bmQsIOKAnHdoaWNoIGRv
ZXNu4oCZdCBhbHdheXMgZ28gb3ZlciB3ZWxsLOKAnSBKZW5uaWZlciBIYW5zZWxtYW4gc2FpZC48
L3A+DQo8cD4NCglUaGVpciBvbGRlciBicm90aGVyLCBDb25ub3IsIGhhcyBhc3N1bWVkIHRoZSBt
YW50bGUgb2Ygcm9sZSBtb2RlbC4gSGXigJlzIHdvcmtpbmcgb24gaGlzIEVhZ2xlIFNjb3V0IHJh
bmssIGluc3RhbGxpbmcgZmxvd2VyIGJlZHMgYW5kIGJpcmRob3VzZXMgYXQgaGlzIHNpYmxpbmdz
4oCZIHNjaG9vbC48L3A+DQo8cD4NCglBcyBpZiB0aG9zZSB3ZXJlbuKAmXQgZW5vdWdoIGZhbWls
eSBtZW1iZXJzLCB0aGUgSGFuc2VsbWFucyBhbHNvIGhhdmUgdHdvIGRvZ3MsIE1heCBhbmQgRWxs
aW90dCwgYW5kIGZvdXIgY2F0cywgQ29va2llLCBCdXR0ZXJzY290Y2ggYW5kIGlkZW50aWNhbCBr
aXR0ZW5zIExva2kgYW5kIExlby4g4oCcV2UgaGFkIHRvIHB1dCBhIGNvbGxhciBvbiBoaW0gW0xv
a2ldIHNvIHdlIGNvdWxkIHRlbGwgdGhlbSBhcGFydCzigJ0gSmVubmlmZXIgSGFuc2VsbWFuIHNh
aWQg4oCUIGFuIGlyb25pYyBwcm9ibGVtIGluIGEgZmFtaWx5IG9mIG11bHRpcGxlcy48L3A+DQo8
cD4NCgk8aWZyYW1lIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0PSIz
NjAiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvMnFUUHdZMTFxVjQiIHdpZHRo
PSI1OTAiPjwvaWZyYW1lPjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBzdXBlcnNpemVkIGZhbWlseSBzdGlsbCBh
dHRyYWN0cyBhdHRlbnRpb24gYW5kIGNvbW1lbnRzIHNvbWV0aW1lcyB3aGVuIGV2ZXJ5b25l4oCZ
cyBvdXQgdG9nZXRoZXIsIGJ1dCBwZW9wbGUgcmFyZWx5IHJlYWxpemUgdGhlIHlvdW5nZXIgc2l4
IGFyZSBzZXh0dXBsZXRzLiBDb25ub3IgZmlndXJlcyB0aGF0IGFzIHRoZSBvbGRlc3QsIGhlIGhh
cyBhbHJlYWR5IGFuc3dlcmVkIGFsbCB0aGUgcXVlc3Rpb25zIHRlYWNoZXJzIGhhdmUgYWJvdXQg
aGlzIHNpYmxpbmdzLCBzbyBwZW9wbGUgYXQgc2Nob29sIHJhcmVseSBtYWtlIGEgYmlnIGRlYWwg
b3V0IG9mIG9uZSBmYW1pbHkgb2NjdXB5aW5nIHNvIG1hbnkgc3BvdHMgaW4gYSBzaW5nbGUgZ3Jh
ZHVhdGluZyBjbGFzcy48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgbWVkaWEgc3BvdGxpZ2h0IGhhcyBkaW1tZWQs
IHRvby4gRm9yIHRoZSBtb3N0IHBhcnQgdGhlIGtpZHMgaGF2ZSBsaXR0bGUgbWVtb3J5IG9mIGJl
aW5nIHRoZSBzdWJqZWN0IG9mIFRWIHN0b3JpZXMgYW5kIG5ld3NwYXBlciBhcnRpY2xlcywgYWx0
aG91Z2ggQWxleCBzdGlsbCByZWNhbGxzIG9uZSBUViBleHBlcmllbmNlIGFzIHNjYXJ5LjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnFllYWgsIHdlIHdlcmUgb24sIGxpa2UsIFRMQyBvciBzb21ldGhpbmcs4oCdIExv
Z2FuIHNhaWQsIHJlZmVycmluZyB0byB0aGUgc2V4dHVwbGV0cyBiZWluZyBmZWF0dXJlZCBzaXgg
eWVhcnMgYWdvIG9uIHRoZSBzaG93IEV4dHJlbWUgQmlydGhzLiDigJxTb21lYm9keSB0aG91Z2h0
IHdlIHdlcmUgb24gT3ByYWgu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJJm5ic3A7PC9wPg0KPGRpdiBjbGFzcz0i
aW4tYXJ0aWNsZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9ImtpZHMgcGxheWluZyIgc3JjPSIvcG9sb3Bv
bHlfZnMvMS43NDk0NzAuMTQ4Nzk2MTUwMSEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZl
cy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL3NleHR1cGxldHMyNmN1dC0wMTAuanBnIiAvPg0KCTxkaXYgY2xhc3M9
InBpYy1jcmVkaXQiPg0KCQkoQWtyb24gQmVhY29uIEpvdXJuYWwgZmlsZSBwaG90byk8L2Rpdj4N
Cgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCUtlaXRoIChsKSBhbmQgSmVubmlmZXIgSGFu
c2VsbWFuKGZhY2luZyBjYW1lcmEpIGhlbHAgdGhlIGNoaWxkcmVuIG9wZW4gcHJlc2VudHMgYXMg
dGhleSBjZWxlYnJhdGUgdGhlIHNleHR1cGxldCdzIHRoaXJkIGJpcnRoZGF5IGluIHRoZSBmYW1p
bHkgcm9vbSBvZiB0aGVpciBob21lIGluIDIwMDcuIENoaWxkcmVuIGZyb20gbGVmdCB0byByaWdo
dDogQWxleCwgTG9nYW4sIENvbm5vciwgNSwgTHVjeSwgU29waGlhIGFuZCBJc2FiZWxsYS48L2Rp
dj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJQmVpbmcgcGFydCBvZiBzdWNoIGEgYmlnIGdyb3VwIGlzIGEgbWl4
ZWQgYmxlc3NpbmcsIHRoZXkgc2FpZC4g4oCcVGhlcmXigJlzIGFsd2F5cyBzb21lb25lIHRvIGhh
bmcgb3V0IHdpdGgsIGJ1dCB0aGVyZeKAmXMgYWx3YXlzIHNvbWVvbmUgdG8gZmlnaHQgd2l0aCzi
gJ0gSmVubmlmZXIgSGFuc2VsbWFuIHNhaWQuJm5ic3A7PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcRXNwZWNpYWxs
eSBhdCA3IG/igJljbG9jayBpbiB0aGUgbW9ybmluZyzigJ0gTHVjeSBhZGRlZC48L3A+DQo8cD4N
CglUaGVuIHRoZXJl4oCZcyB0aGUgaXNzdWUgb2Ygc2hhcmVkIGJlZHJvb21zLiBTZXZlcmFsIG9m
IHRoZSBraWRzIHNhaWQgdGhleeKAmXJlIGRlZmluaXRlbHkgb3ZlciB0aGF0LjwvcD4NCjxwPg0K
CUNsZWFybHksIHRob3VnaCwgdGhleeKAmXJlIGNvbWZvcnRhYmxlIHdpdGggdGhlIHRvZ2V0aGVy
bmVzcyBhbmQgY2hhb3MgdGhhdCBjb21lIHdpdGggYmVpbmcgYSBiaWcgZmFtaWx5LiBTb21ldGhp
bmcgYXMgc2ltcGxlIGFzIHRyeWluZyB0byBjb2F4IEt5bGUgZG93bnN0YWlycyBmb3IgYSBmYW1p
bHkgcGhvdG8gdHVybnMgaW50byBhIHN1ZGRlbiBidXJzdCBvZiBsYXVnaHRlciBhbmQgY29tbW90
aW9uIHRoYXQgZmlsbHMgdGhlaXIgMywzMDAtc3F1YXJlLWZvb3QgaG91c2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ
UHJldHR5IHNvb24gQWxleCBoYXMgY2xpbWJlZCBvbnRvIHRoZSBraXRjaGVuIGNvdW50ZXIgdG8g
dHJ5IHRvIHNuYWcgb25lIG9mIHRoZSBjYXRzIGZyb20gYXRvcCBhIGN1cGJvYXJkIHNvIGl0IGNv
dWxkIGJlIGluY2x1ZGVkIGluIHRoZSBwaWN0dXJlLiBTb3BoaWUgaXMgZ3JvYW5pbmcgaW4gcHJv
dGVzdCBhcyBCZWxsYSB0cmllcyB0byBzcXVlZXplIG5leHQgdG8gaGVyIG9uIHRoZSBzb2ZhLiBN
YXggYW5kIEVsbGlvdHQgYXJlIHJhY2luZyBhcm91bmQgYW5kIGxlYXBpbmcgb250byBsYXBzIGlu
IHNlYXJjaCBvZiBoYW5kcyB0byBwZXQgdGhlbS4mbmJzcDs8L3A+DQo8cD4NCglKdXN0IGFub3Ro
ZXIgZGF5IGF0IHRoZSBIYW5zZWxtYW5z4oCZLjwvcD4NCjxwPg0KCU1hcnkgQmV0aCBCcmVja2Vu
cmlkZ2UgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNzU2IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpt
YnJlY2tlbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bWJyZWNrZW5AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBZb3UgY2FuIGFsc28gYmVjb21lIGEgZmFuIG9uIEZhY2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL01CQnJlY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
ZmFjZWJvb2suY29tL01CQnJlY2tBQko8L2E+LCBmb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3aXR0ZXI8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01CQnJlY2tBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDtA
TUJCcmVja0FCSiZuYnNwOzwvYT4gYW5kIHJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5vaGlvLmNvbS9ibG9ncy9tYXJ5LWJldGgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5j
b20vYmxvZ3MvbWFyeS1iZXRoPC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.