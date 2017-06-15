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Barberton

Barberton focus on the parks: More organized kids activities, neighborhood concerts

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: June 15, 2017 - 10:39 PM | Updated: June 16, 2017 - 03:19 PM
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Children participating in the city of Barberton's Park Play program at Edgewood Park play in the park's Spray Park Thursday in Barberton. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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