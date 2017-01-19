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new life for old West

Barberton’s once-abandoned West Theater reopens on its 70th birthday

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: January 19, 2017 - 10:40 PM | Updated: January 19, 2017 - 10:49 PM
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Mark Budnick, managing director of the West Theater on West Wooster Road in Barberton looks over the non functioning movie projectors on Tuesday. Films in the theater are shown with a digital projector. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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