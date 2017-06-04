All CATEGORIES
☰ Menu

London attack

12 arrested in London’s night of terror; IS claims attack

By Danica Kirka, Jill Lawless and Gregory Katz
Associated Press

Published: June 4, 2017 - 03:39 PM | Updated: June 5, 2017 - 08:34 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

A woman, centre, is led away in handcuffs at an address in Barking, east London, Sunday following Saturday night's terrorist incident at London Bridge. Several people were killed in the terror attack at the heart of London and dozens injured. Prime Minister Theresa May convened an emergency security cabinet session Sunday to deal with the crisis. (Stefan Rousseau/PA via AP)


MORE IN NEWS

fungi05cut_01
Fantastic fungi surprise onlookers at Summit Metro Parks’ new exhibit

Sunday’s rainy and muggy weather hindered lots of outdoor activities, but it was perfect for at least one thing: searching for fungi.

newday30cut_04
Summit court program aims to help people with serious mental problems; New Day Court being held up as model
goodnews05_web
Good News — June 5: Munroe Falls man winner of national parks contest; Akron YMCA volunteers honored; St. Sebastian stock market team wins
selfie01
Smile, Cavs and Indians fans, you’re on the scoreboard, and you don’t have to take a picture to capture the moment
vietnurse04cut_03
Friends recall only nurse killed by hostile fire in Vietnam
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next